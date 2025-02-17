https://sarabic.ae/20250217/انطلاق-فعاليات-معرضي-آيدكس-ونافدكس-2025-في-أبوظبي---1097849932.html

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

انطلاق فعاليات معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2025 في أبوظبي

سبوتنيك عربي

انطلقت اليوم الاثنين، في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي ستستمر في الفترة ما بين 17 - 21... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T07:51+0000

2025-02-17T07:51+0000

2025-02-17T08:37+0000

حصري

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي

أيدكس 2025

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097848322_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6f8003e4fad6bf14fbb46ab975af82f.jpg

وتشارك في الدورة الحالية للمعرضين 7 دول جديدة، وهي قطر، إثيوبيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا وقبرص. كما تم إضافة قاعة جديدة للمعرض، تحمل الرقم 14، وتقع مقابل المنصة الكبرى، وتضم 341 شركة عارضة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصة خاصة بالتوعية بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، تحت اسم "سيبرين"، بمشاركة 38 شركة عارضة من 13 دولة.وقبيل انطلاق فعاليات المعرض بساعات، أعرب الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عن فخره بالمكانة الرائدة التي وصل إليها معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، وبما تعرضه الشركات الإماراتية الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن.وفي منشور على منصة "إكس"، أمس الأحد، قال ولي عهد إمارة دبي: "تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبمشاركة أكثر من 1,350 عارضًا من 65 دولة، تنطلق غدًا في مركز "أدنيك" أبوظبي، فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، اللذان يجمعان رواد الصناعات الدفاعية من حول العالم لاستعراض أحدث التقنيات والحلول".وأضاف: "فخورون بالمكانة الرائدة التي وصل إليها هذا الحدث، وفخورون بما تعرضه شركاتنا الوطنية من ابتكارات وحلول في قطاعات الدفاع والأمن، بما يعزز منظومة الأمن والتنمية في دولتنا".ويُعد معرضا "آيدكس - 2025" و"نافدكس - 2025"، ملتقيين عالميين مهمين، حيث يشارك فيهما نخبة من قادة الجهات الحكومية، والمسؤولين التنفيذيين، والخبراء ضمن قطاعي الدفاع والأمن حول العالم، كما يتيح فرصة مهمة للتواصل مع المستثمرين والفاعلين في هذا المجال.كما تسجل الدورة الحالية مشاركة أكثر من 731 شركة جديدة، بزيادة نسبتها 82% مقارنة بالدورة الماضية، إضافةً إلى مشاركة 41 جناحًا وطنيًا. وبلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 213 شركة، أي 16% من إجمالي الشركات العارضة، بينما تشكل الشركات الدولية نسبة 84% من المشاركين.

https://sarabic.ae/20240123/افتتاح-المعرض-الدولي-يومكس-2024-في-أبوظبي-1085323508.html

أبو ظبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أبو ظبي, أيدكس 2025