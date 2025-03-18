https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-بوتين-وترامب-تبادلا-وجهات-النظر-التفصيلية-والصريحة-حول-الأزمة-الأوكرانية-1098756749.html

الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية

الكرملين: بوتين وترامب تبادلا وجهات النظر التفصيلية حول الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تبادلا خلال الاتصال الهاتفي وجهات النظر التفصيلية والصريحة حول... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T17:24+0000

2025-03-18T17:24+0000

2025-03-18T17:51+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103706/00/1037060040_0:225:2843:1824_1920x0_80_0_0_0b8ee048e96deb037708a7d47f096f39.jpg

وجاء في بيان الكرملين: واصل الرئيسان تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح بشأن الوضع حول أوكرانيا، وأعرب فلاديمير بوتين عن امتنانه لدونالد ترامب لرغبته في المساعدة في تحقيق الهدف النبيل المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية والخسائر البشرية".وتابع البيان: "في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي لتطبيق وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، حدد الجانب الروسي عددًا من النقاط المهمة فيما يتعلق بضمان السيطرة الفعالة على وقف إطلاق النار المحتمل على طول خط التماس القتالي بأكمله، والحاجة إلى وقف التعبئة القسرية في أوكرانيا وإعادة تسليح القوات المسلحة الأوكرانية.وأردف البيان: "كما تم الإشارة إلى المخاطر الجسيمة المرتبطة بعدم قدرة نظام كييف على التفاوض، والذي قام مرارا وتكرارا بتخريب وانتهاك الاتفاقات التي تم التوصل إليها. تلفت الانتباه الجرائم الإرهابية الوحشية التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون ضد السكان المدنيين في منطقة كورسك".وتابع البيان: "فيما يتعلق بنداء دونالد ترامب الأخير لإنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين في مقاطعة كورسك، أكد فلاديمير بوتين أن الجانب الروسي مستعد للاسترشاد بالاعتبارات الإنسانية، وفي حالة الاستسلام، يضمن حياة ومعاملة لائقة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية وفقًا للقوانين الروسية والقانون الدولي".وأضاف البيان أنه "وخلال المحادثة، طرح دونالد ترامب اقتراحًا لأطراف الصراع بالامتناع المتبادل عن توجيه ضربات إلى منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا، واستجاب فلاديمير بوتين بشكل إيجابي لهذه المبادرة وأعطى الجيش الروسي على الفور الأمر المناسب".وبحسب البيان: "أفاد فلاديمير بوتين أنه في 19 مارس/آذار، سيتم إجراء تبادل للأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني - 175 مقابل 175 شخصًا، وبالإضافة إلى ذلك، وكبادرة حسن نية، سيتم نقل 23 عسكريًا أوكرانياً مصابًا بجروح خطيرة، والذين يتلقون العلاج في المؤسسات الطبية الروسية".وأضاف البيان: "تطرق فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أيضًا إلى قضايا أخرى على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر. وسيتم بذل جهود مشتركة لتحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات وإقامة التعاون بشأن قضايا منع الانتشار النووي والأمن العالمي. وهذا بدوره سيسهم في تحسين الأجواء العامة للعلاقات الروسية الأمريكية. ومن الأمثلة الإيجابية التصويت بالإجماع في الأمم المتحدة على القرار المتعلق بالصراع الأوكراني".وتابع البيان: "تم التعبير عن الاهتمام المتبادل بتطبيع العلاقات الثنائية في ضوء المسؤولية الخاصة التي تتحملها روسيا والولايات المتحدة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم. وفي هذا السياق، تم النظر في مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن لبلداننا التعاون فيها. وتم مناقشة عدد من الأفكار التي تدفع نحو تطوير التعاون ذي المنفعة المتبادلة في قطاع الاقتصاد والطاقة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمرة منذ الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، مشيرا أن المحادثة "تسير بشكل جيد".وكتب مساعد الرئيس الأمريكي ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، على منصة "إكس": "ما يحدث الآن هو أن الرئيس ترامب موجود حاليًا في المكتب البيضاوي، ويتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت موسكو)".البيت الأبيض: بوتين وترامب تحدثا هاتفيا والمحادثات "تسير بشكل جيد"الكرملين يكشف عن أهم القضايا التي سيناقشها بوتين وترامب

https://sarabic.ae/20250318/البيت-الأبيض-بوتين-وترامب-تحدثا-هاتفيا-والمحادثات-تسير-بشكل-جيد-1098754918.html

https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-يكشف-عن-أهم-القضايا-التي-سيناقشها-بوتين-وترامب----1098741828.html

https://sarabic.ae/20250317/ترامب-المحادثة-المقبلة-مع-بوتين-ستكون-مهمة-للغاية-1098729517.html

https://sarabic.ae/20250317/الخارجية-الروسية-موسكو-ستطالب-بضمانات-أمنية-صارمة-في-إطار-حل-الصراع-بأوكرانيا-1098705678.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية