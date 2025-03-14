https://sarabic.ae/20250314/ترامب-يعلن-إجرائه-محادثة-مع-بوتين-ويكشف-تفاصيل-طلب-حول-القوات-الأوكرانية--1098667463.html

ترامب يعلن إجراءه محادثة مع بوتين ويكشف تفاصيل طلب حول القوات الأوكرانية

ترامب يعلن إجراءه محادثة مع بوتين ويكشف تفاصيل طلب حول القوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة لحل الوضع بشأن أوكرانيا. 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T13:45+0000

2025-03-14T13:45+0000

2025-03-14T14:06+0000

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وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال": "أجرينا نقاشا جيدا ومثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس)"، مؤكدا أن هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء الصراع أخيرا.وأشار ترامب إلى أنه "يرى فرصا جيدة لإنهاء الصراع الأوكراني".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان كييف موافقتها على مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا.‏وأعرب ترامب عن أمله في أن تقبل روسيا اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما.‏أمريكا تقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما وتستأنف المساعدات العسكرية لكييفلافروف: روسيا مستعدة لمناقشة قضية أوكرانيا مع أي جهة مستعدة لتسهيل التسوية

https://sarabic.ae/20250314/الناتو-لا-نستبعد-تطبيع-العلاقات-بين-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-مع-روسيا-1098665908.html

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