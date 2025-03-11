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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250311/أمريكا-تقترح-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-لمدة-30-يوما-وتستأنف-المساعدات-العسكرية-لكييف-1098589186.html
أمريكا تقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما وتستأنف المساعدات العسكرية لكييف
أمريكا تقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما وتستأنف المساعدات العسكرية لكييف
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الوفد الأمريكي اقترح خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا في السعودية وقف إطلاق النار والانتقال الفوري إلى المفاوضات،... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T19:09+0000
2025-03-11T19:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال روبيو للصحفيين في جدة عقب محادثات مع الوفد الأوكراني: "اليوم قدمنا ​​عرضا قبله الأوكرانيون، وهو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات فورية لإنهاء هذا الصراع بطريقة دائمة ومستدامة وبما يخدم مصالحهم وأمنهم وقدرتهم على الازدهار كأمة". وقال: "لقد أوضح الرئيس (ترامب) أنه يريد السلام. لذلك نريد أن نرى ذلك في أقرب وقت ممكن. نأمل أن تقول روسيا نعم في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه المفاوضات الحقيقية".وأضاف روبيو أن "المفاوضات التي لا نهاية لها والحوار الذي لا نهاية له" ليسا الحل للصراع بل "المفاوضات الحقيقية من أجل نهاية تقبلها الأطراف"، وبحسب قوله فإن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، وسيتم الآن نقل هذا الاقتراح إلى روسيا.وفي السياق ذاته، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل إلى هدنة لمدة 30 يومًا، بشرط موافقة روسيا بدورها.وأضاف البيان، أن "الولايات المتحدة سترفع فورًا تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وستستأنف تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا".وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سينيرلي أوغلو: "بالطبع، سنناقش ونحن على استعداد لمناقشة القضية الأوكرانية مع كل من يهتم بالمساعدة في هذا الأمر بإخلاص".
https://sarabic.ae/20250311/لافروف-والأمين-العام-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-في-موسكو-1098573636.html
https://sarabic.ae/20250311/الكرملين-لدى-أوكرانيا-من-الأسلحة-ما-يكفي-لأشهر-عدة-حتى-بعد-توقف-الإمدادات-1098571752.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

أمريكا تقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما وتستأنف المساعدات العسكرية لكييف

19:09 GMT 11.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الوفد الأمريكي اقترح خلال اجتماع مع ممثلي أوكرانيا في السعودية وقف إطلاق النار والانتقال الفوري إلى المفاوضات، مشيرا إلى أن كييف دعمت هذا الاقتراح.
وقال روبيو للصحفيين في جدة عقب محادثات مع الوفد الأوكراني: "اليوم قدمنا ​​عرضا قبله الأوكرانيون، وهو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والبدء في مفاوضات فورية لإنهاء هذا الصراع بطريقة دائمة ومستدامة وبما يخدم مصالحهم وأمنهم وقدرتهم على الازدهار كأمة".

وأشار روبيو، إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وإن كييف مستعدة لذلك، كما تنتظر واشنطن ردا إيجابيا من موسكو "في أقرب وقت ممكن".

وقال: "لقد أوضح الرئيس (ترامب) أنه يريد السلام. لذلك نريد أن نرى ذلك في أقرب وقت ممكن. نأمل أن تقول روسيا نعم في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه المفاوضات الحقيقية".
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وأضاف روبيو أن "المفاوضات التي لا نهاية لها والحوار الذي لا نهاية له" ليسا الحل للصراع بل "المفاوضات الحقيقية من أجل نهاية تقبلها الأطراف"، وبحسب قوله فإن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار، وسيتم الآن نقل هذا الاقتراح إلى روسيا.
وفي السياق ذاته، أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل إلى هدنة لمدة 30 يومًا، بشرط موافقة روسيا بدورها.

وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية، أن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا".

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وأضاف البيان، أن "الولايات المتحدة سترفع فورًا تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وستستأنف تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة لمناقشة القضية الأوكرانية، مع كل المهتمين بالمساعدة في حل الصراع.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سينيرلي أوغلو: "بالطبع، سنناقش ونحن على استعداد لمناقشة القضية الأوكرانية مع كل من يهتم بالمساعدة في هذا الأمر بإخلاص".
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