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الإنسان والثقافة
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250224/الولايات-المتحدة-تحث-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-على-دعم-قرارها-المحايد-بشأن-أوكرانيا-1098104514.html
أمريكا تحث الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم قرارها المحايد بشأن أوكرانيا
أمريكا تحث الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم قرارها المحايد بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم قرارها المحايد بشأن أوكرانيا، والتصويت ضد القرار... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T04:07+0000
2025-02-24T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ومن المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروعي قرارين بشأن أوكرانيا اليوم الاثنين، قرار غربي مناهض لروسيا وآخر محايدا صاغته الولايات المتحدة الأمريكية.ووفقا للوثيقة، وصفت الولايات المتحدة المريكية، في مذكرة دبلوماسية أرسلت يوم أمس الأحد، قرارها بأنه "قرار تطلعي يركز على فكرة بسيطة واحدة، إنهاء الحرب".بالإضافة إلى ذلك، تطلب الولايات المتحدة الأمريكية، في المذكرة من الدول الامتناع عن التصويت ضد أي قرارات أخرى سيتم تقديمها في الاجتماع اليوم الاثنين.لقد خسر مشروع القرار الغربي لعام 2025، مؤلفه الرئيسي المشارك الولايات المتحدة الأمريكية، التي دعمت باستمرار الخطاب المناهض لروسيا في وثائق الأمم المتحدة، منذ بداية العملية الخاصة.ويطالب المشروع الغربي روسيا "بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها المسلحة من أراضي أوكرانيا"، ويدعو من جانب واحد إلى إنهاء الأعمال العدائية.مقدمو المشروع هم حلفاء أوكرانيا الغربيون تقليديًا، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق وغيرها.وبعد رفضها المشاركة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار محايد خاص بها، حيث لا تستخدم الصيغ المفضلة للغرب في الوثيقة وترى الصراع على أنه "روسي - أوكراني".كما تطلب الولايات المتحدة إنهاءً سريعًا للصراع وتدعو إلى سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا، كما عدّلت موسكو مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو إلى "القضاء على الأسباب الجذرية" للأزمة.ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن أوكرانيا بناء على طلب دول غربية اليوم الاثنين. وقالت البعثة الدائمة الصينية لدى الأمم المتحدة، التي ترأس مجلس الأمن في فبراير/ شباط الجاري، لوكالة "سبوتنيك"، إن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الاثنين، على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية.يشار إلى أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ملزمة قانونيا، على عكس قرارات الجمعية العامة.
https://sarabic.ae/20250222/إعلام-واشنطن-تريد-عرقلة-قرار-أوكراني-مناهض-لموسكو-في-الأمم-المتحدة-1098069341.html
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منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

أمريكا تحث الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم قرارها المحايد بشأن أوكرانيا

04:07 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 05:44 GMT 24.02.2025)
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
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ذكرت وثيقة نشرتها وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم قرارها المحايد بشأن أوكرانيا، والتصويت ضد القرار المناهض لروسيا.
ومن المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروعي قرارين بشأن أوكرانيا اليوم الاثنين، قرار غربي مناهض لروسيا وآخر محايدا صاغته الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا للوثيقة، وصفت الولايات المتحدة المريكية، في مذكرة دبلوماسية أرسلت يوم أمس الأحد، قرارها بأنه "قرار تطلعي يركز على فكرة بسيطة واحدة، إنهاء الحرب".

ونقلا عن مقتطف من الوثيقة، تقول الولايات المتحدة الأمريكية: "من خلال هذا القرار، يمكن للدول الأعضاء بناء زخم حقيقي نحو السلام والأمن الدوليين، والحفاظ عليهما وهو الهدف الرئيسي للأمم المتحدة".

بالإضافة إلى ذلك، تطلب الولايات المتحدة الأمريكية، في المذكرة من الدول الامتناع عن التصويت ضد أي قرارات أخرى سيتم تقديمها في الاجتماع اليوم الاثنين.
لقد خسر مشروع القرار الغربي لعام 2025، مؤلفه الرئيسي المشارك الولايات المتحدة الأمريكية، التي دعمت باستمرار الخطاب المناهض لروسيا في وثائق الأمم المتحدة، منذ بداية العملية الخاصة.
ويطالب المشروع الغربي روسيا "بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها المسلحة من أراضي أوكرانيا"، ويدعو من جانب واحد إلى إنهاء الأعمال العدائية.
دونالد ترامب، أثناء أدائه القسم كالرئيس الـ47 لأمريكا، في مبنى الكونغرس، واشنطن، 20 يناير/ كانون الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: واشنطن تريد عرقلة قرار أوكراني مناهض لموسكو في الأمم المتحدة
22 فبراير, 16:54 GMT
مقدمو المشروع هم حلفاء أوكرانيا الغربيون تقليديًا، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وبولندا ودول البلطيق وغيرها.
وبعد رفضها المشاركة في صياغة مشروع القرار المناهض لروسيا، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار محايد خاص بها، حيث لا تستخدم الصيغ المفضلة للغرب في الوثيقة وترى الصراع على أنه "روسي - أوكراني".

وقد وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بالفعل المشروع الأمريكي بأنه "تاريخي".

كما تطلب الولايات المتحدة إنهاءً سريعًا للصراع وتدعو إلى سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا، كما عدّلت موسكو مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو إلى "القضاء على الأسباب الجذرية" للأزمة.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن أوكرانيا بناء على طلب دول غربية اليوم الاثنين. وقالت البعثة الدائمة الصينية لدى الأمم المتحدة، التي ترأس مجلس الأمن في فبراير/ شباط الجاري، لوكالة "سبوتنيك"، إن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم الاثنين، على مشروع قرار محايد بشأن أوكرانيا اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ملزمة قانونيا، على عكس قرارات الجمعية العامة.
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