https://sarabic.ae/20250204/الجيش-الروسي-يحصل-على-دفعة-جديدة-من-بندقية-إيه-كيه-12-المطورة-1097461557.html
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من بندقية "إيه كيه-12" المطورة
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من بندقية "إيه كيه-12" المطورة
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "كلاشينكوف" الروسية بأنه قد تم شحن الدفعة الأولى من بنادق "أيه كيه-12" الهجومية المحسنة موديل 2023 إلى الجيش الروسي. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T12:13+0000
2025-02-04T12:13+0000
2025-02-04T12:13+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في بيان الشركة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "في يناير/ كانون الثاني، شحنت شركة كلاشينكوف الدفعة الأولى من بنادق "إيه كيه-12" الهجومية المحسنة موديل 2023، بموجب عقود حكومية لعام 2025 إلى العميل".وأكد المدير العام للشركة، آلان لوشنيكوف، أن "كلاشينكوف لا تفي بالتزاماتها التعاقدية قبل الموعد المحدد فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين المنتجات التي تنتجها باستمرار، والتي تعتمد على جودة حياة الأفراد العسكريين".وفي وقت سابق، أعلنت شركة "كلاشينكوف" أنها ستعرض لأول مرة بندقية "إيه كيه 12" هجومية صغيرة الحجم (إيه كيه 12 كيه)، وبندقية "إيه كيه 12" هجومية مدمجة (إيه كيه 12 إس كيه).وجاء في بيان الشركة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعرض شركة كلاشينكوف لأول مرة أحدث بندقية هجومية صغيرة من طراز "إيه كيه 12" عيار 5.45 ملم (إيه كيه 12 كيه) و بندقية هجومية مدمجة عيار 5.45 ملم من طراز "إيه كيه 12" (إيه كيه 12 إس كيه) في المعرض الدولي للأسلحة وتقنيات الدفاع "آيدكس 2025" الذي سيقام، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط، في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)".
https://sarabic.ae/20250127/نسخ-حديثة-من-كلاشينكوف-تظهر-في-دولة-عربية-لأول-مرة-صور--1097200303.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا
الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من بندقية "إيه كيه-12" المطورة
أفادت شركة "كلاشينكوف" الروسية بأنه قد تم شحن الدفعة الأولى من بنادق "أيه كيه-12" الهجومية المحسنة موديل 2023 إلى الجيش الروسي.
وجاء في بيان الشركة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "في يناير/ كانون الثاني، شحنت شركة كلاشينكوف الدفعة الأولى من بنادق "إيه كيه-12" الهجومية المحسنة موديل 2023، بموجب عقود حكومية لعام 2025 إلى العميل".
وأشار البيان إلى أن بندقية "إيه كيه-12" هي السلاح الفردي الأوتوماتيكي الرئيسي للقوات المسلحة الروسية، فإن أحجام إنتاجها تظل مرتفعة كل عام.
وأكد المدير العام للشركة، آلان لوشنيكوف، أن "كلاشينكوف لا تفي بالتزاماتها التعاقدية قبل الموعد المحدد فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين المنتجات التي تنتجها باستمرار، والتي تعتمد على جودة حياة الأفراد العسكريين".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "كلاشينكوف" أنها ستعرض لأول مرة بندقية "إيه كيه 12"
هجومية صغيرة الحجم (إيه كيه 12 كيه)، وبندقية "إيه كيه 12" هجومية مدمجة (إيه كيه 12 إس كيه).
وجاء في بيان الشركة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعرض شركة كلاشينكوف لأول مرة أحدث بندقية هجومية صغيرة من طراز "إيه كيه 12" عيار 5.45 ملم (إيه كيه 12 كيه) و بندقية هجومية مدمجة عيار 5.45 ملم من طراز "إيه كيه 12" (إيه كيه 12 إس كيه) في المعرض الدولي للأسلحة وتقنيات الدفاع "آيدكس 2025" الذي سيقام، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط، في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)".