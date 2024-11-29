https://sarabic.ae/20241129/مظليون-روس-يقفزون-من-طبقة-ستراتوسفير-لأول-مرة-في-العالم-فيديو-1095326290.html
مظليون روس يقفزون من طبقة "ستراتوسفير" لأول مرة في العالم... فيديو
مظليون روس يقفزون من طبقة "ستراتوسفير" لأول مرة في العالم... فيديو
سبوتنيك عربي
نفذ مظليون روس قفزة مظلية مثيرة من طبقة "ستراتوسفير"، التي تعد ثاني أكبر طبقة في الغلاف الجوي، وذلك لأول مرة في العالم. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T13:28+0000
2024-11-29T13:28+0000
2024-11-29T13:28+0000
روسيا
قفز بالمظلات
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095326362_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_712fa5ccf95d383ca1ec5feee854e278.jpg
وأظهر مقطع فيديو المظليين الروس وهم يقفزون من طائرة أثناء تحليقها في الجو على ارتفاع شاهق، وعلى شكل أزواج ثنائية بنجاح. وذكرت شركة "روستيخ" الروسية، أن المظليين الروس نفذوا قفزتهم الجوية وفتحوا مظلاتهم على ارتفاع يصل إلى 10000 متر تقريبًا.ترامب يخرج من طائر الحبش ويفاجئ بايدن... فيديوطريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين.. فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, قفز بالمظلات, نادي الفيديو
روسيا, قفز بالمظلات, نادي الفيديو
مظليون روس يقفزون من طبقة "ستراتوسفير" لأول مرة في العالم... فيديو
نفذ مظليون روس قفزة مظلية مثيرة من طبقة "ستراتوسفير"، التي تعد ثاني أكبر طبقة في الغلاف الجوي، وذلك لأول مرة في العالم.
وأظهر مقطع فيديو المظليين الروس وهم يقفزون من طائرة أثناء تحليقها في الجو على ارتفاع شاهق، وعلى شكل أزواج ثنائية بنجاح.
وذكرت شركة "روستيخ" الروسية، أن المظليين الروس نفذوا قفزتهم الجوية وفتحوا مظلاتهم على ارتفاع يصل إلى 10000 متر تقريبًا.