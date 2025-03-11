https://sarabic.ae/20250311/الكرملين-لدى-أوكرانيا-من-الأسلحة-ما-يكفي-لأشهر-عدة-حتى-بعد-توقف-الإمدادات-1098571752.html

الكرملين: لدى أوكرانيا من الأسلحة ما يكفي لأشهر عدة حتى بعد توقف الإمدادات

الكرملين: لدى أوكرانيا من الأسلحة ما يكفي لأشهر عدة حتى بعد توقف الإمدادات

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كمية كبيرة من الأسلحة وصلت إلى أوكرانيا، لدرجة أنه ستكفيها لعدة أشهر بعد توقف الإمدادات،... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T08:48+0000

2025-03-11T08:48+0000

2025-03-11T08:48+0000

روسيا

الكرملين

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، خلال مؤتمر في المدرسة العليا للاقتصاد: " لقد تم نقل الكثير من الأسلحة إلى أوكرانيا، لدرجة أنه حتى بعد توقف الإمدادات، سيكون لدى الأوكرانيين ما يقاتلون به لعدة أشهر، طبعاً إذا لم يتم سرقتها".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: اتفاقيات إسطنبول يمكن أن تصبح الأساس لمعاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا

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روسيا, الكرملين