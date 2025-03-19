ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"

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المقهى الثقافي
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الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
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24 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
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الإنسان والثقافة
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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عرب بوينت بودكاست
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16:00 GMT
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رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250319/ميدفيديف-مكالمة-بوتين-وترامب-أظهرت-أنه-لا-يوجد-سوى-روسيا-وأمريكا-في-غرفة-الطعام-1098760115.html
ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
سبوتنيك عربي
علق ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على المكالمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبوتين، قائلاً إنها أظهرت أن هناك فقط موسكو... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T01:00+0000
2025-03-19T01:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
ترامب
ترامب
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القاهرة – سبوتنيك. وقال ميدفيديف في منشور على منصة "إكس": "أكدت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين (الروسي فلاديمير) بوتين و(الأمريكي دونالد) ترامب، فكرة شائعة وهي أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في غرفة الطعام".وكان البيت الأبيض قد أوضح في وقت سابق، الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلال مكالمة هاتفية آفاق إنهاء الصراع في أوكرانيا، وكذلك سبل تحسين العلاقات الثنائية الأمريكية الروسية.وبحسب البيت الأبيض، اتفق ترامب وبوتين على أن "مستقبلًا يشهد تحسنًا في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا يحمل في طياته فرصًا كبيرة، بما في ذلك صفقات اقتصادية ضخمة واستقرار جيوسياسي عند تحقيق السلام".ومن جانبه، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ناقشا، خلال محادثتهما الهاتفية، مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون فيها.وكان الرئيس الروسي قد صرح، بوقت سابق هذا الشهر، بأنه لا يستبعد مناقشة مقترح الهدنة في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.كما استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأميركي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".
https://sarabic.ae/20250318/سيارتو-بوتين-وترامب-قطعا-خطوة-كبيرة-نحو-السلام-بأوكرانيا-خلال-مكالمتهما-الهاتفية-1098759944.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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ميدفيديف, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, ترامب, ترامب
ميدفيديف, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, ترامب, ترامب

ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"

01:00 GMT 19.03.2025
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، 15 يناير 2019
رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، 15 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
© Sputnik . Alexander Vilf
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علق ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على المكالمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبوتين، قائلاً إنها أظهرت أن هناك فقط موسكو وواشنطن "في غرفة الطعام" وأنهما يتناولان "شريحة لحم أعدت على طريقة كييف".
القاهرة – سبوتنيك. وقال ميدفيديف في منشور على منصة "إكس": "أكدت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين (الروسي فلاديمير) بوتين و(الأمريكي دونالد) ترامب، فكرة شائعة وهي أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في غرفة الطعام".

وأضاف: "تتضمن قائمة الطعام مقبلات خفيفة مثل: كرنب بروكسل، وسمك وبطاطا مقلية على الطريقة البريطانية، وديك فرنسي لكن الطبق الرئيسي هو شريحة لحم أعدت على طريقة كييف".

وكان البيت الأبيض قد أوضح في وقت سابق، الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلال مكالمة هاتفية آفاق إنهاء الصراع في أوكرانيا، وكذلك سبل تحسين العلاقات الثنائية الأمريكية الروسية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أنه "اليوم، تحدث الرئيس ترامب والرئيس بوتين عن ضرورة السلام ووقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية، واتفق الزعيمان على أن هذا الصراع بحاجة إلى إنهائه بسلام دائم، كما أكدا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".

وبحسب البيت الأبيض، اتفق ترامب وبوتين على أن "مستقبلًا يشهد تحسنًا في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا يحمل في طياته فرصًا كبيرة، بما في ذلك صفقات اقتصادية ضخمة واستقرار جيوسياسي عند تحقيق السلام".
ومن جانبه، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ناقشا، خلال محادثتهما الهاتفية، مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون فيها.
وكان الرئيس الروسي قد صرح، بوقت سابق هذا الشهر، بأنه لا يستبعد مناقشة مقترح الهدنة في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيارتو: بوتين وترامب قطعا "خطوة كبيرة" نحو السلام بأوكرانيا خلال مكالمتهما الهاتفية
أمس, 23:20 GMT
كما استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.
وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأميركي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".
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