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بث مباشر... بوتين يشارك في الجلسة العامة لمنتدى "تقنيات المستقبل" في موسكو
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قدرة فائقة ودقة قاتلة.. روسيا تعرض أحدث منظومة مضادة للدبابات في "آيدكس 2025"
قدرة فائقة ودقة قاتلة.. روسيا تعرض أحدث منظومة مضادة للدبابات في "آيدكس 2025"
سبوتنيك عربي
استعرضت روسيا، خلال مشاركتها في معرضي "آيدكس ونافدكس" 2025 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، منظومتها المتطورة "خريزانتيما-إس"، المصممة لتدمير الدبابات الحديثة... 21.02.2025, سبوتنيك عربي
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في التقرير التالي، نستعرض أهم الخصائص والمميزات للمنظومة الروسية المتطورة "خريزانتيما-إس" المضادة للدبابات، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من معرض "آيدكس". قدرات قتالية متعددة الأوجهتتميز المنظومة بقدرتها على استهداف وتدمير:تكوين المنظومةتتألف المنظومة من عدة وحدات قتالية، تشمل:الصواريخ الموجهة فائقة الدقةمزايا قتالية متقدمةالمواصفات التقنيةبفضل هذه الميزات، تعزز منظومة "خريزانتيما-إس" مكانتها كواحدة من أخطر المنظومات المضادة للدبابات في العالم، ما يجعلها عنصرا رئيسيا في تحديث القدرات العسكرية الروسية.
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قدرة فائقة ودقة قاتلة.. روسيا تعرض أحدث منظومة مضادة للدبابات في "آيدكس 2025"

11:37 GMT 21.02.2025 (تم التحديث: 11:46 GMT 21.02.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنظومة "خريزانتيما-إس" الروسية المضادة للدبابات
منظومة خريزانتيما-إس الروسية المضادة للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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استعرضت روسيا، خلال مشاركتها في معرضي "آيدكس ونافدكس" 2025 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، منظومتها المتطورة "خريزانتيما-إس"، المصممة لتدمير الدبابات الحديثة والمستقبلية، إلى جانب مجموعة واسعة من الأهداف العسكرية الأخرى.
في التقرير التالي، نستعرض أهم الخصائص والمميزات للمنظومة الروسية المتطورة "خريزانتيما-إس" المضادة للدبابات، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من معرض "آيدكس".

قدرات قتالية متعددة الأوجه

تتميز المنظومة بقدرتها على استهداف وتدمير:
الدبابات الحديثة والمركبات المدرعة.
الطائرات منخفضة السرعة والمروحيات.
التحصينات والهياكل الهندسية.
القوى البشرية سواء في الملاجئ أو المناطق المكشوفة.
الطائرة المسيرة الروسية من طراز سوبركام إس 350،  في معرض آيدكس- 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2025
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تكوين المنظومة

تتألف المنظومة من عدة وحدات قتالية، تشمل:
عربة القائد 9P157-4.. مسؤولة عن التخطيط وإدارة العمليات القتالية وتوزيع الأهداف بين العربات القتالية.
عربة القتال 9P157-3.. تطلق صواريخ 9M123 و9M123F وتقود فصائل القتال.
العربة القتالية 9P157-2.. تنفذ عمليات إطلاق وتوجيه الصواريخ نحو الأهداف المعادية.

الصواريخ الموجهة فائقة الدقة

الصاروخ 9M123.. مصمم لتدمير الدبابات المتحركة والأهداف المدرعة بدقة عالية.
الصاروخ 9M123F.. فعال ضد المركبات خفيفة التدريع، الأهداف الجوية، والتحصينات.
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مزايا قتالية متقدمة

استهداف هدفين في وقت واحد.
مقاومة فائقة للتشويش الإلكتروني.
التشغيل الفعّال ليلاً ونهارًا في جميع الظروف الجوية.
توجيه دقيق للصواريخ عبر شعاع الليزر.
سرعة ودقة استجابة عالية مع قدرة على المناورة والتخفي.

المواصفات التقنية

مدى الرمي الأقصى: 6000 متر.
سرعة الصواريخ: أسرع من الصوت.
أنظمة توجيه: رادار مؤتمت وتوجيه ليزري.
القدرة على اختراق الدروع: فعال ضد الحماية الديناميكية للدبابات الحديثة.
وحدة نارية: تضم 15 صاروخًا جاهزًا للإطلاق.
بفضل هذه الميزات، تعزز منظومة "خريزانتيما-إس" مكانتها كواحدة من أخطر المنظومات المضادة للدبابات في العالم، ما يجعلها عنصرا رئيسيا في تحديث القدرات العسكرية الروسية.
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