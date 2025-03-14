https://sarabic.ae/20250314/ترامب-الولايات-المتحدة-تلقت-استجابة-جيدة-من-موسكو-1098673908.html
ترامب: الولايات المتحدة تلقت استجابة جيدة من موسكو
ترامب: الولايات المتحدة تلقت استجابة جيدة من موسكو
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته تلقت بالفعل رد فعل إيجابيا من روسيا وأوكرانيا على اقتراح وقف إطلاق النار. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T20:52+0000
2025-03-14T20:52+0000
2025-03-14T20:52+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف ترامب خلال كلمة ألقاها في وزارة العدل الأمريكية: "نريد وقف النيران... وقد أجرينا مناقشات جيدة للغاية حول هذا الأمر مع روسيا، وتلقينا بعض الإجابات الجيدة للغاية".وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال": "أجرينا نقاشا جيدا ومثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس)"، مؤكدا أن هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء الصراع أخيرا.وأشار ترامب إلى أنه "يرى فرصا جيدة لإنهاء الصراع الأوكراني".
https://sarabic.ae/20250314/ترامب-يعلن-إجرائه-محادثة-مع-بوتين-ويكشف-تفاصيل-طلب-حول-القوات-الأوكرانية--1098667463.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الولايات المتحدة تلقت استجابة جيدة من موسكو
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته تلقت بالفعل رد فعل إيجابيا من روسيا وأوكرانيا على اقتراح وقف إطلاق النار.
وأضاف ترامب خلال كلمة ألقاها في وزارة العدل الأمريكية: "نريد وقف النيران... وقد أجرينا مناقشات جيدة للغاية حول هذا الأمر مع روسيا، وتلقينا بعض الإجابات الجيدة للغاية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد كشف اليوم الجمعة، عن إجراء محادثات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة لحل الوضع بشأن أوكرانيا.
وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال": "أجرينا نقاشا جيدا ومثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس)"، مؤكدا أن هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء الصراع أخيرا.
وقال ترامب إنه طلب من الرئيس الروسي "إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين بالكامل" في مقاطعة كورسك.
وأشار ترامب إلى أنه "يرى فرصا جيدة لإنهاء الصراع الأوكراني".