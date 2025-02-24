https://sarabic.ae/20250224/الولايات-المتحدة-تحث-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-على-دعم-قرارها-المحايد-بشأن-أوكرانيا-1098104514.html

أمريكا تحث الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم قرارها المحايد بشأن أوكرانيا

أمريكا تحث الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم قرارها المحايد بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم قرارها المحايد بشأن أوكرانيا، والتصويت ضد القرار... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T04:07+0000

2025-02-24T04:07+0000

2025-02-24T05:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

منظمة الأمم المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

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ومن المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروعي قرارين بشأن أوكرانيا اليوم الاثنين، قرار غربي مناهض لروسيا وآخر محايدا صاغته الولايات المتحدة الأمريكية.ووفقا للوثيقة، وصفت الولايات المتحدة المريكية، في مذكرة دبلوماسية أرسلت يوم أمس الأحد، قرارها بأنه "قرار تطلعي يركز على فكرة بسيطة واحدة، إنهاء الحرب".بالإضافة إلى ذلك، تطلب الولايات المتحدة الأمريكية، في المذكرة من الدول الامتناع عن التصويت ضد أي قرارات أخرى سيتم تقديمها في الاجتماع اليوم الاثنين.لقد خسر مشروع القرار الغربي لعام 2025، مؤلفه الرئيسي المشارك الولايات المتحدة الأمريكية، التي دعمت باستمرار الخطاب المناهض لروسيا في وثائق الأمم المتحدة، منذ بداية العملية الخاصة.ويطالب المشروع الغربي روسيا "بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها المسلحة من أراضي أوكرانيا"، ويدعو من جانب واحد إلى إنهاء الأعمال العدائية.مقدمو المشروع هم حلفاء أوكرانيا الغربيون تقليديًا، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق وغيرها.وبعد رفضها المشاركة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار محايد خاص بها، حيث لا تستخدم الصيغ المفضلة للغرب في الوثيقة وترى الصراع على أنه "روسي - أوكراني".كما تطلب الولايات المتحدة إنهاءً سريعًا للصراع وتدعو إلى سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا، كما عدّلت موسكو مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو إلى "القضاء على الأسباب الجذرية" للأزمة.ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن أوكرانيا بناء على طلب دول غربية اليوم الاثنين. وقالت البعثة الدائمة الصينية لدى الأمم المتحدة، التي ترأس مجلس الأمن في فبراير/ شباط الجاري، لوكالة "سبوتنيك"، إن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الاثنين، على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية.يشار إلى أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ملزمة قانونيا، على عكس قرارات الجمعية العامة.

https://sarabic.ae/20250222/إعلام-واشنطن-تريد-عرقلة-قرار-أوكراني-مناهض-لموسكو-في-الأمم-المتحدة-1098069341.html

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