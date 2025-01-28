https://sarabic.ae/20250128/بوتين-اتفاقيات-إسطنبول-لعام-2022-كانت-مبنية-على-مقترحات-أوكرانية-1097249837.html
بوتين: موسكو ستدافع عن مصالحها في المفاوضات المحتملة مع كييف
بوتين: موسكو ستدافع عن مصالحها في المفاوضات المحتملة مع كييف
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستسعى جاهدة خلال المفاوضات المحتملة مع أوكرانيا إلى تحقيق ما يخدم مصالح البلاد. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T17:45+0000
2025-01-28T17:45+0000
2025-01-28T18:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوتين خلال تصريحات عرضت على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إنها قضية خطيرة للغاية، وينبغي أن تضمن أمن روسيا وأوكرانيا، لسنوات طويلة، وسوف نسعى بطبيعة الحال إلى ما يناسبنا، وما يتوافق مع مصالحنا المشتركة". وقال: "في وقت ما في نهاية شهر مارس/ آذار (2022)، تلقينا ورقة من كييف، وبالمناسبة، تم توقيعها من قبل رئيس مجموعة التفاوض الأوكرانية، السيد أراخاميا. كانت هذه المقترحات أوكرانية، وأود أن أؤكد على هذا، وهو أمر مهم للغاية، هي التي شكلت أساس مشروع معاهدة السلام التي تم إعدادها في إسطنبول".وتابع: "أجابوا، نحن بحاجة إلى سحب القوات من كييف، كان الأمر واضحًا، لقد أوضحنا من حيث المبدأ أن الخداع ممكن تمامًا، ومع ذلك، واستنادًا إلى اعتبارات منع إراقة الدماء الخطيرة والحرب الخطيرة، فقد وافقنا مع ذلك على هذا".وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا يمكنها إلغاء مرسوم حظر المفاوضات مع روسيا إن أرادت وبطريقة قانونية ويمكن القيام بذلك عن طريق رئيس "رادا" (البرلمان الأوكراني).وأكد بوتين أن الغرب أقنع كييف بمواصلة الحرب.وتابع: "في الواقع، لا أحد يخفي هذا، والمسؤولون الأوكرانيون أنفسهم، ومن بينهم كبار المسؤولين، صرحوا بذلك علناً في وقت لاحق. والقيادة البريطانية لا تخفي هذا الأمر، بل تتحدث عنه علانية أيضاً. رفضوا هذا الاتفاق وقرروا مواصلة الحرب".ولفت إلى أن رئيس أوكرانيا، حتى في ظل الأحكام العرفية، ليس له الحق في توسيع صلاحياته، وحده البرلمان لديه مثل هذا الحق.وتابع :"لا نرفض التفاوض مع أي أحد في أوكرانيا لكن زيلينسكي فاقد للشرعية وليس لديه الحق في التوقيع على أي اتفاق".ولفت بوتين إلى أنه أرسل إشارات إلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا.وأضاف بوتين: "كل شيء سينتهي خلال شهر ونصف إلى شهرين إذا نفدت أموال الرعاة وإمدادات السلاح".وأكد بوتين أن التوقيع النهائي على اتفاق بين موسكو وكييف أمر جاد للغاية لأنه سيضمن أمن روسيا وأوكرانيا لسنوات طويلة مقبلة.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين: موسكو ستدافع عن مصالحها في المفاوضات المحتملة مع كييف
17:45 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 18:56 GMT 28.01.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستسعى جاهدة خلال المفاوضات المحتملة مع أوكرانيا إلى تحقيق ما يخدم مصالح البلاد.
وقال بوتين خلال تصريحات عرضت على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إنها قضية خطيرة للغاية، وينبغي أن تضمن أمن روسيا وأوكرانيا، لسنوات طويلة، وسوف نسعى بطبيعة الحال إلى ما يناسبنا، وما يتوافق مع مصالحنا المشتركة".
وأكد بوتين أن اتفاقيات إسطنبول لعام 2022 كانت مبنية على مقترحات أوكرانية، مشيرا إلى أنه وخلال المفاوضات في إسطنبول، كان واضحا لروسيا أن الخداع يمكن أن يحصل، ومع ذلك، وافقت موسكو على سحب القوات.
وقال: "في وقت ما في نهاية شهر مارس/ آذار (2022)، تلقينا ورقة من كييف، وبالمناسبة، تم توقيعها من قبل رئيس مجموعة التفاوض الأوكرانية، السيد أراخاميا. كانت هذه المقترحات أوكرانية، وأود أن أؤكد على هذا، وهو أمر مهم للغاية، هي التي شكلت أساس مشروع معاهدة السلام التي تم إعدادها في إسطنبول".
أود أن أؤكد أن هذه المقترحات الأوكرانية هي التي شكلت الأساس لمشروع معاهدة السلام الذي تم تطويره في إسطنبول، وقد حدث هذا في 15 أبريل (نيسان) 2022، ولكن قبل ذلك، أخبرني بعض الزعماء الأوروبيين عبر الهاتف أن أوكرانيا من المستحيل أن توقع معاهدة سلام وبندقية موجهة إلى رأسها، قلت: "نعم، وماذا يجب أن نفعل؟".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع: "أجابوا، نحن بحاجة إلى سحب القوات من كييف، كان الأمر واضحًا، لقد أوضحنا من حيث المبدأ أن الخداع ممكن تمامًا، ومع ذلك، واستنادًا إلى اعتبارات منع إراقة الدماء الخطيرة والحرب الخطيرة، فقد وافقنا مع ذلك على هذا".
المفاوضات مع أوكرانيا بدأت منذ بدء العملية العسكرية وموسكو عرضت على كييف مغادرة دونيتسك ولوغانسك مقابل وقف الأعمال القتالية".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا يمكنها إلغاء مرسوم حظر المفاوضات مع روسيا إن أرادت وبطريقة قانونية ويمكن القيام بذلك عن طريق رئيس "رادا" (البرلمان الأوكراني).
وأكد بوتين أن الغرب أقنع كييف بمواصلة الحرب.
كما هو معروف، وصل السيد (بوريس) جونسون، رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، على الأرجح بتحريض من الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة بايدن، وأقنع الأوكرانيين بمواصلة الحرب.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع: "في الواقع، لا أحد يخفي هذا، والمسؤولون الأوكرانيون أنفسهم، ومن بينهم كبار المسؤولين، صرحوا بذلك علناً في وقت لاحق. والقيادة البريطانية لا تخفي هذا الأمر، بل تتحدث عنه علانية أيضاً. رفضوا هذا الاتفاق وقرروا مواصلة الحرب".
ولفت إلى أن رئيس أوكرانيا، حتى في ظل الأحكام العرفية، ليس له الحق في توسيع صلاحياته، وحده البرلمان لديه مثل هذا الحق.
بموجب دستور أوكرانيا، لا يحق لرئيس أوكرانيا، حتى في ظل الأحكام العرفية، توسيع صلاحياته، فقط برلمان البلاد، لديه الحق في توسيع صلاحياته.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع :"لا نرفض التفاوض مع أي أحد في أوكرانيا لكن زيلينسكي فاقد للشرعية وليس لديه الحق في التوقيع على أي اتفاق".
وأضاف: "يمكننا تعيين أشخاص لإجراء مفاوضات مع زيلينسكي إن أراد الانخراط فيها، لكن يبقى السؤال النهائي، من سيوقع على الوثائق؟".
ولفت بوتين إلى أنه أرسل إشارات إلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا.
وأضاف بوتين: "كل شيء سينتهي خلال شهر ونصف إلى شهرين إذا نفدت أموال الرعاة وإمدادات السلاح".
وتابع بوتين أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستكون غير شرعية إذا أجريت الآن، ومن الضروري إيجاد طريقة لإلغاء المرسوم الذي وقعه سابقًا فلاديمير زيلينسكي والذي يحظر المفاوضات.
وأكد بوتين أن التوقيع النهائي على اتفاق بين موسكو وكييف أمر جاد للغاية لأنه سيضمن أمن روسيا وأوكرانيا لسنوات طويلة مقبلة.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.