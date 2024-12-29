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https://sarabic.ae/20241229/روسيا-تطلق-أول-محطة-خضراء-لتحويل-النفايات-إلى-طاقة-مستدامة-1096303712.html
روسيا تطلق أول محطة "خضراء" لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
روسيا تطلق أول محطة "خضراء" لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة
سبوتنيك عربي
قامت شركة "آر تي إنفيست"، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، بتشغيل أول محطة للطاقة "الخضراء" في روسيا، حيث أطلقت أول محطة من مجموعة 5 محطات لاستعادة الطاقة... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T11:16+0000
2024-12-29T11:16+0000
علوم
روسيا
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وتقع الشركة في منطقة فوسكريسينسك، في مقاطعة موسكو، وتصل النفايات إلى المؤسسة بعد الفرز الصناعي الإلزامي، ويتم إرسال جميع المواد الخام القابلة لإعادة التدوير إلى الشركاء الذين يصنعون منتجات جديدة منها.ويتم حرق الأجزاء غير المناسبة لهذا الغرض، وتحويلها إلى كهرباء، وستكون المحطة قادرة على معالجة 700 ألف طن من النفايات المنزلية سنويًا، ما سينتج 520 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الخضراء، وهذا يكفي لتوفير الكهرباء لـ80 ألف ساكن.وقال سيرغي تشيميزوف، رئيس مؤسسة "روستيخ"، اليوم الأحد: "تم تنفيذ المشروع التجاري بالكامل تقريبًا، بأموال من مستثمرين من القطاع الخاص، واجتذب تمويلًا مصرفيًا".وأضاف: "تعمل شركات مماثلة في العديد من البلدان، في أوروبا وآسيا، بما في ذلك اليابان وسويسرا وفنلندا، في المجموع، هناك نحو 2500 منشأة من هذا النوع تعمل في العالم، أي أن هذه التقنيات تم اختبارها جيدًا وأثبتت فعاليتها".وتم تنفيذ المشروع، بدعم مالي من مؤسسة تطوير روسيا الحكومية، وبمشاركة تكنولوجية من مؤسسة "روساتوم" الحكومية ومصنع توربينات الأورال.شركة روسية: جميع دبابات العملية الخاصة تجهز بوسائل الحرب الإلكترونية لمواجهة المسيراتمظليون روس يقفزون من طبقة "ستراتوسفير" لأول مرة في العالم... فيديو
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علوم, روسيا
علوم, روسيا

روسيا تطلق أول محطة "خضراء" لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة

11:16 GMT 29.12.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورروستيخ
روستيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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قامت شركة "آر تي إنفيست"، التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، بتشغيل أول محطة للطاقة "الخضراء" في روسيا، حيث أطلقت أول محطة من مجموعة 5 محطات لاستعادة الطاقة المهدرة.
وتقع الشركة في منطقة فوسكريسينسك، في مقاطعة موسكو، وتصل النفايات إلى المؤسسة بعد الفرز الصناعي الإلزامي، ويتم إرسال جميع المواد الخام القابلة لإعادة التدوير إلى الشركاء الذين يصنعون منتجات جديدة منها.
ويتم حرق الأجزاء غير المناسبة لهذا الغرض، وتحويلها إلى كهرباء، وستكون المحطة قادرة على معالجة 700 ألف طن من النفايات المنزلية سنويًا، ما سينتج 520 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الخضراء، وهذا يكفي لتوفير الكهرباء لـ80 ألف ساكن.
وقال سيرغي تشيميزوف، رئيس مؤسسة "روستيخ"، اليوم الأحد: "تم تنفيذ المشروع التجاري بالكامل تقريبًا، بأموال من مستثمرين من القطاع الخاص، واجتذب تمويلًا مصرفيًا".
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وتابع تشيميزوف: "يمكن وصف هذا الحدث بأنه ثوري بالنسبة للطاقة والبيئة في البلاد، فلأول مرة في روسيا، تم إدخال أحدث تقنيات التخلص من النفايات، وينبغي أن تؤدي هذه العمليات، إلى جانب الفرز وإعادة التدوير، إلى القضاء على مكبات النفايات والحد من التلوث البيئي، وفي المقابل، سيحصل الاقتصاد على مواد جديدة معاد تدويرها إلى جانب الكهرباء".

وأضاف: "تعمل شركات مماثلة في العديد من البلدان، في أوروبا وآسيا، بما في ذلك اليابان وسويسرا وفنلندا، في المجموع، هناك نحو 2500 منشأة من هذا النوع تعمل في العالم، أي أن هذه التقنيات تم اختبارها جيدًا وأثبتت فعاليتها".
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وأردف تشيميزوف: "نتوقع أن يتم دعم مبادرتنا على مستوى الدولة والوزارات والإدارات ذات الصلة".

وتم تنفيذ المشروع، بدعم مالي من مؤسسة تطوير روسيا الحكومية، وبمشاركة تكنولوجية من مؤسسة "روساتوم" الحكومية ومصنع توربينات الأورال.
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