https://sarabic.ae/20250314/ترامب-يعلن-إجرائه-محادثة-مع-بوتين-ويكشف-تفاصيل-طلب-حول-القوات-الأوكرانية--1098667463.html
ترامب يعلن إجراءه محادثة مع بوتين ويكشف تفاصيل طلب حول القوات الأوكرانية
ترامب يعلن إجراءه محادثة مع بوتين ويكشف تفاصيل طلب حول القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة لحل الوضع بشأن أوكرانيا. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T13:45+0000
2025-03-14T13:45+0000
2025-03-14T14:06+0000
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وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال": "أجرينا نقاشا جيدا ومثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس)"، مؤكدا أن هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء الصراع أخيرا.وأشار ترامب إلى أنه "يرى فرصا جيدة لإنهاء الصراع الأوكراني".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان كييف موافقتها على مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا.وأعرب ترامب عن أمله في أن تقبل روسيا اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما.أمريكا تقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما وتستأنف المساعدات العسكرية لكييفلافروف: روسيا مستعدة لمناقشة قضية أوكرانيا مع أي جهة مستعدة لتسهيل التسوية
https://sarabic.ae/20250314/الناتو-لا-نستبعد-تطبيع-العلاقات-بين-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-مع-روسيا-1098665908.html
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روسيا, العالم, واشنطن
ترامب يعلن إجراءه محادثة مع بوتين ويكشف تفاصيل طلب حول القوات الأوكرانية
13:45 GMT 14.03.2025 (تم التحديث: 14:06 GMT 14.03.2025)
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى وجود فرصة كبيرة لحل الوضع بشأن أوكرانيا.
وكتب ترامب في صفحته على موقع "تروث سوشال": "أجرينا نقاشا جيدا ومثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس (الخميس)"، مؤكدا أن هناك فرصة جيدة جدا لإنهاء الصراع أخيرا.
وقال ترامب إنه طلب من الرئيس الروسي "إنقاذ أرواح العسكريين الأوكرانيين المحاصرين بالكامل" في مقاطعة كورسك.
وأشار ترامب إلى أنه "يرى فرصا جيدة لإنهاء الصراع الأوكراني".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي
، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان كييف موافقتها على مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا.
وقال ترامب للصحفيين: "سأتحدث مع فلاديمير بوتين، وآمل أنه سيوافق أيضًا (على اقتراح وقف إطلاق النار)، وأعتقد حقًا أن ذلك سيكون بمثابة ثلاثة أرباع الطريق (نحو السلام)".