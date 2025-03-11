https://sarabic.ae/20250311/ترامب-سأجري-اتصالا-مع-بوتين-وآمل-أن-يوافق-على-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1098589829.html

ترامب: سأجري اتصالا مع بوتين وآمل أن يوافق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

ترامب: سأجري اتصالا مع بوتين وآمل أن يوافق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان كييف موافقتها على مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

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وقال ترامب للصحفيين: "سأتحدث مع فلاديمير بوتين، وآمل أنه سيوافق أيضًا (على اقتراح وقف إطلاق النار)، وأعتقد حقًا أن ذلك سيكون بمثابة ثلاثة أرباع الطريق (نحو السلام)".‏وأعرب ترامب عن أمله في أن تقبل روسيا اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما.‏ ‏وقال ترامب: "الآن علينا أن نتوجه إلى روسيا ونأمل أن يوافق الرئيس فلاديمير بوتين على ذلك أيضا، ويمكننا الحصول على تلك الموافقة".وقال روبيو للصحفيين في جدة عقب محادثات مع الوفد الأوكراني: "اليوم قدمنا ​​عرضا قبله الأوكرانيون، وهو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات فورية لإنهاء هذا الصراع بطريقة دائمة ومستدامة وبما يخدم مصالحهم وأمنهم وقدرتهم على الازدهار كأمة".

https://sarabic.ae/20250311/أمريكا-تقترح-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-لمدة-30-يوما-وتستأنف-المساعدات-العسكرية-لكييف-1098589186.html

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