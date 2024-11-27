https://sarabic.ae/20241127/طريقة-مبتكرة-لتعليم-قيادة-السيارات-في-الصين-فيديو-1095233851.html
طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين.. فيديو
طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين.. فيديو
سبوتنيك عربي
أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين، تعتمد على تقنيات متطورة. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T07:37+0000
2024-11-27T07:37+0000
2024-11-27T07:37+0000
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ويُظهر الفيديو استخدام نظام محاكاة متكامل يمكّن طلاب مدرسة تعليم قيادة سيارات في الصين من تعلم فنون القيادة داخل غرفة مغلقة.ويعتمد نظام تعليم القيادة الصيني على توفير عجلة قيادة ومكابح بنفس أبعاد السيارات العادية، لكنها تتحكم في سيارة صغيرة الحجم تعمل على مجسم يشبه الطرق العادية.ويقوم المتدرب بقيادة السيارة بتوجيه من معلم القيادة بالطريقة التي تمكنه من تنفيذ جميع مهام القيادة وخاصة طريقة ركن السيارة على جانب الطريق في مساحة صغيرة.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الصين, أخبار العالم الآن
طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين.. فيديو
أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين، تعتمد على تقنيات متطورة.
ويُظهر الفيديو استخدام نظام محاكاة متكامل يمكّن طلاب مدرسة تعليم قيادة سيارات في الصين من تعلم فنون القيادة داخل غرفة مغلقة.
ويعتمد نظام تعليم القيادة الصيني على توفير عجلة قيادة ومكابح بنفس أبعاد السيارات
العادية، لكنها تتحكم في سيارة صغيرة الحجم تعمل على مجسم يشبه الطرق العادية.
ويقوم المتدرب بقيادة السيارة بتوجيه من معلم القيادة بالطريقة التي تمكنه من تنفيذ جميع مهام القيادة
وخاصة طريقة ركن السيارة على جانب الطريق في مساحة صغيرة.