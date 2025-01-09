https://sarabic.ae/20250109/روسيا-ترحب-بانضمام-إندونيسيا-إلى-مجموعة-بريكس-بعضوية-كاملة--1096630767.html
روسيا ترحب بانضمام إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس بعضوية كاملة
روسيا ترحب بانضمام إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس بعضوية كاملة
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ترحب بانضمام إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس" بعضوية كاملة، وهذا من شأنه أن يزيد من تعزيز سلطة المجموعة. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T14:45+0000
2025-01-09T14:45+0000
2025-01-09T14:45+0000
روسيا
مجموعة بريكس
أخبار إندونيسيا
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وشددت الخارجية الروسية في بيان لها على أن "موسكو ترحب بانضمام جمهورية إندونيسيا إلى "بريكس" بعضوية كاملة اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025".وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، التي تولت رئاسة مجموعة "بريكس"، يوم 6 يناير/ كانون الثاني، انضمام إندونيسيا إلى المجموعة كمشارك كامل العضوية.وجاء في بيان الخارجية البرازيلية: "كجزء من رئاسة البرازيل المؤقتة لمجموعة "بريكس"، والتي بدأت في 1 يناير (الجاري) وتستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أعلنت حكومة البرازيل اليوم (الإثنين) 6 يناير، الدخول الرسمي لجمهورية إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس" كمشارك كامل العضوية".يذكر أنه تمت الموافقة على ترشيح إندونيسيا بإجماع قادة المجموعة في قمة جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب 2023، لكن الانضمام سبقه إجراء انتخابات رئاسية في ذلك البلد وتشكيل حكومة جديدة.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".
https://sarabic.ae/20250106/الخارجية-البرازيلية-تعلن-انضمام-إندونيسيا-لمجموعة-بريكس-بعضوية-كاملة-1096535889.html
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روسيا, مجموعة بريكس, أخبار إندونيسيا
روسيا, مجموعة بريكس, أخبار إندونيسيا
روسيا ترحب بانضمام إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس بعضوية كاملة
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو ترحب بانضمام إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس" بعضوية كاملة، وهذا من شأنه أن يزيد من تعزيز سلطة المجموعة.
وشددت الخارجية الروسية في بيان لها على أن "موسكو ترحب بانضمام جمهورية إندونيسيا إلى "بريكس" بعضوية كاملة اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025".
وأضافت الخارجية الروسية، أن "انضمام إندونيسيا إلى "بريكس" سيزيد من تعزيز سلطة المجموعة، ويوحد الجنوب العالمي باستمرار، من أجل خلق نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة وتوازنا."
وأعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، التي تولت رئاسة مجموعة "بريكس"، يوم 6 يناير/ كانون الثاني، انضمام إندونيسيا إلى المجموعة كمشارك كامل العضوية.
وجاء في بيان الخارجية البرازيلية: "كجزء من رئاسة البرازيل المؤقتة لمجموعة "بريكس"، والتي بدأت في 1 يناير (الجاري) وتستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أعلنت حكومة البرازيل اليوم (الإثنين) 6 يناير، الدخول الرسمي لجمهورية إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس" كمشارك كامل العضوية".
يذكر أنه تمت الموافقة على ترشيح إندونيسيا بإجماع قادة المجموعة في قمة جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب 2023، لكن الانضمام سبقه إجراء انتخابات رئاسية في ذلك البلد وتشكيل حكومة جديدة.
مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين مجموعة دول تم إنشاؤها في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتولت روسيا رئاسة المنظمة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".