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دولة عربية تكشف عن 7 ابتكارات دفاعية متطورة محلية الصنع في "آيدكس 2025"
دولة عربية تكشف عن 7 ابتكارات دفاعية متطورة محلية الصنع في "آيدكس 2025"
سبوتنيك عربي
كشفت دولة عربية عن 7 ابتكارات دفاعية متطورة محلية الصنع خلال مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025". 16.02.2025, سبوتنيك عربي
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وتعرض شركة "كالدس" الإماراتية المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير المنتجات الدفاعية أحدث منتجاتها وأنظمتها العسكرية، حيث يمثل جناح "كالدس" في المعرض محطة رئيسية لتسليط الضوء على قدرات دولة الإمارات المتقدمة في قطاع الصناعات الدفاعية، ودعوة المختصين وصناع القرار لاستكشاف مستقبل واعد من الابتكار والإنجاز، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات "وام".وتابع المنشور: "بالإضافة إلى الآليات المدرعة "MATV004" و"MATV 001" اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية "الحداه" ومنظومات أخرى على الآلية MATV004".وبحسب الوكالة، ستعلن الشركة عن منظومة قاذفة الصواريخ الجديدة "برق" التي تتميز أيضاً بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة وكذلك آلية "الوشق" الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية.يذكر أن معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، سيقام في الفترة، من 17 إلى 21 فبراير/شباط الجاري، في مركز "أدنيك" أبوظبي الوطني.
https://sarabic.ae/20250215/روستيخ-تكشف-عن-طائرة-جديدة-لمكافحة-الحرائق-في-معرض-آيدكس--1097806168.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة

دولة عربية تكشف عن 7 ابتكارات دفاعية متطورة محلية الصنع في "آيدكس 2025"

15:48 GMT 16.02.2025
© Getty Images / ullstein bildمعرض الدفاع الدولي آيدكس
معرض الدفاع الدولي آيدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Getty Images / ullstein bild
تابعنا عبر
كشفت دولة عربية عن 7 ابتكارات دفاعية متطورة محلية الصنع خلال مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025".
وتعرض شركة "كالدس" الإماراتية المتخصصة في تصميم وتصنيع وتطوير المنتجات الدفاعية أحدث منتجاتها وأنظمتها العسكرية، حيث يمثل جناح "كالدس" في المعرض محطة رئيسية لتسليط الضوء على قدرات دولة الإمارات المتقدمة في قطاع الصناعات الدفاعية، ودعوة المختصين وصناع القرار لاستكشاف مستقبل واعد من الابتكار والإنجاز، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات "وام".

ولفتت الوكالة إلى أن مشاركة "كالدس" تتضمن الإعلان لأول مرة عن مجموعة من الابتكارات منها الآلية 8x8 الجديدة المصممة لتحمل أقسى الظروف لمختلف العمليات، ذات الدفع الثماني والمصممة والمصنعة بالكامل في مصانع الشركة بأيد إماراتية، حيث تعتبر من أحدث الآليات من نوعها في العالم والأولى من حيث والتصميم والتصنيع في المنطقة".

وتابع المنشور: "بالإضافة إلى الآليات المدرعة "MATV004" و"MATV 001" اللتين تتميزان بالحماية المدرعة العالية مع سهولة الحركة والدمج مع مختلف أنظمة المهام العسكرية، وحمل المنظومة الصاروخية "الحداه" ومنظومات أخرى على الآلية MATV004".
روستيخ تكشف عن طائرة جديدة لمكافحة الحرائق في معرض ايدكس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
"روستيخ" تكشف عن طائرة جديدة لمكافحة الحرائق في معرض "آيدكس"
أمس, 14:12 GMT
وبحسب الوكالة، ستعلن الشركة عن منظومة قاذفة الصواريخ الجديدة "برق" التي تتميز أيضاً بسهولة الحركة، وكثافة النيران، مع العديد من التقنيات التكنولوجية المتطورة وكذلك آلية "الوشق" الاستطلاعية ذات الدفع الرباعي والمزودة بتقنيات رصد حديثة بحركة مرنة عالية.

وأشارت الوكالة إلى أن "كالدس" تقدم أنظمة دفاعية متطورة مثل منظومة "برج" 35 ملم، بسبطانة ثنائية مخصصة للدفاع الجوي القريب، والمثبتة على آلية "الوحش" 8x8، ومنظومة برج المدفع عيار 155 ملم، "لهب" التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة.

يذكر أن معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، سيقام في الفترة، من 17 إلى 21 فبراير/شباط الجاري، في مركز "أدنيك" أبوظبي الوطني.
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