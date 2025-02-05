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روسيا تكشف عن محرك جديد يغير معادلة صناعة الطائرات المدنية
روسيا تكشف عن محرك جديد يغير معادلة صناعة الطائرات المدنية
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن محرك جديد من شأنه أن يغير معادلة صناعة الطائرات المدنية في المستقبل القريب. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T11:00+0000
2025-02-05T11:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
روستيخ
شركة روستيخ
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قدمت شركة "روستيخ" الحكومية محرك طائرة جديد من طراز "بي دي-8" لطائرة "إس جي 100"، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وقال أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام للمؤسسة الحكومية، إن الطائرة التي تحتوي على هذا المحرك في تركيبها، من المتوقع أن تقلع في الجو لأول مرة في المستقبل القريب.وفي وقت سابق، كشفت شركة "روستيخ" الحكومية، عن وحدات تحكم للطائرات دون طيار بقدرات غير مسبوقة، وتمكنت من إنتاج كميات ضخمة منها.واستطاعت شركة "روس إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، من إنتاج وحدات تحكم رئيسية للطائرات دون طيار التي ليس لها نظائر في روسيا. وتشمل هذه الوحدات وحدات ملاحية تسمح للطائرة دون طيار "بالتنقل" ليس فقط عن طريق الأقمار الصناعية، ولكن أيضًا عن طريق محطات أرضية متنقلة. وهذا يزيد من دقة تحديد موقع الطائرات دون طيار في الهواء."روستيخ" تكشف عن جهاز محمول للتنفس الاصطناعيروسيا تطلق أول محطة "خضراء" لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة... فيديو
https://sarabic.ae/20250124/روسيا-تطور-وحدات-تحكم-للطائرات-المسيرة-بقدرات-غير-مسبوقة-1097107467.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, روستيخ, شركة روستيخ
روسيا, أخبار روسيا اليوم, روستيخ, شركة روستيخ

روسيا تكشف عن محرك جديد يغير معادلة صناعة الطائرات المدنية

11:00 GMT 05.02.2025
© Photo / pixabay/12019محرك مفتحوك اسفل جناح طائرة
محرك مفتحوك اسفل جناح طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Photo / pixabay/12019
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كشفت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، عن محرك جديد من شأنه أن يغير معادلة صناعة الطائرات المدنية في المستقبل القريب.
قدمت شركة "روستيخ" الحكومية محرك طائرة جديد من طراز "بي دي-8" لطائرة "إس جي 100"، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وقال أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام للمؤسسة الحكومية، إن الطائرة التي تحتوي على هذا المحرك في تركيبها، من المتوقع أن تقلع في الجو لأول مرة في المستقبل القريب.

طائرة "إس جي 100" هي طائرة ضيقة البدن مخصصة للمسافات القصيرة ويتم إنشاؤها في إطار برنامج استبدال الواردات للأنظمة والمكونات. وستصبح الطائرة نموذجًا آخر في عائلة الطائرات من نوع "سوبر جت" العاملة حاليًا.

الجنود يعدون طائرة دون طيار للتحليق خلال مناورات قوات الدائرة العسكرية الشرقية في حقل الرمي دالنيي في منطقة بويناكوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
روسيا تطور وحدات تحكم للطائرات المسيرة بقدرات غير مسبوقة
24 يناير, 10:01 GMT
وفي وقت سابق، كشفت شركة "روستيخ" الحكومية، عن وحدات تحكم للطائرات دون طيار بقدرات غير مسبوقة، وتمكنت من إنتاج كميات ضخمة منها.
واستطاعت شركة "روس إلكترونيكس" التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، من إنتاج وحدات تحكم رئيسية للطائرات دون طيار التي ليس لها نظائر في روسيا. وتشمل هذه الوحدات وحدات ملاحية تسمح للطائرة دون طيار "بالتنقل" ليس فقط عن طريق الأقمار الصناعية، ولكن أيضًا عن طريق محطات أرضية متنقلة. وهذا يزيد من دقة تحديد موقع الطائرات دون طيار في الهواء.
"روستيخ" تكشف عن جهاز محمول للتنفس الاصطناعي
روسيا تطلق أول محطة "خضراء" لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة... فيديو
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