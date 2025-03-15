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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
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خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
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كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
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المقهى الثقافي
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لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
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شؤون عسكرية
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مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
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عالم سبوتنيك
بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى السلام، مبعوث ترمب يقدم "مقترحاً محدّثاً" لتمديد وقف النار في غزة
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250315/ترامب-المناقشات-مع-بوتين-بشأن-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-تسير-بشكل-جيد-لكن-الأمر-ليس-سهلا-1098674928.html
ترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا تسير بشكل جيد لكن الأمر ليس سهلا
ترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا تسير بشكل جيد لكن الأمر ليس سهلا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، بأن مناقشاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا تسير بشكل جيد، لكن... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T00:44+0000
2025-03-15T00:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس 26" التلفزيونية، معلّقًا على المفاوضات مع الزعيم الروسي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا: "نحن نعمل معه (مع بوتين)، وأعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد، والوضع صعب للغاية".وفي السياق، وصف ترامب تصريحاته حول إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة بأنها ساخرة إلى حد ما.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.
https://sarabic.ae/20250314/ترامب-أجرينا-اليوم-اتصالات-جيدة-جدًا-مع-روسيا-وأوكرانيا-من-أجل-إنهاء-الحرب-1098674467.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ترامب, فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ترامب: المناقشات مع بوتين بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا تسير بشكل جيد لكن الأمر ليس سهلا

00:44 GMT 15.03.2025 (تم التحديث: 00:45 GMT 15.03.2025)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الجمعة، بأن مناقشاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في أوكرانيا تسير بشكل جيد، لكن الأمر ليس سهلًا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس 26" التلفزيونية، معلّقًا على المفاوضات مع الزعيم الروسي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا: "نحن نعمل معه (مع بوتين)، وأعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد، والوضع صعب للغاية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب
أمس, 22:27 GMT
وفي السياق، وصف ترامب تصريحاته حول إنهاء النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة بأنها ساخرة إلى حد ما.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.
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