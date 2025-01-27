https://sarabic.ae/20250127/بوتين-يبحث-مع-الرئيس-البرازيلي-تسوية-الصراع-الأوكراني-1097212700.html
بوتين يبحث مع الرئيس البرازيلي تسوية الصراع الأوكراني
بوتين يبحث مع الرئيس البرازيلي تسوية الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بحثا خلاله قضايا الشراكة الاستراتيجية بين... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T15:53+0000
2025-01-27T15:53+0000
2025-01-27T15:53+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب البرازيلي، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ورئيس جمهورية البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".وأضاف البيان: "تمت مناقشة قضايا تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، ومن المقرر إجراء اتصالات على مستويات مختلفة".وتابع: "فيما يتصل بانتقال رئاسة مجموعة "بريكس" من روسيا إلى البرازيل في عام 2025، تم التأكيد على الالتزام المتبادل بالتنسيق الوثيق للمواقف بشأن جدول الأعمال الشامل لأنشطة المجموعة".وأكد البيان أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في العالم، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة.
https://sarabic.ae/20250109/روسيا-ترحب-بانضمام-إندونيسيا-إلى-مجموعة-بريكس-بعضوية-كاملة--1096630767.html
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روسيا, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار البرازيل , العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
بوتين يبحث مع الرئيس البرازيلي تسوية الصراع الأوكراني
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بحثا خلاله قضايا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتسوية الصراع في أوكرانيا مع وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة.
وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب البرازيلي، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ورئيس جمهورية البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".
وأشار البيان إلى أنه تم التطرق إلى قضايا تسوية الصراع الأوكراني.
وأضاف البيان: "تمت مناقشة قضايا تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، ومن المقرر إجراء اتصالات على مستويات مختلفة".
وتابع: "فيما يتصل بانتقال رئاسة مجموعة "بريكس" من روسيا إلى البرازيل في عام 2025، تم التأكيد على الالتزام المتبادل بالتنسيق الوثيق للمواقف بشأن جدول الأعمال الشامل لأنشطة المجموعة".
وأكد البيان أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في العالم، بما في ذلك الأخذ بالاعتبار وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة.