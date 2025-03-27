عربي
روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
09:16 GMT
17 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
14:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
14:27 GMT
15 د
مساحة حرة
حوار صيني أمريكي.. هل ينجح في وقف حرب الرسوم الجمركية؟
15:26 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل اقترب الصدام التركي الإسرائيلي في سوريا؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:30 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:35 GMT
25 د
بلا قيود
خبير: هامش المناورة ضيق جدا أمام الأوكراني بعد التوافق الروسي الأمريكي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250327/ريابكوف-الاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-فتحت-نافذة-من-الفرص-نحو-تعايش-غير-التصادمي-بين-البلدين-----1098990615.html
روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين
روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن، فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T08:34+0000
2025-03-27T08:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103641/37/1036413708_0:70:3039:1779_1920x0_80_0_0_13e6a630feee1c4307a1e126ff525c0b.jpg
وقال ريابكوف إنه في الوقت الحالي، من السابق لأوانه عمل تنبؤات بعيدة المدى حول آفاق العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن الاتصالات بين البلدين هي بداية عملية طويلة وصعبة لتحسين العلاقات.وأضاف ريابكوف، متحدثًا في المؤتمر الدولي "راسيا إي إنديا"، الذي نظمه المجلس الروسي للشؤون الدولية: "مع تغيير الإدارة في واشنطن، نتلقى إشارات الاستعداد لحوار يحترم الطرفين. جرت محادثات هاتفية مهمة (بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة) فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وكان لممثلينا اتصالات على مستويات مختلفة، وقد فتح هذا الاتصال نافذة فرصة للانتقال من المواجهة الأمامية إلى التعايش غير التصادمي. وهذا موضع ترحيب".وأشار ريابكوف في نفس الوقت، إلى أن دول أوروبا الغربية "انغمست بعمق في جنون العسكرة المناهض لروسيا وظلت فيه".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم امس الثلاثاء، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
https://sarabic.ae/20250319/إعلام-محادثة-بوتين-وترامب-خطوة-نحو-خفض-التصعيد-1098765443.html
https://sarabic.ae/20250323/الكرملين-أجواء-المحادثة-الهاتفية-بين-بوتين-وترامب-كانت-صريحة-وبناءة--1098870115.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103641/37/1036413708_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_9ef5c2dfcf2fcbf0465c1a59a4ae9a66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين

08:34 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 08:58 GMT 27.03.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن، فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين.
وقال ريابكوف إنه في الوقت الحالي، من السابق لأوانه عمل تنبؤات بعيدة المدى حول آفاق العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن الاتصالات بين البلدين هي بداية عملية طويلة وصعبة لتحسين العلاقات.
وأضاف ريابكوف، متحدثًا في المؤتمر الدولي "راسيا إي إنديا"، الذي نظمه المجلس الروسي للشؤون الدولية: "مع تغيير الإدارة في واشنطن، نتلقى إشارات الاستعداد لحوار يحترم الطرفين. جرت محادثات هاتفية مهمة (بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة) فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وكان لممثلينا اتصالات على مستويات مختلفة، وقد فتح هذا الاتصال نافذة فرصة للانتقال من المواجهة الأمامية إلى التعايش غير التصادمي. وهذا موضع ترحيب".
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
إعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد
19 مارس, 08:32 GMT
وتابع ريابكوف: "روسيا لم تبتعد أبدا عن الحوار، رغم أنها لم تفرض نفسها عليه. لكن في هذه المرحلة، من السابق لأوانه اليوم وضع توقعات بعيدة المدى. الاتصالات التي جرت ليست سوى بداية لعملية طويلة وصعبة لتحسين العلاقات. ويجب أن تبنى علاقاتنا مع الولايات المتحدة والغرب ككل بشكل صارم على أساس المعاملة بالمثل، مع احترام المصالح الوطنية لبعضنا البعض".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
الكرملين: أجواء المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب كانت صريحة وبناءة
23 مارس, 10:02 GMT
وأشار ريابكوف في نفس الوقت، إلى أن دول أوروبا الغربية "انغمست بعمق في جنون العسكرة المناهض لروسيا وظلت فيه".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم امس الثلاثاء، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.
الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية
ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала