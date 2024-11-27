طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241127/طريقة-مبتكرة-لتعليم-قيادة-السيارات-في-الصين-فيديو-1095233851.html
طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين.. فيديو
طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين.. فيديو
سبوتنيك عربي
أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين، تعتمد على تقنيات متطورة. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T07:37+0000
2024-11-27T07:37+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095233943_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6059e544de7949b13d1afe748fed2d68.jpg
ويُظهر الفيديو استخدام نظام محاكاة متكامل يمكّن طلاب مدرسة تعليم قيادة سيارات في الصين من تعلم فنون القيادة داخل غرفة مغلقة.ويعتمد نظام تعليم القيادة الصيني على توفير عجلة قيادة ومكابح بنفس أبعاد السيارات العادية، لكنها تتحكم في سيارة صغيرة الحجم تعمل على مجسم يشبه الطرق العادية.ويقوم المتدرب بقيادة السيارة بتوجيه من معلم القيادة بالطريقة التي تمكنه من تنفيذ جميع مهام القيادة وخاصة طريقة ركن السيارة على جانب الطريق في مساحة صغيرة.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095233943_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_8b77bffd6ed4ddb88e7ee79080006ef6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الصين, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الصين, أخبار العالم الآن

طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين.. فيديو

07:37 GMT 27.11.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributorقيادة السيارات
قيادة السيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي طريقة مبتكرة لتعليم قيادة السيارات في الصين، تعتمد على تقنيات متطورة.
ويُظهر الفيديو استخدام نظام محاكاة متكامل يمكّن طلاب مدرسة تعليم قيادة سيارات في الصين من تعلم فنون القيادة داخل غرفة مغلقة.
ويعتمد نظام تعليم القيادة الصيني على توفير عجلة قيادة ومكابح بنفس أبعاد السيارات العادية، لكنها تتحكم في سيارة صغيرة الحجم تعمل على مجسم يشبه الطرق العادية.
ويقوم المتدرب بقيادة السيارة بتوجيه من معلم القيادة بالطريقة التي تمكنه من تنفيذ جميع مهام القيادة وخاصة طريقة ركن السيارة على جانب الطريق في مساحة صغيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:35 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала