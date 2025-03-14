ترامب: أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدًا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب

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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
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خبير: أوكرانيا فشلت بجعل كورسك ورقة ضغط في المفاوضات
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كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
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المقهى الثقافي
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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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ملفات ساخنة
خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:39 GMT
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شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
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30 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
17:31 GMT
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عالم سبوتنيك
بوتين: نوافق على اقتراح وقف القتال في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى السلام، مبعوث ترمب يقدم "مقترحاً محدّثاً" لتمديد وقف النار في غزة
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250314/ترامب-أجرينا-اليوم-اتصالات-جيدة-جدًا-مع-روسيا-وأوكرانيا-من-أجل-إنهاء-الحرب-1098674467.html
ترامب: أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدًا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب
ترامب: أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدًا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة أجرت اتصالات "جيدة جدًا" مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب، مشيرًا في السياق إلى أن... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T22:27+0000
2025-03-14T22:27+0000
ترامب
دونالد ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، متحدثًا في وزارة العدل الأمريكية: "أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدًا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب"، مشيرًا إلى موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق النار.وأضاف: "نسعى للتوصل إلى ذلك مع روسيا، والأمر ليس سهلًا، بل صعب".وأوضح الرئيس الأمريكي أن واشنطن تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا، حيث أجرت "محادثات جيدة جدًا" مع موسكو وتلقت "استجابة جيدة للغاية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف اليوم الجمعة، عن إجراء محادثات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة لحل الوضع بشأن أوكرانيا.وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال": "أجرينا نقاشا جيدا ومثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس)"، مؤكدا أن هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء الصراع أخيرا.وقال ترامب إنه طلب من الرئيس الروسي "إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين بالكامل" في مقاطعة كورسك.وأشار ترامب إلى أنه "يرى فرصا جيدة لإنهاء الصراع الأوكراني".
https://sarabic.ae/20250314/ترامب-الولايات-المتحدة-تلقت-استجابة-جيدة-من-موسكو-1098673908.html
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ترامب, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم
ترامب, دونالد ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم

ترامب: أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدًا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب

22:27 GMT 14.03.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة أجرت اتصالات "جيدة جدًا" مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب، مشيرًا في السياق إلى أن المحادثات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار "تسير بصعوبة".
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، متحدثًا في وزارة العدل الأمريكية: "أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدًا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب"، مشيرًا إلى موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق النار.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
ترامب: الولايات المتحدة تلقت استجابة جيدة من موسكو
20:52 GMT
وأضاف: "نسعى للتوصل إلى ذلك مع روسيا، والأمر ليس سهلًا، بل صعب".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن واشنطن تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا، حيث أجرت "محادثات جيدة جدًا" مع موسكو وتلقت "استجابة جيدة للغاية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف اليوم الجمعة، عن إجراء محادثات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة لحل الوضع بشأن أوكرانيا.
وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال": "أجرينا نقاشا جيدا ومثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس)"، مؤكدا أن هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء الصراع أخيرا.
وقال ترامب إنه طلب من الرئيس الروسي "إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين بالكامل" في مقاطعة كورسك.
وأشار ترامب إلى أنه "يرى فرصا جيدة لإنهاء الصراع الأوكراني".
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