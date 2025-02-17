https://sarabic.ae/20250217/روسيا-تكشف-عن-مسيرة-ثقيلة-مدمجة-وطائرة-تدريب-سريعة-لأول-مرة-في-آيدكس-2025-صور-1097854890.html

روسيا تكشف عن مسيرة ثقيلة مدمجة وطائرة تدريب سريعة لأول مرة في "آيدكس 2025"... صور

روسيا تكشف عن مسيرة ثقيلة مدمجة وطائرة تدريب سريعة لأول مرة في "آيدكس 2025"... صور

سبوتنيك عربي

من المقرر عرض النسخة التصديرية من الطائرة المسيرة الروسية "فوربوست - ري"، التي تم اختبارها قتاليًا لأول مرة في الخارج، بالإضافة إلى طائرة التدريب الروسية "يو... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T09:28+0000

2025-02-17T09:28+0000

2025-02-17T09:28+0000

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وتم تصميم المسيرة المتوسطة المدى "فوربوست - ري"، لأداء مهام الاستطلاع والقصف في مجموعة واسعة من الظروف المناخية والجغرافية (في درجات حرارة من -40 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية)، بما في ذلك إجراء استطلاع جوي على مدار الساعة للأهداف الأرضية أو البحرية وضربها. تستخدم المسيرة القنابل والصواريخ الجوية الموجهة وغير الموجهة، التي يصل وزنها إلى 40 كلغم كأسلحة جوية.وتم تجهيز الطائرة المسيرة بنظام إقلاع وهبوط أوتوماتيكي، الذي يضمن اقتراب المسيرة من المدرج باستخدام إشعاع الليزر، فضلاً عن مراقبة المدرج بالفيديو، ويسمح النظام بالهبوط في غياب إشارات نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS).ويعتبر نظام "فوربوست - ري" رائدًا في خط الطائرات المسيرة الروسية، التي تعمل في المطارات والتي اجتازت جميع الاختبارات ويتم توريدها للقوات على التوالي. بفضل مشروع "فوربوست - إي"، تمكنت وزارة الدفاع الروسية من تبني نوع جديد من المعدات في ذلك الوقت (طائرة مسيرة متوسطة الحجم تعمل في المطارات)، واكتساب الخبرة اللازمة فيما يتعلق بالمركبات غير المأهولة، وأتقنت الصناعة اتجاهًا جديدًا وأنشأت منتجًا جديدًا مطلوبًا.النظام روسي بالكامل حاليًا، وهو مثال جيد على استبدال الواردات وتطوير التقنيات الجديدة في روسيا. أصبح نظام "فوربوست- ري"، الذي تم إنشاؤه جديدا تمامًا، وتم استبدال جميع المكونات المستوردة والوحدات الرئيسية وأنظمة التحكم والاتصالات والملاحة.ووفقًا له، يمكن حل العديد من المهام العسكرية الحالية باستخدام مركبات أصغر حجمًا، والتي تتمتع بتكلفة أقل للنظام نفسه وتكاليف تشغيل أقل. ويستشهد المحلل بالخبرة الكبيرة في الاستخدام القتالي لهذه الأنظمة غير المأهولة كواحدة من المزايا الرئيسية لنظام "فوربوست" مقارنة بالعناصر الأجنبية المنافسة.طائرة التدريب "يو تي إس- 800"، هي طائرة روسية تعمل بمحرك توربيني للتدريب الأولي على الطيران والاختيار المهني للطيارين. تم تصميم الطائرة للتدريب على تقنيات الطيران وأداء الدوران والتعافي منه والملاحة الأساسية والإجراءات في حالات الطوارئ والقيادة الآلية والقيادة كجزء من مجموعة.تتميز طائرة "يو تي إس- 800" بقدرة عالية على المناورة وتكاليف تشغيل منخفضة. وهي مجهزة بمحرك توربيني ومقاعد قذف ونظام أوكسجين قياسي ونظام تكييف هواء ونظام مضاد للجليد ومعدات أخرى على متن الطائرة. لضمان زيادة قدرة الطيار على تحمل أحمال الجاذبية البهلوانية، يتم استخدام بدلة مضادة للجاذبية. أحمال الجاذبية المسموح بها على طائرة "يو تي إس- 800" تتراوح من -4 إلى +7 .تتمتع الطائرة بنسبة عالية من القوة إلى الوزن والقدرة على المناورة، وسرعة عالية ومعدل صعود، كما أنها قادرة على العمل ليلاً أو نهارًا. يتراوح نطاق درجات حرارة التشغيل من -30 درجة مئوية إلى +45 درجة مئوية. تبلغ السرعة القصوى للطائرة 460 كم / ساعة، ويبلغ مدى الطيران 1200 كم، ويبلغ أقصى ارتفاع طيران مسموح به 6000 متر. يمكنها الإقلاع من مدارج ممهدة وغير ممهدة.وتمت الرحلة الأولى لأول طائرة "يو تي إس- 800" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. أظهرت الرحلات صحة الحلول التقنية وبيئة العمل الرئيسية المعتمدة. وفقًا للطيارين الذين قاموا بالرحلات، فإن الطائرة مستقرة في الجو.انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي دولة عربية تكشف عن 7 ابتكارات دفاعية متطورة محلية الصنع في "آيدكس 2025"

https://sarabic.ae/20250217/أسلحة-روسية-حديثة-تظهر-لأول-مرة-في-معرض-آيديكس-2025-بالإمارات-صور-1097849540.html

https://sarabic.ae/20250217/روسيا-تكشف-عن-عقود-أسلحة-ضخمة-مع-15-دولة-صديقة-في-2025-1097847649.html

https://sarabic.ae/20250216/يعزز-الأمان-الجوي-روسيا-تطور-نظام-قيادة-آلي-مبتكر-للطائرات-الصغيرة-1097826799.html

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