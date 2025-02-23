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https://sarabic.ae/20250223/زيلينسكي-يرفض-الاعتراف-بدينه-للولايات-المتحدة-1098098492.html
زيلينسكي يرفض الاعتراف بدينه للولايات المتحدة
زيلينسكي يرفض الاعتراف بدينه للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
رفض فلاديمير زيلينسكي قبول طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على 500 مليار دولار، كجزء من صفقة لتحويل عائدات استخراج الموارد المعدنية الأوكرانية، تعويضا... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T17:07+0000
2025-02-23T17:07+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت قناة "مرآة الأسبوع" على "تلغرام" قول يلينسكي: "لن أعترف بـ 500 مليار دولار كمساعدة من الولايات المتحدة. سواء أحب ذلك أحد أم لا، لا أعترف حتى بـ 100 مليار، لقد اتفقنا مع الرئيس بايدن على أن هذه المنحة ليست التزامًا".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصدر مجهول، أن أوكرانيا "رفضت فكرة إنشاء صندوق تعويضات مناسب".وذكرت صحيفة أمريكية، نقلاً عن أعضاء في الكونغرس، في 14 فبراير/ شباط، أن المسؤولين الأمريكيين في اجتماع مع زيلينسكي في ميونيخ دعوه للتوقيع على وثيقة من شأنها أن تنقل إلى الولايات المتحدة حقوق 50 بالمائة من الموارد المعدنية غير المستخرجة في أوكرانيا.وقال زيلينسكي في اليوم التالي إنه رفض السماح لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التوقيع على هذه الاتفاقية.
https://sarabic.ae/20250223/زيلينسكي-يعلن-استعداده-لترك-السلطة-1098094570.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

زيلينسكي يرفض الاعتراف بدينه للولايات المتحدة

17:07 GMT 23.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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رفض فلاديمير زيلينسكي قبول طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على 500 مليار دولار، كجزء من صفقة لتحويل عائدات استخراج الموارد المعدنية الأوكرانية، تعويضا عن المساعدات من الولايات المتحدة.
ونقلت قناة "مرآة الأسبوع" على "تلغرام" قول يلينسكي: "لن أعترف بـ 500 مليار دولار كمساعدة من الولايات المتحدة. سواء أحب ذلك أحد أم لا، لا أعترف حتى بـ 100 مليار، لقد اتفقنا مع الرئيس بايدن على أن هذه المنحة ليست التزامًا".
وأضاف زيلينسكي أنه لن يوقع على ما "ستدفعه عشرة أجيال من الأوكرانيين".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصدر مجهول، أن أوكرانيا "رفضت فكرة إنشاء صندوق تعويضات مناسب".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يعلن استعداده لترك السلطة
15:18 GMT
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 فبراير/ شباط الجاري، إن واشنطن تتوقع ضمانات من كييف لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل مساعدات مالية وعسكرية.
وذكرت صحيفة أمريكية، نقلاً عن أعضاء في الكونغرس، في 14 فبراير/ شباط، أن المسؤولين الأمريكيين في اجتماع مع زيلينسكي في ميونيخ دعوه للتوقيع على وثيقة من شأنها أن تنقل إلى الولايات المتحدة حقوق 50 بالمائة من الموارد المعدنية غير المستخرجة في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في اليوم التالي إنه رفض السماح لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التوقيع على هذه الاتفاقية.
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