https://sarabic.ae/20250317/ترامب-المحادثة-المقبلة-مع-بوتين-ستكون-مهمة-للغاية-1098729517.html

ترامب: المحادثة المقبلة مع بوتين ستكون مهمة للغاية

ترامب: المحادثة المقبلة مع بوتين ستكون مهمة للغاية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن المحادثة المقبلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين... 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T20:55+0000

2025-03-17T20:55+0000

2025-03-17T20:55+0000

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وقال ترامب للصحفيين: "نقترب من مرحلة حرجة للغاية، ونريد حلاً شاملاً للقضية الروسية الأوكرانية. أعتقد أن أوكرانيا تريد ذلك، وأعلم أنها تريد ذلك. جميع الأطراف تريد ذلك".وقال ردا على سؤال حول هذا الأمر: "لا أريد مناقشة هذا الأمر. أحتاج إلى التوصل إلى اتفاق. أحتاج إلى توقيع هذا الاتفاق".وفي وقت سابق، قال ترامب إن المفاوضات بشأن أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حاسمة وأنه سيجري محادثة مهمة مع بوتين يوم الثلاثاء.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط لمناقشة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية خلال محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانياترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع

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