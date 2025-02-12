https://sarabic.ae/20250212/بتقنيات-متطورة-طائرة-مسيرة-روسية-تظهر-لأول-مرة-في-دولة-عربية-1097707618.html

بتقنيات متطورة... طائرة مسيرة روسية تظهر لأول مرة في دولة عربية.. صور

بتقنيات متطورة... طائرة مسيرة روسية تظهر لأول مرة في دولة عربية.. صور

سبوتنيك عربي

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية، أنها ستعرض لأول مرة طائرة مسيرة مختبرة في القتال من طراز "سوبركام إس 350"، في معرض "آيدكس- 2025" في العاصمة الإماراتية أبوظبي. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T11:07+0000

2025-02-12T11:07+0000

2025-02-12T11:08+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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سيتم عرض الطائرة "سوبركام إس 350" المسيرة، التي تم اختبارها في القتال كجزء من المعرض الروسي المشترك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس- 2025" في العاصمة أبو ظبي، في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط الجاري، وفقًا للممثل الرسمي لمجموعة الأنظمة غير المأهولة، ومصمم ومصنع الطائرات المسيرة في المؤسسة.ويتضمن عرض المؤسسة، مجموعة كاملة من أنظمة الطائرات المسيرة تحت العلامة التجارية "سوبركام"، وهي "سوبركام إس إكس 350" (في تي أو إل)، والطائرة المسيرة المدمجة "سوبركام إس 150"، و"سوبركام إكس 4" و"سوبركام إكس 4 إي".وقد تكون الطائرة الروسية المسيرة "سوبركام إس 350"، التي أثبتت قدراتها في المهام المدنية والدفاعية، ذات أهمية لدول الخليج، التي تؤدي مهام مثل حماية الحدود وإنفاذ القانون وعمليات مكافحة الإرهاب. وقد يكون النظام مفيدًا لمراقبة البنية التحتية لشركات إنتاج النفط (على سبيل المثال، أرامكو السعودية)، في البناء والزراعة وصناعة التعدين ومراقبة خطوط الكهرباء. ويساعد دمج الطائرات المسيرة في اقتصاد البلاد في تقليل الوقت بعشرات المرات، وزيادة الموثوقية التشغيلية للبنية التحتية، ومنع الأضرار البيئية والمالية في حالة النشاط غير المصرح به أو الحوادث.وأضاف فيدوتينوف: "تتمثل الميزة المهمة لسوبركام عن الأنظمة غير المأهولة في شمولية الحلول المقترحة، والتي يتم ضمانها إلى حد كبير من خلال تقنيات معالجة الصور الرياضية، والتي تسمح بالتنفيذ التلقائي لمختلف المهام الشائعة، من رسم الخرائط إلى التعرف على الكائنات المختلفة، ما يزيد بشكل عام من كفاءة النظام غير المأهول. لقد تم تقدير ابتكار الحلول الهندسية لمطوري "سوبركام"، والتي توفر لهم وظائف عالية، مع وجود مؤشرات موثوقية جيدة في نفس الوقت، ليس فقط في روسيا، ولكن أيضًا في الخارج"."سوبركام إس 350" هي طائرة مسيرة خفيفة الوزن ذات مدى اتصال فيديوي يزيد عن 70 كم، وقنوات اتصال آمنة ومقاومة عالية لأنظمة الحرب الإلكترونية. إنها أداة مثالية للمراقبة الجوية في الطيف المرئي والأشعة تحت الحمراء والتصوير الجوي والمسح بالليزر. تشمل ميزات النظام كفاءة تجميع الطائرات المسيرة والعناصر المركبة المعيارية والحمولات القابلة للتبديل والجمع مع منصات موحدة مثبتة بالجيروسكوب، ونظاما لفصل وحدات التحكم في الجناح أثناء الهبوط لمنع الضرر المحتمل، واستقرار الطيران والقدرة الجيدة على التحكم. وتم تجهيز "سوبركام" بمحرك كهربائي وهي قادرة على الطيران بصمت تقريبًا.يتم إطلاق الطائرة بمساعدة منجنيق (هوائي)، وتهبط بمظلة. يمكن أن تحمل حمولات مختلفة مثل كاميرات الفيديو والكاميرات الحرارية التي قد تكتشف شخصًا من ارتفاع 1200 متر دون أن يلاحظه أحد. الطائرة مقاومة للظروف الجوية الصعبة، والتعرض لدرجات حرارة عالية (تصل إلى +45 درجة مئوية)، ولا تطلب مدرجًا أو بنية تحتية إضافية للتشغيل.اليوم، تستخدم وحدات الاستطلاع والمشاة "سوبركام"، وتدعم الطائرات دون طيار مجموعات الهجوم، وتنقل إحداثيات الهدف وتضبط نيران المدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (إم إل أر إس). وبالتعاون مع قوات الصواريخ والمدفعية، تعمل الطائرة دون طيار على تحسين دقة إطلاق النار وتحسين مبادئ الحرب.الجدير ذكره أن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس" هو معرض لمبيعات الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع، يقام كل سنتين في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر معرض ومؤتمر دفاعي في الشرق الأوسط، تعرض فيه أحدث التقنيات والأسلحة والمركبات العسكرية. تتنوع العروض الموجودة من عروض في القاعات، وعروض ميدانية للمركبات البرية والبحرية، وعروض ثابتة لسفن والغواصات وأيضا رماية حية لبعض الأسلحة.وتنطلق فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس-2025" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس-2025"، في الفترة ما بين 17 ولغاية 21 فبراير / شباط 2025، في مركز "أدنيك" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.روسيا تطلق أول محطة "خضراء" لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة... فيديو "روستيخ" تكشف عن جهاز محمول للتنفس الاصطناعي

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