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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
15:46 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
16:00 GMT
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:31 GMT
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250317/ترامب-المحادثة-المقبلة-مع-بوتين-ستكون-مهمة-للغاية-1098729517.html
ترامب: المحادثة المقبلة مع بوتين ستكون مهمة للغاية
ترامب: المحادثة المقبلة مع بوتين ستكون مهمة للغاية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن المحادثة المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T20:55+0000
2025-03-17T20:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال ترامب للصحفيين: "نقترب من مرحلة حرجة للغاية، ونريد حلاً شاملاً للقضية الروسية الأوكرانية. أعتقد أن أوكرانيا تريد ذلك، وأعلم أنها تريد ذلك. جميع الأطراف تريد ذلك".وقال ردا على سؤال حول هذا الأمر: "لا أريد مناقشة هذا الأمر. أحتاج إلى التوصل إلى اتفاق. أحتاج إلى توقيع هذا الاتفاق".وفي وقت سابق، قال ترامب إن المفاوضات بشأن أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حاسمة وأنه سيجري محادثة مهمة مع بوتين يوم الثلاثاء.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط لمناقشة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية خلال محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانياترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع
https://sarabic.ae/20250317/الكرملين-التحضيرات-جارية-لإجراء-مكالمة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-غدا-الثلاثاء-1098714973.html
https://sarabic.ae/20250317/إعلام-ترامب-سيجري-اتصالا-غدا-الثلاثاء-مع-بوتين-1098706433.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

ترامب: المحادثة المقبلة مع بوتين ستكون مهمة للغاية

20:55 GMT 17.03.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن المحادثة المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون في غاية الأهمية.
وقال ترامب للصحفيين: "نقترب من مرحلة حرجة للغاية، ونريد حلاً شاملاً للقضية الروسية الأوكرانية. أعتقد أن أوكرانيا تريد ذلك، وأعلم أنها تريد ذلك. جميع الأطراف تريد ذلك".

وأوضح ترامب أنه غير مستعد لمناقشة إمكانية دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى البيت الأبيض قبل التوصل إلى اتفاق لحل الصراع في أوكرانيا.

وقال ردا على سؤال حول هذا الأمر: "لا أريد مناقشة هذا الأمر. أحتاج إلى التوصل إلى اتفاق. أحتاج إلى توقيع هذا الاتفاق".
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
الكرملين: التحضيرات جارية لإجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب غدا الثلاثاء
11:42 GMT
وفي وقت سابق، قال ترامب إن المفاوضات بشأن أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حاسمة وأنه سيجري محادثة مهمة مع بوتين يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يجري التحضير للمكالمة الهاتفية التي ستتم، يوم غد الثلاثاء، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دوناد ترامب.

مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
إعلام: ترامب سيجري اتصالا غدا الثلاثاء مع بوتين
04:34 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط لمناقشة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية خلال محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.
الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانيا
ترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع
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