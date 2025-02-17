https://sarabic.ae/20250217/روسيا-تكشف-عن-مسيرة-ثقيلة-مدمجة-وطائرة-تدريب-سريعة-لأول-مرة-في-آيدكس-2025-صور-1097854890.html
روسيا تكشف عن مسيرة ثقيلة مدمجة وطائرة تدريب سريعة لأول مرة في "آيدكس 2025"... صور
روسيا تكشف عن مسيرة ثقيلة مدمجة وطائرة تدريب سريعة لأول مرة في "آيدكس 2025"... صور
سبوتنيك عربي
من المقرر عرض النسخة التصديرية من الطائرة المسيرة الروسية "فوربوست - ري"، التي تم اختبارها قتاليًا لأول مرة في الخارج، بالإضافة إلى طائرة التدريب الروسية "يو... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T09:28+0000
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وتم تصميم المسيرة المتوسطة المدى "فوربوست - ري"، لأداء مهام الاستطلاع والقصف في مجموعة واسعة من الظروف المناخية والجغرافية (في درجات حرارة من -40 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية)، بما في ذلك إجراء استطلاع جوي على مدار الساعة للأهداف الأرضية أو البحرية وضربها. تستخدم المسيرة القنابل والصواريخ الجوية الموجهة وغير الموجهة، التي يصل وزنها إلى 40 كلغم كأسلحة جوية.وتم تجهيز الطائرة المسيرة بنظام إقلاع وهبوط أوتوماتيكي، الذي يضمن اقتراب المسيرة من المدرج باستخدام إشعاع الليزر، فضلاً عن مراقبة المدرج بالفيديو، ويسمح النظام بالهبوط في غياب إشارات نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS).ويعتبر نظام "فوربوست - ري" رائدًا في خط الطائرات المسيرة الروسية، التي تعمل في المطارات والتي اجتازت جميع الاختبارات ويتم توريدها للقوات على التوالي. بفضل مشروع "فوربوست - إي"، تمكنت وزارة الدفاع الروسية من تبني نوع جديد من المعدات في ذلك الوقت (طائرة مسيرة متوسطة الحجم تعمل في المطارات)، واكتساب الخبرة اللازمة فيما يتعلق بالمركبات غير المأهولة، وأتقنت الصناعة اتجاهًا جديدًا وأنشأت منتجًا جديدًا مطلوبًا.النظام روسي بالكامل حاليًا، وهو مثال جيد على استبدال الواردات وتطوير التقنيات الجديدة في روسيا. أصبح نظام "فوربوست- ري"، الذي تم إنشاؤه جديدا تمامًا، وتم استبدال جميع المكونات المستوردة والوحدات الرئيسية وأنظمة التحكم والاتصالات والملاحة.ووفقًا له، يمكن حل العديد من المهام العسكرية الحالية باستخدام مركبات أصغر حجمًا، والتي تتمتع بتكلفة أقل للنظام نفسه وتكاليف تشغيل أقل. ويستشهد المحلل بالخبرة الكبيرة في الاستخدام القتالي لهذه الأنظمة غير المأهولة كواحدة من المزايا الرئيسية لنظام "فوربوست" مقارنة بالعناصر الأجنبية المنافسة.طائرة التدريب "يو تي إس- 800"، هي طائرة روسية تعمل بمحرك توربيني للتدريب الأولي على الطيران والاختيار المهني للطيارين. تم تصميم الطائرة للتدريب على تقنيات الطيران وأداء الدوران والتعافي منه والملاحة الأساسية والإجراءات في حالات الطوارئ والقيادة الآلية والقيادة كجزء من مجموعة.تتميز طائرة "يو تي إس- 800" بقدرة عالية على المناورة وتكاليف تشغيل منخفضة. وهي مجهزة بمحرك توربيني ومقاعد قذف ونظام أوكسجين قياسي ونظام تكييف هواء ونظام مضاد للجليد ومعدات أخرى على متن الطائرة. لضمان زيادة قدرة الطيار على تحمل أحمال الجاذبية البهلوانية، يتم استخدام بدلة مضادة للجاذبية. أحمال الجاذبية المسموح بها على طائرة "يو تي إس- 800" تتراوح من -4 إلى +7 .تتمتع الطائرة بنسبة عالية من القوة إلى الوزن والقدرة على المناورة، وسرعة عالية ومعدل صعود، كما أنها قادرة على العمل ليلاً أو نهارًا. يتراوح نطاق درجات حرارة التشغيل من -30 درجة مئوية إلى +45 درجة مئوية. تبلغ السرعة القصوى للطائرة 460 كم / ساعة، ويبلغ مدى الطيران 1200 كم، ويبلغ أقصى ارتفاع طيران مسموح به 6000 متر. يمكنها الإقلاع من مدارج ممهدة وغير ممهدة.وتمت الرحلة الأولى لأول طائرة "يو تي إس- 800" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. أظهرت الرحلات صحة الحلول التقنية وبيئة العمل الرئيسية المعتمدة. وفقًا للطيارين الذين قاموا بالرحلات، فإن الطائرة مستقرة في الجو.انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي دولة عربية تكشف عن 7 ابتكارات دفاعية متطورة محلية الصنع في "آيدكس 2025"
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أيدكس 2025, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا تكشف عن مسيرة ثقيلة مدمجة وطائرة تدريب سريعة لأول مرة في "آيدكس 2025"... صور
من المقرر عرض النسخة التصديرية من الطائرة المسيرة الروسية "فوربوست - ري"، التي تم اختبارها قتاليًا لأول مرة في الخارج، بالإضافة إلى طائرة التدريب الروسية "يو تي إس- 800"، ضمن العرض الروسي المشترك، في معرض الدفاع الدولي "آيدكس - 2025" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري.
وتم تصميم المسيرة المتوسطة المدى "فوربوست - ري"، لأداء مهام الاستطلاع والقصف في مجموعة واسعة من الظروف المناخية والجغرافية (في درجات حرارة من -40 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية)، بما في ذلك إجراء استطلاع جوي على مدار الساعة للأهداف الأرضية أو البحرية وضربها. تستخدم المسيرة القنابل والصواريخ الجوية الموجهة وغير الموجهة، التي يصل وزنها إلى 40 كلغم كأسلحة جوية.
وتم تجهيز الطائرة المسيرة بنظام إقلاع وهبوط أوتوماتيكي، الذي يضمن اقتراب المسيرة من المدرج باستخدام إشعاع الليزر، فضلاً عن مراقبة المدرج بالفيديو، ويسمح النظام بالهبوط في غياب إشارات نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS).
ويعتبر نظام "فوربوست - ري" رائدًا في خط الطائرات المسيرة
الروسية، التي تعمل في المطارات والتي اجتازت جميع الاختبارات ويتم توريدها للقوات على التوالي. بفضل مشروع "فوربوست - إي"، تمكنت وزارة الدفاع الروسية من تبني نوع جديد من المعدات في ذلك الوقت (طائرة مسيرة متوسطة الحجم تعمل في المطارات)، واكتساب الخبرة اللازمة فيما يتعلق بالمركبات غير المأهولة، وأتقنت الصناعة اتجاهًا جديدًا وأنشأت منتجًا جديدًا مطلوبًا.
النظام روسي بالكامل حاليًا، وهو مثال جيد على استبدال الواردات وتطوير التقنيات الجديدة في روسيا
. أصبح نظام "فوربوست- ري"، الذي تم إنشاؤه جديدا تمامًا، وتم استبدال جميع المكونات المستوردة والوحدات الرئيسية وأنظمة التحكم والاتصالات والملاحة.
وتم تحديث نظام "فوربوست - ري" بشكل كبير منذ بدء الإنتاج التسلسلي. لقد وسعت الحمولات الجديدة نطاق تطبيق النظام بشكل كبير. تشمل الحمولة وحدات قابلة للاستبدال بكاميرا تصوير حراري وكاميرا فيديو ملونة على منصة دوارة مثبتة بالجيروسكوب وكاميرا تصوير ومعدات أخرى.
يعتقد الخبير الشهير في أنظمة الطائرات المسيرة دينيس فيدوتينوف، أن "الطائرات المسيرة الروسية من طراز "فوربوست" قد تكون موضع اهتمام دول الخليج، لأن هذه الدول لا تحتاج حقًا إلى وظائف الطائرات المسيرة الأمريكية الثقيلة باهظة الثمن، والتي كانت في السابق تحظى بشعبية في المنطقة".
ووفقًا له، يمكن حل العديد من المهام العسكرية الحالية باستخدام مركبات أصغر حجمًا، والتي تتمتع بتكلفة أقل للنظام نفسه وتكاليف تشغيل أقل. ويستشهد المحلل بالخبرة الكبيرة في الاستخدام القتالي
لهذه الأنظمة غير المأهولة كواحدة من المزايا الرئيسية لنظام "فوربوست" مقارنة بالعناصر الأجنبية المنافسة.
يذكر أن أحدث طائرات التدريب الروسية "يو تي إس- 800" ستعرض أيضا، في معرض في "آيدكس 2025" في أبو ظبي، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري.
طائرة التدريب "يو تي إس- 800"، هي طائرة روسية تعمل بمحرك توربيني للتدريب الأولي على الطيران والاختيار المهني للطيارين. تم تصميم الطائرة للتدريب على تقنيات الطيران وأداء الدوران والتعافي منه والملاحة الأساسية والإجراءات في حالات الطوارئ والقيادة الآلية والقيادة كجزء من مجموعة.
يتكون طاقم طائرة "يو تي إس- 800" من شخصين يتم ترتيبهما في ترادف، المتدرب في المقصورة الأمامية، والمدرب في المقصورة الخلفية. يمكن أيضًا قيادة الطائرة بواسطة طيار واحد دون الحاجة إلى وزن توازن الطائرة.
كانت البساطة والقدرة على التنبؤ بالطائرة من بين المتطلبات الرئيسية أثناء عملية التصميم. وبفضل الخصائص الديناميكية الهوائية لطائرة "يو تي إس- 800"، تم تحقيق ذلك.
تتميز طائرة "يو تي إس- 800" بقدرة عالية على المناورة وتكاليف تشغيل منخفضة. وهي مجهزة بمحرك توربيني ومقاعد قذف ونظام أوكسجين قياسي ونظام تكييف هواء ونظام مضاد للجليد ومعدات أخرى على متن الطائرة. لضمان زيادة قدرة الطيار على تحمل أحمال الجاذبية البهلوانية، يتم استخدام بدلة مضادة للجاذبية. أحمال الجاذبية المسموح بها على طائرة
"يو تي إس- 800" تتراوح من -4 إلى +7 .
تتمتع الطائرة بنسبة عالية
من القوة إلى الوزن والقدرة على المناورة، وسرعة عالية ومعدل صعود، كما أنها قادرة على العمل ليلاً أو نهارًا. يتراوح نطاق درجات حرارة التشغيل من -30 درجة مئوية إلى +45 درجة مئوية. تبلغ السرعة القصوى للطائرة 460 كم / ساعة، ويبلغ مدى الطيران 1200 كم، ويبلغ أقصى ارتفاع طيران مسموح به 6000 متر. يمكنها الإقلاع من مدارج ممهدة وغير ممهدة.
وتمت الرحلة الأولى لأول طائرة "يو تي إس- 800" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. أظهرت الرحلات صحة الحلول التقنية وبيئة العمل الرئيسية المعتمدة. وفقًا للطيارين الذين قاموا بالرحلات، فإن الطائرة مستقرة في الجو.