https://sarabic.ae/20250311/أمريكا-تقترح-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-لمدة-30-يوما-وتستأنف-المساعدات-العسكرية-لكييف-1098589186.html

أمريكا تقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما وتستأنف المساعدات العسكرية لكييف

أمريكا تقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما وتستأنف المساعدات العسكرية لكييف

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الوفد الأمريكي اقترح خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا في السعودية وقف إطلاق النار والانتقال الفوري إلى المفاوضات،... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T19:09+0000

2025-03-11T19:09+0000

2025-03-11T19:09+0000

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وقال روبيو للصحفيين في جدة عقب محادثات مع الوفد الأوكراني: "اليوم قدمنا ​​عرضا قبله الأوكرانيون، وهو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات فورية لإنهاء هذا الصراع بطريقة دائمة ومستدامة وبما يخدم مصالحهم وأمنهم وقدرتهم على الازدهار كأمة". وقال: "لقد أوضح الرئيس (ترامب) أنه يريد السلام. لذلك نريد أن نرى ذلك في أقرب وقت ممكن. نأمل أن تقول روسيا نعم في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه المفاوضات الحقيقية".وأضاف روبيو أن "المفاوضات التي لا نهاية لها والحوار الذي لا نهاية له" ليسا الحل للصراع بل "المفاوضات الحقيقية من أجل نهاية تقبلها الأطراف"، وبحسب قوله فإن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، وسيتم الآن نقل هذا الاقتراح إلى روسيا.وفي السياق ذاته، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل إلى هدنة لمدة 30 يومًا، بشرط موافقة روسيا بدورها.وأضاف البيان، أن "الولايات المتحدة سترفع فورًا تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وستستأنف تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا".وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سينيرلي أوغلو: "بالطبع، سنناقش ونحن على استعداد لمناقشة القضية الأوكرانية مع كل من يهتم بالمساعدة في هذا الأمر بإخلاص".

https://sarabic.ae/20250311/لافروف-والأمين-العام-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-في-موسكو-1098573636.html

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