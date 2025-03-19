https://sarabic.ae/20250319/ميدفيديف-مكالمة-بوتين-وترامب-أظهرت-أنه-لا-يوجد-سوى-روسيا-وأمريكا-في-غرفة-الطعام-1098760115.html

ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"

ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"

سبوتنيك عربي

علق ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على المكالمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبوتين، قائلاً إنها أظهرت أن هناك فقط موسكو... 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T01:00+0000

2025-03-19T01:00+0000

2025-03-19T01:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ميدفيديف

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

فلاديمير بوتين

ترامب

ترامب

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القاهرة – سبوتنيك. وقال ميدفيديف في منشور على منصة "إكس": "أكدت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين (الروسي فلاديمير) بوتين و(الأمريكي دونالد) ترامب، فكرة شائعة وهي أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في غرفة الطعام".وكان البيت الأبيض قد أوضح في وقت سابق، الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلال مكالمة هاتفية آفاق إنهاء الصراع في أوكرانيا، وكذلك سبل تحسين العلاقات الثنائية الأمريكية الروسية.وبحسب البيت الأبيض، اتفق ترامب وبوتين على أن "مستقبلًا يشهد تحسنًا في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا يحمل في طياته فرصًا كبيرة، بما في ذلك صفقات اقتصادية ضخمة واستقرار جيوسياسي عند تحقيق السلام".ومن جانبه، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ناقشا، خلال محادثتهما الهاتفية، مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون فيها.وكان الرئيس الروسي قد صرح، بوقت سابق هذا الشهر، بأنه لا يستبعد مناقشة مقترح الهدنة في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.كما استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأميركي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".

https://sarabic.ae/20250318/سيارتو-بوتين-وترامب-قطعا-خطوة-كبيرة-نحو-السلام-بأوكرانيا-خلال-مكالمتهما-الهاتفية-1098759944.html

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