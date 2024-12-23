https://sarabic.ae/20241223/قاهر-الدروع-شركة-كلاشينكوف-تستهل-إنتاج-صواريخ-فيخر-1-الخارقة-1096081760.html
"قاهر الدروع"... روسيا تطلق نسخة جديدة من صاروخ "فيخر-1" بقدرات قتالية متطورة
"قاهر الدروع"... روسيا تطلق نسخة جديدة من صاروخ "فيخر-1" بقدرات قتالية متطورة
سبوتنيك عربي
أعلن آلان لوشنيكوف، المدير العام لشركة "كلاشينكوف" الروسية للصناعات الدفاعية، دخول الصاروخ الجوي "فيخر-1" المطور، سلسلة الإنتاج بخصائص قتالية جبارة. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T14:01+0000
2024-12-23T14:01+0000
2024-12-23T14:04+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ولم يقدم رئيس الشركة أي تفاصيل، قائلا إن "هذه التفاصيل تتعلق بخصوصية العميل".وقبل ذلك بقليل، قال آلان لوشنيكوف، إن "المتخصصين في كلاشينكوف، يقومون بتكييف صاروخ الطائرات "فيخر-1" لاستخدامه عن طريق الطائرات المسيرة".وجاء في بيان للشركة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن "الشركة قد أوفت بالكامل بالتزاماتها لعام 2024، بموجب عقد توريد الصواريخ الجوية الموجهة من طراز "فيخر-1"، حيث تم شحن المنتجات في موعدها وبالكامل".بالإضافة إلى ذلك، سيتم الانتهاء في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من تشغيل ورشتين جديدتين لإنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات لنظام الدفاع الجوي "ستريلا". ولفتت الشركة إلى أن الصواريخ التي تنتجها لنظام الدفاع الجوي "ستريلا "، هي صواريخ "فيخر-1" وقذائف المدفعية الموجهة من طراز "كيتولوف-2 إم"، تستخدم بنشاط وبنجاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مبيّنة أن إنتاج هذه الصواريخ والقذائف قد زاد بمقدار مرات عدة هذا العام.وتم عرض الصاروخ لأول مرة في منتدى "آرميا 2020"، وتم تطوير الصاروخ لتذخير مقاتلات "سو - 25"، ومروحيات التمساح "كا - 50" و"كا - 52"، إضافة للمروحيات من طراز "مي - 28 إي إم".كا-52" تستهدف قوات ومعدات كييف بصواريخ "إس-8" عند حدود مقاطعة كورسك... فيديوشركة "كلاشينكوف" تعتزم مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات
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https://sarabic.ae/20240801/كا-52-إم-تضرب-نقطة-أوكرانية-محصنة-بصواريخ-فيخر---1091306909.html
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روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
"قاهر الدروع"... روسيا تطلق نسخة جديدة من صاروخ "فيخر-1" بقدرات قتالية متطورة
14:01 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 14:04 GMT 23.12.2024)
أعلن آلان لوشنيكوف، المدير العام لشركة "كلاشينكوف" الروسية للصناعات الدفاعية، دخول الصاروخ الجوي "فيخر-1" المطور، سلسلة الإنتاج بخصائص قتالية جبارة.
ولم يقدم رئيس الشركة أي تفاصيل، قائلا إن "هذه التفاصيل تتعلق بخصوصية العميل".
وقبل ذلك بقليل، قال آلان لوشنيكوف، إن "المتخصصين في كلاشينكوف، يقومون بتكييف صاروخ الطائرات "فيخر-1" لاستخدامه عن طريق الطائرات المسيرة".
وجاء في بيان للشركة عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أن "الشركة قد أوفت بالكامل بالتزاماتها لعام 2024، بموجب عقد توريد الصواريخ الجوية الموجهة من طراز "فيخر-1"، حيث تم شحن المنتجات في موعدها وبالكامل".
وأضاف البيان أن "إنتاج الصاروخ أصبح ممكناً بفضل افتتاح مواقع إنتاج إضافية، مجهزة بمعدات حديثة هذا العام، كما بدأت الشركة بإنتاج نسخة محدثة لصاروخ "فيخر-1" بقدرات قتالية موسعة، وُضعت في عملية الإنتاج، ويتم شحنها بالفعل إلى العملاء".
بالإضافة إلى ذلك، سيتم الانتهاء في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من تشغيل ورشتين جديدتين لإنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات لنظام الدفاع الجوي "ستريلا". ولفتت الشركة إلى أن الصواريخ التي تنتجها لنظام الدفاع الجوي "ستريلا "، هي صواريخ "فيخر-1" وقذائف المدفعية الموجهة من طراز "كيتولوف-2 إم"، تستخدم بنشاط وبنجاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مبيّنة أن إنتاج هذه الصواريخ والقذائف قد زاد بمقدار مرات عدة هذا العام.
ويستخدم صاروخ "فيخر" الجوي الموجه، لتدمير المركبات المدرعة عالية المناورة، والمجهزة بوحدات الدروع التفاعلية، كما يستخدم ضد الأهداف الجوية، كالمروحيات والطائرات المسيرة.
وتم عرض الصاروخ لأول مرة في منتدى "آرميا 2020"، وتم تطوير الصاروخ لتذخير مقاتلات "سو - 25"، ومروحيات التمساح "كا - 50" و"كا - 52"، إضافة للمروحيات من طراز "مي - 28 إي إم".