https://sarabic.ae/20250317/الكرملين-التحضيرات-جارية-لإجراء-مكالمة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-غدا-الثلاثاء-1098714973.html
الكرملين: التحضيرات جارية لإجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب غدا الثلاثاء
الكرملين: التحضيرات جارية لإجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب غدا الثلاثاء
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه يجري التحضير للمكالمة الهاتفية التي ستتم، يوم غد الثلاثاء، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T11:42+0000
2025-03-17T11:42+0000
2025-03-17T11:42+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، هذا صحيح. يتم الإعداد لمثل هذه المحادثة (بوتين- ترامب) يوم الثلاثاء.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط لمناقشة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية خلال محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بضمانات أمنية صارمة في إطار حل الصراع بأوكرانياترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا تسير بشكل جيد لكن الوضع صعب للغاية
https://sarabic.ae/20250317/إعلام-ترامب-سيجري-اتصالا-غدا-الثلاثاء-مع-بوتين-1098706433.html
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الكرملين: التحضيرات جارية لإجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب غدا الثلاثاء
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أنه يجري التحضير للمكالمة الهاتفية التي ستتم، يوم غد الثلاثاء، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دوناد ترامب.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، هذا صحيح. يتم الإعداد لمثل هذه المحادثة (بوتين- ترامب) يوم الثلاثاء.
وفي السياق ذاته، لم يكشف بيسكوف عن الأجندة المحتملة للمحادثة، قائلا: "نحن لا نفعل هذا أبدًا، ولا نستبق الأحداث، بالفعل يتم الإعداد للمحادثة. لكن حسب فهمنا، فإن المحادثات بين الرؤساء لا تخضع لأي نقاش مسبق حول مضمونها. لذلك لن نفعل هذا".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط لمناقشة قضية الأراضي والسيطرة على محطات الطاقة النووية
خلال محادثة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وجرى اتصال هاتفي بين الرئيسين بوتين وترامب، في وقت سابق من شهر فبراير/شباط الماضي، استمر ساعة ونصف الساعة، وناقش الرئيسان، من بين أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.