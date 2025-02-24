https://sarabic.ae/20250224/لافروف--لن-توقف-روسيا-العملية-العسكرية-إلا-عندما-تسفر-المفاوضات-عن-نتائج-1098113624.html

لافروف: لن توقف روسيا العملية العسكرية إلا عندما تسفر المفاوضات عن نتائج

لافروف: لن توقف روسيا العملية العسكرية إلا عندما تسفر المفاوضات عن نتائج

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا لن توقف الأعمال القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة، إلا عندما تسفر المفاوضات لحل النزاع... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T09:10+0000

2025-02-24T09:10+0000

2025-02-24T09:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال لافروف، عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في العاصمة التركية أنقرة: "قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بوضوح إننا مستعدون للتفاوض مع أوكرانيا، ومع أوروبا، ومع أي ممثلين، يرغبون بروح من حسن النية في المساعدة على تحقيق السلام. ولكننا لن نوقف الأعمال القتالية إلا عندما تسفر هذه المفاوضات عن نتيجة ثابتة ومستدامة تناسب روسيا... وبالطبع، يجب أن تؤخذ الحقائق على الأرض في الاعتبار".وتابع: "لقد درسنا بالتفصيل عددا من المواضيع الدولية والإقليمية، بما في ذلك العمليات التي تجري حاليا حول الوضع في أوكرانيا. نحن لا نغير موقفنا ونلاحظ فقط بارتياح أن هناك المزيد من الواقعية في موقف العديد من الدول، التي تدرك أنه سيكون من المستحيل الاتفاق على أي شيء دون اتفاق مستدام طويل الأمد من شأنه أن يقضي على الأسباب الجذرية لهذا الوضع، إذ سيكون من المستحيل الاتفاق على أي شيء".وتابع: "من الصعب أيضًا فهم موقف الدول الأوروبية، لأن موقفها غير مستقر تمامًا ويتغير اعتمادًا على من لديه أي أفكار".وشدد الوزير الروسي على أنه في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار "الحقائق على الأرض" وآراء سكان مناطق القرم ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه في روسيا، الذين اختاروا أن يكونوا مع روسيا.وأشار إلى أن موسكو ذكرت مرات عدة أن مسودة اتفاقيات إسطنبول لعام 2022، يمكن أن تصبح الأساس لتسوية الأزمة الأوكرانية.أمريكا تحث الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم قرارها المحايد بشأن أوكرانيازيلينسكي يرفض الاعتراف بدينه للولايات المتحدة

https://sarabic.ae/20250224/الخارجية-الروسية-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-دون-حل-أسباب-النزاع-سيكون-له-عواقب-وخيمة-1098104955.html

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