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القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
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https://sarabic.ae/20250311/الكرملين-لدى-أوكرانيا-من-الأسلحة-ما-يكفي-لأشهر-عدة-حتى-بعد-توقف-الإمدادات-1098571752.html
الكرملين: لدى أوكرانيا من الأسلحة ما يكفي لأشهر عدة حتى بعد توقف الإمدادات
الكرملين: لدى أوكرانيا من الأسلحة ما يكفي لأشهر عدة حتى بعد توقف الإمدادات
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كمية كبيرة من الأسلحة وصلت إلى أوكرانيا، لدرجة أنه ستكفيها لعدة أشهر بعد توقف الإمدادات،... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T08:48+0000
2025-03-11T08:48+0000
روسيا
الكرملين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، خلال مؤتمر في المدرسة العليا للاقتصاد: " لقد تم نقل الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا، لدرجة أنه حتى بعد توقف الإمدادات، سيكون لدى الأوكرانيين ما يقاتلون به لعدة أشهر، طبعاً إذا لم يتم سرقتها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: اتفاقيات إسطنبول يمكن أن تصبح الأساس لمعاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا
https://sarabic.ae/20250303/الكرملين-زيلينسكي-لا-يريد-السلام-1098338945.html
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روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الكرملين: لدى أوكرانيا من الأسلحة ما يكفي لأشهر عدة حتى بعد توقف الإمدادات

08:48 GMT 11.03.2025
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كمية كبيرة من الأسلحة وصلت إلى أوكرانيا، لدرجة أنه ستكفيها لعدة أشهر بعد توقف الإمدادات، وفي حال قام رجل الأعمال والوزير الأمريكي، إيلون ماسك، بقطع الاتصالات التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فإن المسلحين في كييف سيحصلون بسرعة على بديل.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، خلال مؤتمر في المدرسة العليا للاقتصاد: " لقد تم نقل الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا، لدرجة أنه حتى بعد توقف الإمدادات، سيكون لدى الأوكرانيين ما يقاتلون به لعدة أشهر، طبعاً إذا لم يتم سرقتها".
إذا أوقف رجل الأعمال والوزير الأمريكي، إيلون ماسك، الاتصالات عن القوات المسلحة الأوكرانية، فإنهم سوف يحصلون على بديل على الفور.
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
الكرملين: زيلينسكي لا يريد السلام
3 مارس, 10:14 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الكرملين: اتفاقيات إسطنبول يمكن أن تصبح الأساس لمعاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا
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