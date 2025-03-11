https://sarabic.ae/20250311/ترامب-سأجري-اتصالا-مع-بوتين-وآمل-أن-يوافق-على-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1098589829.html
ترامب: سأجري اتصالا مع بوتين وآمل أن يوافق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
ترامب: سأجري اتصالا مع بوتين وآمل أن يوافق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان كييف موافقتها على مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T20:23+0000
2025-03-11T20:23+0000
2025-03-11T20:23+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103383/53/1033835301_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_7ca19b484441c0478c86cf5ad5c88d99.jpg
وقال ترامب للصحفيين: "سأتحدث مع فلاديمير بوتين، وآمل أنه سيوافق أيضًا (على اقتراح وقف إطلاق النار)، وأعتقد حقًا أن ذلك سيكون بمثابة ثلاثة أرباع الطريق (نحو السلام)".وأعرب ترامب عن أمله في أن تقبل روسيا اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما. وقال ترامب: "الآن علينا أن نتوجه إلى روسيا ونأمل أن يوافق الرئيس فلاديمير بوتين على ذلك أيضا، ويمكننا الحصول على تلك الموافقة".وقال روبيو للصحفيين في جدة عقب محادثات مع الوفد الأوكراني: "اليوم قدمنا عرضا قبله الأوكرانيون، وهو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات فورية لإنهاء هذا الصراع بطريقة دائمة ومستدامة وبما يخدم مصالحهم وأمنهم وقدرتهم على الازدهار كأمة".
https://sarabic.ae/20250311/أمريكا-تقترح-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-لمدة-30-يوما-وتستأنف-المساعدات-العسكرية-لكييف-1098589186.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103383/53/1033835301_315:0:2907:1944_1920x0_80_0_0_4ffad03916886df1ccb347a73da77cac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
ترامب: سأجري اتصالا مع بوتين وآمل أن يوافق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، بعد إعلان كييف موافقتها على مقترح أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا.
وقال ترامب للصحفيين: "سأتحدث مع فلاديمير بوتين، وآمل أنه سيوافق أيضًا (على اقتراح وقف إطلاق النار)، وأعتقد حقًا أن ذلك سيكون بمثابة ثلاثة أرباع الطريق (نحو السلام)".
وأجاب ترامب على سؤال حول ما إذا كان اتصاله المرتقب مع بوتين سيُجرى خلال هذا الأسبوع: "أعتقد ذلك".
وأعرب ترامب عن أمله في أن تقبل روسيا اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما.
وقال ترامب: "الآن علينا أن نتوجه إلى روسيا ونأمل أن يوافق الرئيس فلاديمير بوتين على ذلك أيضا، ويمكننا الحصول على تلك الموافقة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الوفد الأمريكي اقترح خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا في السعودية وقف إطلاق النار والانتقال الفوري إلى المفاوضات، مشيرا إلى أن كييف دعمت هذا الاقتراح.
وقال روبيو للصحفيين في جدة عقب محادثات مع الوفد الأوكراني: "اليوم قدمنا عرضا قبله الأوكرانيون
، وهو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات فورية لإنهاء هذا الصراع بطريقة دائمة ومستدامة وبما يخدم مصالحهم وأمنهم وقدرتهم على الازدهار كأمة".