https://sarabic.ae/20250318/سيارتو-بوتين-وترامب-قطعا-خطوة-كبيرة-نحو-السلام-بأوكرانيا-خلال-مكالمتهما-الهاتفية-1098759944.html

سيارتو: بوتين وترامب قطعا "خطوة كبيرة" نحو السلام بأوكرانيا خلال مكالمتهما الهاتفية

سيارتو: بوتين وترامب قطعا "خطوة كبيرة" نحو السلام بأوكرانيا خلال مكالمتهما الهاتفية

سبوتنيك عربي

اعتبر وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، المباحثات الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، التي جرت أمس الثلاثاء، "خطوة كبيرة"... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T23:20+0000

2025-03-18T23:20+0000

2025-03-18T23:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

روسيا

هنغاريا

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القاهرة – سبوتنيك. وكتب سيارتو في منشور على منصات تواصل اجتماعي، "أنباء ممتازة من واشنطن وموسكو... اليوم قطع رئيسا الولايات المتحدة وروسيا خطوة كبيرة نحو السلام، ونأمل ألا تستطيع بروكسل [الاتحاد الأوروبي] منع التوصل إلى اتفاق سلام".وكان البيت الأبيض قد أوضح في وقت سابق، الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلال مكالمة هاتفية آفاق إنهاء الصراع في أوكرانيا، وكذلك سبل تحسين العلاقات الثنائية الأمريكية الروسية.وجاء في بيان للبيت الأبيض أنه "اليوم، تحدث الرئيس ترامب والرئيس بوتين عن ضرورة السلام ووقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية، واتفق الزعيمان على أن هذا الصراع بحاجة إلى إنهائه بسلام دائم، كما أكدا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".وبحسب البيت الأبيض، اتفق ترامب وبوتين على أن "مستقبلًا يشهد تحسنًا في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا يحمل في طياته فرصًا كبيرة، بما في ذلك صفقات اقتصادية ضخمة واستقرار جيوسياسي عند تحقيق السلام".وكان الرئيس الروسي قد صرح، بوقت سابق هذا الشهر، بأنه لا يستبعد مناقشة مقترح الهدنة في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.كما استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الجاري، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوقد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية إن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأميركي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".

https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-بوتين-وترامب-تبادلا-وجهات-النظر-التفصيلية-والصريحة-حول-الأزمة-الأوكرانية-1098756749.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, هنغاريا