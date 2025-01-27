https://sarabic.ae/20250127/نسخ-حديثة-من-كلاشينكوف-تظهر-في-دولة-عربية-لأول-مرة-صور--1097200303.html
نسخ حديثة من "كلاشينكوف" تظهر في دولة عربية لأول مرة... صور
نسخ حديثة من "كلاشينكوف" تظهر في دولة عربية لأول مرة... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "كلاشينكوف" أنها ستعرض لأول مرة بندقية "أيه كيه 12" هجومية صغيرة الحجم (أيه كيه 12 كيه)، وبندقية "أيه كيه 12" هجومية مدمجة (أيه كيه 12 إس كيه). 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T11:50+0000
2025-01-27T11:50+0000
2025-01-27T12:08+0000
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وجاء في بيان الشركة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعرض شركة كلاشينكوف لأول مرة أحدث بندقية هجومية صغيرة من طراز "أيه كيه 12" عيار 5.45 ملم (أيه كيه 12 كيه) و بندقية هجومية مدمجة عيار 5.45 ملم من طراز "أيه كيه 12" (أيه كيه 12 إس كيه) في المعرض الدولي للأسلحة وتقنيات الدفاع "آيدكس 2025" الذي سيقام، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/شباط، في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)".وأوضح البيان: كلتاهما تعملان بطلقات من عيار 5.45x39 مم، هما مصممتان لتدمير القوى العاملة المعادية، وقد تم تحسين الخصائص التقنية وبيئة العمل والتشغيلية التي تلبي متطلبات القتال الحديث".يذكر أن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) هو معرض لمبيعات الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع، يقام كل سنتين في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر معرض ومؤتمر دفاعي في الشرق الأوسط.كا-52" تستهدف قوات ومعدات كييف بصواريخ "إس-8" عند حدود مقاطعة كورسك... فيديوشركة "كلاشينكوف" تعتزم مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات
https://sarabic.ae/20241223/قاهر-الدروع-شركة-كلاشينكوف-تستهل-إنتاج-صواريخ-فيخر-1-الخارقة-1096081760.html
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روسيا, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي
روسيا, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي
نسخ حديثة من "كلاشينكوف" تظهر في دولة عربية لأول مرة... صور
11:50 GMT 27.01.2025 (تم التحديث: 12:08 GMT 27.01.2025)
أعلنت شركة "كلاشينكوف" أنها ستعرض لأول مرة بندقية "أيه كيه 12" هجومية صغيرة الحجم (أيه كيه 12 كيه)، وبندقية "أيه كيه 12" هجومية مدمجة (أيه كيه 12 إس كيه).
وجاء في بيان الشركة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "تعرض شركة كلاشينكوف لأول مرة أحدث بندقية هجومية صغيرة من طراز "أيه كيه 12" عيار 5.45 ملم (أيه كيه 12 كيه) و بندقية هجومية مدمجة عيار 5.45 ملم من طراز "أيه كيه 12" (أيه كيه 12 إس كيه) في المعرض الدولي للأسلحة وتقنيات الدفاع "آيدكس 2025" الذي سيقام، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/شباط، في أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)".
وأوضح البيان: كلتاهما تعملان بطلقات من عيار 5.45x39 مم، هما مصممتان لتدمير القوى العاملة المعادية، وقد تم تحسين الخصائص التقنية وبيئة العمل والتشغيلية التي تلبي متطلبات القتال الحديث".
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وأشار البيان إلى أن الشركة تعرض لأول مرة في المعرض أحدث رشاش خفيف "إر بي إل 7" عيار 7.62 ملم، ونظام استطلاع مزود بالذخيرة الموجهة من طراز "KUB-SM" وطائرة من دون طيار هجومية من طراز "KUB-2-E".
يذكر أن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) هو معرض لمبيعات الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع، يقام كل سنتين في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر معرض ومؤتمر دفاعي في الشرق الأوسط.