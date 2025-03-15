https://sarabic.ae/20250315/ترامب-المناقشات-مع-بوتين-بشأن-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-تسير-بشكل-جيد-لكن-الأمر-ليس-سهلا-1098674928.html

ترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا تسير بشكل جيد لكن الأمر ليس سهلا

ترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا تسير بشكل جيد لكن الأمر ليس سهلا

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، بأن مناقشاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا تسير بشكل جيد، لكن... 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T00:44+0000

2025-03-15T00:44+0000

2025-03-15T00:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

ترامب

فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس 26" التلفزيونية، معلّقًا على المفاوضات مع الزعيم الروسي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا: "نحن نعمل معه (مع بوتين)، وأعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد، والوضع صعب للغاية".وفي السياق، وصف ترامب تصريحاته حول إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة بأنها ساخرة إلى حد ما.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.

https://sarabic.ae/20250314/ترامب-أجرينا-اليوم-اتصالات-جيدة-جدًا-مع-روسيا-وأوكرانيا-من-أجل-إنهاء-الحرب-1098674467.html

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ترامب, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا