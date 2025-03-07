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الكرملين: اتفاقيات إسطنبول يمكن أن تصبح الأساس لمعاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا
الكرملين: اتفاقيات إسطنبول يمكن أن تصبح الأساس لمعاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن اتفاقيات إسطنبول يمكن أن تصبح أساسًا لمعاهدة سلام بين... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بيسكوف للصحفيين: "سمعنا من واشنطن أيضًا تصريحات مفادها أن هذا الأمر (اتفاقات إسطنبول) يمكن أن يصبح أساسًا ونقطة انطلاق للمفاوضات. وبطبيعة الحال، قال الرئيس بوتين إن المحادثات يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لاتفاقات إسطنبول على وجه التحديد".وفي وقت سابق، أكد بوتين أن اتفاقيات إسطنبول لعام 2022، كانت مبنية على مقترحات أوكرانية، مشيرا إلى أنه وخلال المفاوضات في إسطنبول، كان واضحا لروسيا أن الخداع يمكن أن يحصل، ومع ذلك، وافقت موسكو على سحب القوات.وقال بوتين: "في وقت ما في نهاية شهر مارس/ آذار (2022)، تلقينا ورقة من كييف، وبالمناسبة، تم توقيعها من قبل رئيس مجموعة التفاوض الأوكرانية، السيد أراخاميا. كانت هذه المقترحات أوكرانية، وأود أن أؤكد على هذا، وهو أمر مهم للغاية، هي التي شكلت أساس مشروع معاهدة السلام التي تم إعدادها في إسطنبول".ونوّه بوتين إلى أن "المفاوضات مع أوكرانيا بدأت منذ بدء العملية العسكرية وموسكو عرضت على كييف مغادرة دونيتسك ولوغانسك مقابل وقف الأعمال القتالية".الكرملين: لا اتفاقات محددة حتى الآن بشأن زيارة بوتين إلى تركياالكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية قد لا تبدأ قبل استئناف عمل البعثات الدبلوماسية
https://sarabic.ae/20250228/الخارجية-الروسية-تكشف-تفاصيل-اجتماع-الوفدين-الروسي-والأمريكي-في-إسطنبول-1098258371.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم

الكرملين: اتفاقيات إسطنبول يمكن أن تصبح الأساس لمعاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا

10:52 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن اتفاقيات إسطنبول يمكن أن تصبح أساسًا لمعاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن موسكو سمعت تصريحات مماثلة من واشنطن أيضًا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "سمعنا من واشنطن أيضًا تصريحات مفادها أن هذا الأمر (اتفاقات إسطنبول) يمكن أن يصبح أساسًا ونقطة انطلاق للمفاوضات. وبطبيعة الحال، قال الرئيس بوتين إن المحادثات يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لاتفاقات إسطنبول على وجه التحديد".
وفي وقت سابق، أكد بوتين أن اتفاقيات إسطنبول لعام 2022، كانت مبنية على مقترحات أوكرانية، مشيرا إلى أنه وخلال المفاوضات في إسطنبول، كان واضحا لروسيا أن الخداع يمكن أن يحصل، ومع ذلك، وافقت موسكو على سحب القوات.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
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وقال بوتين: "في وقت ما في نهاية شهر مارس/ آذار (2022)، تلقينا ورقة من كييف، وبالمناسبة، تم توقيعها من قبل رئيس مجموعة التفاوض الأوكرانية، السيد أراخاميا. كانت هذه المقترحات أوكرانية، وأود أن أؤكد على هذا، وهو أمر مهم للغاية، هي التي شكلت أساس مشروع معاهدة السلام التي تم إعدادها في إسطنبول".
ونوّه بوتين إلى أن "المفاوضات مع أوكرانيا بدأت منذ بدء العملية العسكرية وموسكو عرضت على كييف مغادرة دونيتسك ولوغانسك مقابل وقف الأعمال القتالية".
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