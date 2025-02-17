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https://sarabic.ae/20250217/انطلاق-فعاليات-معرضي-آيدكس-ونافدكس-2025-في-أبوظبي---1097849932.html
انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي
انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم الاثنين، في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي ستستمر في الفترة ما بين 17 - 21... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T07:51+0000
2025-02-17T08:37+0000
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وتشارك في الدورة الحالية للمعرضين 7 دول جديدة، وهي قطر، إثيوبيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا وقبرص. كما تم إضافة قاعة جديدة للمعرض، تحمل الرقم 14، وتقع مقابل المنصة الكبرى، وتضم 341 شركة عارضة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، تحت اسم "سيبرين"، بمشاركة 38 شركة عارضة من 13 دولة.وقبيل انطلاق فعاليات المعرض بساعات، أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن فخره بالمكانة الرائدة التي وصل إليها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، وبما تعرضه الشركات الإماراتية الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن.وفي منشور على منصة "إكس"، أمس الأحد، قال ولي عهد إمارة دبي: "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبمشاركة أكثر من 1,350 عارضًا من 65 دولة، تنطلق غدًا في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، اللذان يجمعان رواد الصناعات الدفاعية من حول العالم لاستعراض أحدث التقنيات والحلول".وأضاف: "فخورون بالمكانة الرائدة التي وصل إليها هذا الحدث، وفخورون بما تعرضه شركاتنا الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن، بما يعزز منظومة الأمن والتنمية في دولتنا".ويُعد معرضا "آيدكس - 2025" و"نافدكس - 2025"، ملتقيين عالميين مهمين، حيث يشارك فيهما نخبة من قادة الجهات الحكومية، والمسؤولين التنفيذيين، والخبراء ضمن قطاعي الدفاع والأمن حول العالم، كما يتيح فرصة مهمة للتواصل مع المستثمرين والفاعلين في هذا المجال.كما تسجل الدورة الحالية مشاركة أكثر من 731 شركة جديدة، بزيادة نسبتها 82% مقارنة بالدورة الماضية، إضافةً إلى مشاركة 41 جناحًا وطنيًا. وبلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة، أي 16% من إجمالي الشركات العارضة، بينما تشكل الشركات الدولية نسبة 84% من المشاركين.
https://sarabic.ae/20240123/افتتاح-المعرض-الدولي-يومكس-2024-في-أبوظبي-1085323508.html
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حصري, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, أيدكس 2025
حصري, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, أيدكس 2025

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

07:51 GMT 17.02.2025 (تم التحديث: 08:37 GMT 17.02.2025)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAانطلاق فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025 في أبوظبي
انطلاق فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025 في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
انطلقت اليوم الاثنين، في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي ستستمر في الفترة ما بين 17 - 21 فبراير/ شباط 2025​، بمشاركة أكثر من 1350 عارضًا من 65 دولة، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وتشارك في الدورة الحالية للمعرضين 7 دول جديدة، وهي قطر، إثيوبيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا وقبرص. كما تم إضافة قاعة جديدة للمعرض، تحمل الرقم 14، وتقع مقابل المنصة الكبرى، وتضم 341 شركة عارضة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، تحت اسم "سيبرين"، بمشاركة 38 شركة عارضة من 13 دولة.
وقبيل انطلاق فعاليات المعرض بساعات، أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن فخره بالمكانة الرائدة التي وصل إليها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، وبما تعرضه الشركات الإماراتية الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

انطلاق فعاليات معرضي &quot;آيدكس&quot; و&quot;نافدكس&quot; 2025 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

انطلاق فعاليات معرضي &quot;آيدكس&quot; و&quot;نافدكس&quot; 2025 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

انطلاق فعاليات معرضي &quot;آيدكس&quot; و&quot;نافدكس&quot; 2025 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

انطلاق فعاليات معرضي &quot;آيدكس&quot; و&quot;نافدكس&quot; 2025 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

انطلاق فعاليات معرضي &quot;آيدكس&quot; و&quot;نافدكس&quot; 2025 في أبوظبي - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

1/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

2/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

3/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

4/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

5/5
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

وفي منشور على منصة "إكس"، أمس الأحد، قال ولي عهد إمارة دبي: "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبمشاركة أكثر من 1,350 عارضًا من 65 دولة، تنطلق غدًا في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، اللذان يجمعان رواد الصناعات الدفاعية من حول العالم لاستعراض أحدث التقنيات والحلول".
وأضاف: "فخورون بالمكانة الرائدة التي وصل إليها هذا الحدث، وفخورون بما تعرضه شركاتنا الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن، بما يعزز منظومة الأمن والتنمية في دولتنا".
زوار يتفقدون مركبة جوية بدون طيار من طراز SH-450 معروضة في معرض UMEX لطائرات بدون طيار والروبوتات والأنظمة غير المأهولة في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 23 يناير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2024
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افتتاح المعرض الدولي "يومكس 2024" في أبوظبي
23 يناير 2024, 14:50 GMT
ويُعد معرضا "آيدكس - 2025" و"نافدكس - 2025"، ملتقيين عالميين مهمين، حيث يشارك فيهما نخبة من قادة الجهات الحكومية، والمسؤولين التنفيذيين، والخبراء ضمن قطاعي الدفاع والأمن حول العالم، كما يتيح فرصة مهمة للتواصل مع المستثمرين والفاعلين في هذا المجال.
وتشهد دورة 2025 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" زيادة في عدد الشركات العارضة، ليصل إلى 1565 شركة من 65 دولة، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالدورة الماضية، فيما ارتفعت المساحة الإجمالية للمعرض بنسبة 10% مقارنة بالدورة السابقة، لتصل إلى 181 ألفا و501 متر مربع.
كما تسجل الدورة الحالية مشاركة أكثر من 731 شركة جديدة، بزيادة نسبتها 82% مقارنة بالدورة الماضية، إضافةً إلى مشاركة 41 جناحًا وطنيًا. وبلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة، أي 16% من إجمالي الشركات العارضة، بينما تشكل الشركات الدولية نسبة 84% من المشاركين.
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