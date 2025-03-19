ميدفيديف: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، 15 يناير 2019
© Sputnik . Alexander Vilf/
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علق ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على المكالمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وبوتين، قائلاً إنها أظهرت أن هناك فقط موسكو وواشنطن "في غرفة الطعام" وأنهما يتناولان "شريحة لحم أعدت على طريقة كييف".
القاهرة – سبوتنيك. وقال ميدفيديف في منشور على منصة "إكس": "أكدت المكالمة الهاتفية بين الرئيسين (الروسي فلاديمير) بوتين و(الأمريكي دونالد) ترامب، فكرة شائعة وهي أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في غرفة الطعام".
وأضاف: "تتضمن قائمة الطعام مقبلات خفيفة مثل: كرنب بروكسل، وسمك وبطاطا مقلية على الطريقة البريطانية، وديك فرنسي لكن الطبق الرئيسي هو شريحة لحم أعدت على طريقة كييف".
وكان البيت الأبيض قد أوضح في وقت سابق، الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلال مكالمة هاتفية آفاق إنهاء الصراع في أوكرانيا، وكذلك سبل تحسين العلاقات الثنائية الأمريكية الروسية.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أنه "اليوم، تحدث الرئيس ترامب والرئيس بوتين عن ضرورة السلام ووقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية، واتفق الزعيمان على أن هذا الصراع بحاجة إلى إنهائه بسلام دائم، كما أكدا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".
وبحسب البيت الأبيض، اتفق ترامب وبوتين على أن "مستقبلًا يشهد تحسنًا في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا يحمل في طياته فرصًا كبيرة، بما في ذلك صفقات اقتصادية ضخمة واستقرار جيوسياسي عند تحقيق السلام".
ومن جانبه، أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ناقشا، خلال محادثتهما الهاتفية، مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة التعاون فيها.
The phone call between Presidents Putin and Trump proved a well-known idea – there is only Russia and America in the dining room. On the menu: light appetisers – Brussels sprouts, British fish and chips and Paris rooster. The main course is a Kiev-style cutlet. Enjoy your meal!— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 18, 2025
وكان الرئيس الروسي قد صرح، بوقت سابق هذا الشهر، بأنه لا يستبعد مناقشة مقترح الهدنة في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
كما استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.
وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأميركي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".