https://sarabic.ae/20250212/روسيا-تكشف-عن-أسلحتها-المتطورة-ضمن-معرض-آيدكس--2025-في-الإمارات-1097700945.html

روسيا تكشف عن أسلحتها المتطورة ضمن معرض "آيدكس- 2025" في الإمارات

روسيا تكشف عن أسلحتها المتطورة ضمن معرض "آيدكس- 2025" في الإمارات

سبوتنيك عربي

كشف بيكان أوزدوييف، المدير الصناعي لمجموعة الأسلحة والذخيرة والمواد الكيميائية الخاصة في مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن أحدث الأسلحة... 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T08:35+0000

2025-02-12T08:35+0000

2025-02-12T08:35+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

روستيخ

شركة روستيخ

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تشارك شركات الدفاع الروسية بشكل تقليدي على نطاق واسع في أحد أكبر المعارض للمعدات العسكرية، معرض "آيدكس- 2025"، الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/شباط في أبو ظبي. وسوف يعرضون على العملاء الأجانب نماذج جديدة كلياً وأسلحة متطورة للغاية.تتكيف جميع المعدات الروسية مع ساحة المعركة الحديثة، مع الأخذ بالاعتبار تجربة قوات الدفاع الجوي. وفي مقابلة مع مراسل وكالة "سبوتنيك"، تحدث أوزدوييف عن أفضل دبابة في العالم، ونظام يمكن أن يحل محل بطارية الدفاع الجوي، والابتكارات في مجال المدفعية والأسلحة الصغيرة والذخائر.كيف تخطط شركة "روستيخ" لمفاجأة المجتمع العالمي في معرض "آيدكس" هذا العام؟قال أوزدوييف: "ستقدم شركة "روستيخ" في معرض "آيدكس 2025" أفضل المعدات العسكرية المصممة وفقا لأحدث المتطلبات. جلبت شركات روسية منتجاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا ما يقرب من 200 منتج مختلف. كما هو الحال دائمًا، ستكون شركة "روس أوبورون إكسبورت" هي الجهة المنظمة للمعرض الروسي الموحد في الخارج".وأضاف أوزدوييف: "سنعرض لأول مرة عددًا من العينات بالحجم الكامل في الخارج. هذه المرة، جلبت شركة "روس أوبورون إكسبورت" دبابة حديثة من طراز "تي-90 إم إس"، من إنتاج شركة "أورال فاغون زافود". هذه هي النسخة الأحدث من الدبابة، والتي تم تعديلها بناءً على نتائج الاستخدام القتالي. ستستضيف شركة "أنظمة الدقة العالية" العرض الأول لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسير-إس إم دي-إي"، القادرة على إسقاط طائرات دون طيار بصواريخ صغيرة. وستعرض شركة "كلاشينكوف" للمرة الأولى عدة نماذج جديدة من الأسلحة الصغيرة ونظام آخر للدفاع الجوي".كيف تقيمون موقف روسيا الحالي في سوق الأسلحة؟قال أوزدوييف: "نحن ثابتون على مواقفنا رغم العقوبات. لم تنخفض محفظة الطلبات التصديرية لروسيا في السنوات الأخيرة فحسب، بل وصلت إلى مستويات قياسية. وبحلول نهاية عام 2024، تجاوزت قيمتها 57 مليار دولار".ما هي بعض الأمثلة على هذه القدرة على التكيف؟قال أوزدوييف: "ومن الأمثلة الجيدة على ذلك صاروخ "كورنيت-إي" المضاد للدبابات، الذي أصبح سلاحاً عالمياً في ساحة المعركة، ليحل محل المدفعية الميدانية في العديد من الحالات. وتدمر هذه الصواريخ المركبات المدرعة، وتحصينات العدو، ومراكز المراقبة، والمباني التي يحتمي بها العدو، وتجمعات القوى البشرية، وأبراج الاتصالات. في الوقت نفسه، أصبح الكورنيت الآن صاروخًا متوسطًا مزدوجًا، ومع بعض التعديلات، أصبح ذخيرة جوية للطائرات دون طيار. يتم استخدامه على الطائرات دون طيار الهجومية وأثبت أيضًا أنه فعال للغاية ومتعدد الاستخدامات".ما الجديد في دبابة "تي-90 إم إس" التي ستعرض في المعرض؟قال أوزدوييف: "الدبابة "تي-90 إم إس" التي جلبتها شركة "روس أوبورون إكسبورت" إلى المعرض ليست على الإطلاق نفس المركبة التي عرضناها في "آيدكس 2015". هذه نسخة تصديرية من الدبابة التي مرت بتجربة في العملية العسكرية الروسية الخاصة. وقد شهدت تحسينات مماثلة في كافة الأنظمة. لم نعرض هذه النسخة في الخارج بعد. وعلى وجه الخصوص، حصلت الدبابة على حماية محدثة متعددة المستويات وشاملة ضد قذائف "آر بي جي" والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، والطائرات دون طيار المنتشرة في كل مكان. تم تجهيز الدبابة بأحدث أنظمة مكافحة الحرائق، والمناظير ومجموعة واسعة من الذخيرة. ولديها قوة نيرانية متميزة".ما هي المركبات المدرعة الأخرى التي ستعرضها شركة "روستيخ" في معرض "آيدكس-2025"؟ما هي الأسلحة الصغيرة الجديدة التي ستعرضها شركة "روستيخ"؟قال أوزدوييف: "الأسلحة الصغيرة هي المجال الذي تظل فيه نماذجنا من بين الأكثر طلبًا. منذ عهد ميخائيل كلاشينكوف، وضع صانعو الأسلحة المحليون معايير عالية، يجب أن تكون الأسلحة الأوتوماتيكية دقيقة وموثوقة ومريحة ومتقدمة من الناحية التكنولوجية وسهلة الصيانة وجميلة من الناحية الجمالية. ومن حيث مجموع هذه المؤشرات، لم يتفوق علينا أحد حتى الآن، على الرغم من أن المنافسين الأجانب يحاولون تقليد نهجنا".وأضاف أوزدوييف: "لا يمكننا أن نأتي إلى الشرق الأوسط من دون العرض الأول لميدان الرماية، حيث تحظى أسلحتنا الأوتوماتيكية والرشاشات بقيمة خاصة. ولهذا السبب، ستعرض شركة "كلاشينكوف" لأول مرة في معرض "آيدكس 2025" المدفع الرشاش الخفيف "آر بي إل-7" المزود بحزام. تم تصميم السلاح لخرطوشة 7.62 × 39 ملم وهو موثوق ودقيق للغاية، ويمكن تجهيزه بملحقات إضافية. وفي الوقت نفسه، اهتم مصممو الشركة بشكل كبير ببيئة العمل وراحة المدفع الرشاش. على وجه الخصوص، تعتبر "آر بي إل-7" صغيرة نسبيًا وخفيفة الوزن للغاية مقارنة بنظيراتها. يسمح لك بإطلاق النار باليد اليسرى واليمنى".الجدير ذكره أن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" هو معرض لمبيعات الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع، يقام كل سنتين في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر معرض ومؤتمر دفاعي في الشرق الأوسط، تعرض فيه أحدث التقنيات والأسلحة والمركبات العسكرية. تتنوع العروض الموجودة من عروض في القاعات، وعروض ميدانية للمركبات البرية والبحرية، وعروض ثابتة لسفن والغواصات وأيضا رماية حية لبعض الأسلحة.وتنطلق فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس-2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس-2025"، في الفترة ما بين 17 ولغاية 21 فبراير / شباط 2025، في مركز "أدنيك" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.روسيا تطلق أول محطة "خضراء" لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة... فيديو "روستيخ" تكشف عن جهاز محمول للتنفس الاصطناعي

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