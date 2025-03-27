https://sarabic.ae/20250327/ريابكوف-الاتصالات-بين-موسكو-وواشنطن-فتحت-نافذة-من-الفرص-نحو-تعايش-غير-التصادمي-بين-البلدين-----1098990615.html
روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين
روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن، فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ريابكوف إنه في الوقت الحالي، من السابق لأوانه عمل تنبؤات بعيدة المدى حول آفاق العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن الاتصالات بين البلدين هي بداية عملية طويلة وصعبة لتحسين العلاقات.وأضاف ريابكوف، متحدثًا في المؤتمر الدولي "راسيا إي إنديا"، الذي نظمه المجلس الروسي للشؤون الدولية: "مع تغيير الإدارة في واشنطن، نتلقى إشارات الاستعداد لحوار يحترم الطرفين. جرت محادثات هاتفية مهمة (بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة) فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وكان لممثلينا اتصالات على مستويات مختلفة، وقد فتح هذا الاتصال نافذة فرصة للانتقال من المواجهة الأمامية إلى التعايش غير التصادمي. وهذا موضع ترحيب".وأشار ريابكوف في نفس الوقت، إلى أن دول أوروبا الغربية "انغمست بعمق في جنون العسكرة المناهض لروسيا وظلت فيه".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم امس الثلاثاء، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين
08:34 GMT 27.03.2025 (تم التحديث: 08:58 GMT 27.03.2025)
أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن، فتحت نافذة من الفرص نحو تعايش غير تصادمي بين البلدين.
وقال ريابكوف إنه في الوقت الحالي، من السابق لأوانه عمل تنبؤات بعيدة المدى حول آفاق العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن الاتصالات بين البلدين هي بداية عملية طويلة وصعبة لتحسين العلاقات.
وأضاف ريابكوف، متحدثًا في المؤتمر الدولي "راسيا إي إنديا"، الذي نظمه المجلس الروسي للشؤون الدولية: "مع تغيير الإدارة في واشنطن، نتلقى إشارات الاستعداد لحوار يحترم الطرفين. جرت محادثات هاتفية مهمة (بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة) فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، وكان لممثلينا اتصالات على مستويات مختلفة، وقد فتح هذا الاتصال نافذة فرصة للانتقال من المواجهة الأمامية إلى التعايش غير التصادمي. وهذا موضع ترحيب".
وتابع ريابكوف: "روسيا لم تبتعد أبدا عن الحوار، رغم أنها لم تفرض نفسها عليه. لكن في هذه المرحلة، من السابق لأوانه اليوم وضع توقعات بعيدة المدى. الاتصالات التي جرت ليست سوى بداية لعملية طويلة وصعبة لتحسين العلاقات. ويجب أن تبنى علاقاتنا مع الولايات المتحدة والغرب ككل بشكل صارم على أساس المعاملة بالمثل، مع احترام المصالح الوطنية لبعضنا البعض".
وأشار ريابكوف في نفس الوقت، إلى أن دول أوروبا الغربية "انغمست بعمق في جنون العسكرة المناهض لروسيا
وظلت فيه".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم امس الثلاثاء، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني،
وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.