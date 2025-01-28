https://sarabic.ae/20250128/بوتين-اتفاقيات-إسطنبول-لعام-2022-كانت-مبنية-على-مقترحات-أوكرانية-1097249837.html

بوتين: موسكو ستدافع عن مصالحها في المفاوضات المحتملة مع كييف

بوتين: موسكو ستدافع عن مصالحها في المفاوضات المحتملة مع كييف

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستسعى جاهدة خلال المفاوضات المحتملة مع أوكرانيا إلى تحقيق ما يخدم مصالح البلاد. 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T17:45+0000

2025-01-28T17:45+0000

2025-01-28T18:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال بوتين خلال تصريحات عرضت على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إنها قضية خطيرة للغاية، وينبغي أن تضمن أمن روسيا وأوكرانيا، لسنوات طويلة، وسوف نسعى بطبيعة الحال إلى ما يناسبنا، وما يتوافق مع مصالحنا المشتركة". وقال: "في وقت ما في نهاية شهر مارس/ آذار (2022)، تلقينا ورقة من كييف، وبالمناسبة، تم توقيعها من قبل رئيس مجموعة التفاوض الأوكرانية، السيد أراخاميا. كانت هذه المقترحات أوكرانية، وأود أن أؤكد على هذا، وهو أمر مهم للغاية، هي التي شكلت أساس مشروع معاهدة السلام التي تم إعدادها في إسطنبول".وتابع: "أجابوا، نحن بحاجة إلى سحب القوات من كييف، كان الأمر واضحًا، لقد أوضحنا من حيث المبدأ أن الخداع ممكن تمامًا، ومع ذلك، واستنادًا إلى اعتبارات منع إراقة الدماء الخطيرة والحرب الخطيرة، فقد وافقنا مع ذلك على هذا".وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا يمكنها إلغاء مرسوم حظر المفاوضات مع روسيا إن أرادت وبطريقة قانونية ويمكن القيام بذلك عن طريق رئيس "رادا" (البرلمان الأوكراني).وأكد بوتين أن الغرب أقنع كييف بمواصلة الحرب.وتابع: "في الواقع، لا أحد يخفي هذا، والمسؤولون الأوكرانيون أنفسهم، ومن بينهم كبار المسؤولين، صرحوا بذلك علناً في وقت لاحق. والقيادة البريطانية لا تخفي هذا الأمر، بل تتحدث عنه علانية أيضاً. رفضوا هذا الاتفاق وقرروا مواصلة الحرب".ولفت إلى أن رئيس أوكرانيا، حتى في ظل الأحكام العرفية، ليس له الحق في توسيع صلاحياته، وحده البرلمان لديه مثل هذا الحق.وتابع :"لا نرفض التفاوض مع أي أحد في أوكرانيا لكن زيلينسكي فاقد للشرعية وليس لديه الحق في التوقيع على أي اتفاق".ولفت بوتين إلى أنه أرسل إشارات إلى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن التسوية السلمية في أوكرانيا.وأضاف بوتين: "كل شيء سينتهي خلال شهر ونصف إلى شهرين إذا نفدت أموال الرعاة وإمدادات السلاح".وأكد بوتين أن التوقيع النهائي على اتفاق بين موسكو وكييف أمر جاد للغاية لأنه سيضمن أمن روسيا وأوكرانيا لسنوات طويلة مقبلة.وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني.

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