https://sarabic.ae/20250320/ترامب-على-واشنطن-التعامل-مع-روسيا-لمساحتها-الهائلة-وقيمتها-الاستراتيجية-1098799003.html
ترامب: على واشنطن التعامل مع روسيا لمساحتها الهائلة وقيمتها الاستراتيجية
ترامب: على واشنطن التعامل مع روسيا لمساحتها الهائلة وقيمتها الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يجب التعامل مع روسيا لأنها تملك أراضي شاسعة وثمينة، بالإضافة إلى قيمتها الاستراتيجية الكبيرة. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T08:05+0000
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وقال ترامب في مقابلة مع موقع "بريبارت" إنه يجب التعامل مع روسيا لأنها تملك أكبر وأثمن الأراضي. وأضاف ترامب: "علينا أن نتعامل مع روسيا. فهي تمتلك أكبر مساحة أرضية على الإطلاق، أكبر بكثير من الصين. ولديها 11 منطقة زمنية. يمكنك الطيران عبر 11 منطقة زمنية من جهة إلى أخرى. لديها أراضٍ ثمينة للغاية".وذكر ترامب أن استعادة العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع روسيا قد يؤدي إلى إضعاف علاقاتها مع الصين. وأكد في الوقت نفسه أن تصرفات الإدارة الأمريكية لا تهدف إلى هذا.وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم الثلاثاء الماضي، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني، وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت "جيدة للغاية ومثمرة".الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
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ترامب, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: على واشنطن التعامل مع روسيا لمساحتها الهائلة وقيمتها الاستراتيجية
أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه يجب التعامل مع روسيا لأنها تملك أراضي شاسعة وثمينة، بالإضافة إلى قيمتها الاستراتيجية الكبيرة.
وقال ترامب في مقابلة مع موقع "بريبارت" إنه يجب التعامل مع روسيا لأنها تملك أكبر وأثمن الأراضي. وأضاف ترامب: "علينا أن نتعامل مع روسيا. فهي تمتلك أكبر مساحة أرضية على الإطلاق، أكبر بكثير من الصين. ولديها 11 منطقة زمنية. يمكنك الطيران عبر 11 منطقة زمنية من جهة إلى أخرى. لديها أراضٍ ثمينة للغاية".
وذكر ترامب أن استعادة العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع روسيا قد يؤدي إلى إضعاف علاقاتها مع الصين. وأكد في الوقت نفسه أن تصرفات الإدارة الأمريكية لا تهدف إلى هذا.
بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، إن فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، أشارا خلال محادثة هاتفية، يوم الثلاثاء الماضي، إلى إمكانية التعاون الاقتصادي بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم الثلاثاء الماضي، وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن رئيسي البلدين ناقشا خلال المحادثة تسوية الصراع العسكري الأوكراني،
وأعربا أيضا عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم.
وأكد الرئيس الأمريكي،
دونالد ترامب، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانت "جيدة للغاية ومثمرة".