https://sarabic.ae/20250314/ترامب-أجرينا-اليوم-اتصالات-جيدة-جدًا-مع-روسيا-وأوكرانيا-من-أجل-إنهاء-الحرب-1098674467.html

ترامب: أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدًا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب

ترامب: أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدًا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة أجرت اتصالات "جيدة جدًا" مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب، مشيرًا في السياق إلى أن... 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T22:27+0000

2025-03-14T22:27+0000

2025-03-14T22:27+0000

ترامب

دونالد ترامب

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب، متحدثًا في وزارة العدل الأمريكية: "أجرينا اليوم اتصالات جيدة جدًا مع روسيا وأوكرانيا من أجل إنهاء الحرب"، مشيرًا إلى موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق النار.وأضاف: "نسعى للتوصل إلى ذلك مع روسيا، والأمر ليس سهلًا، بل صعب".وأوضح الرئيس الأمريكي أن واشنطن تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا، حيث أجرت "محادثات جيدة جدًا" مع موسكو وتلقت "استجابة جيدة للغاية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف اليوم الجمعة، عن إجراء محادثات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة لحل الوضع بشأن أوكرانيا.وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال": "أجرينا نقاشا جيدا ومثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس)"، مؤكدا أن هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء الصراع أخيرا.وقال ترامب إنه طلب من الرئيس الروسي "إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين بالكامل" في مقاطعة كورسك.وأشار ترامب إلى أنه "يرى فرصا جيدة لإنهاء الصراع الأوكراني".

https://sarabic.ae/20250314/ترامب-الولايات-المتحدة-تلقت-استجابة-جيدة-من-موسكو-1098673908.html

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