https://sarabic.ae/20250106/الخارجية-البرازيلية-تعلن-انضمام-إندونيسيا-لمجموعة-بريكس-بعضوية-كاملة-1096535889.html
الخارجية البرازيلية تعلن انضمام إندونيسيا لمجموعة "بريكس" بعضوية كاملة
الخارجية البرازيلية تعلن انضمام إندونيسيا لمجموعة "بريكس" بعضوية كاملة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، التي تولت رئاسة مجموعة "بريكس"، في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، انضمام إندونيسيا إلى المجموعة كعضو كامل العضوية. 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T16:09+0000
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وجاء في بيان الخارجية البرازيلية: "كجزء من رئاسة البرازيل المؤقتة لمجموعة "بريكس"، والتي بدأت في 1 يناير (الجاري) وتستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أعلنت حكومة البرازيل اليوم (الاثنين) 6 يناير، الدخول الرسمي لجمهورية إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس" كعضو كامل العضوية".يذكر أنه تمت الموافقة على ترشيح إندونيسيا بإجماع قادة المجموعة في قمة جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب 2023، لكن الانضمام سبقه إجراء انتخابات رئاسية في ذلك البلد وتشكيل حكومة جديدة.ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".ترامب يهدد دول "بريكس" بشأن خططها لإنشاء بديل للدولاربوتين يدعم فكرة إنشاء منظمة حقوق الإنسان في إطار مجموعة "بريكس"
https://sarabic.ae/20250105/كيف-يمكن-للعملات-الوطنية-لدول-بريكس-خلع-الدولار-من-عرشه-1096490438.html
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مجموعة بريكس, إندونيسا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل
مجموعة بريكس, إندونيسا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل
الخارجية البرازيلية تعلن انضمام إندونيسيا لمجموعة "بريكس" بعضوية كاملة
أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، التي تولت رئاسة مجموعة "بريكس"، في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، انضمام إندونيسيا إلى المجموعة كعضو كامل العضوية.
وجاء في بيان الخارجية البرازيلية: "كجزء من رئاسة البرازيل المؤقتة لمجموعة "بريكس"، والتي بدأت في 1 يناير (الجاري) وتستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أعلنت حكومة البرازيل اليوم (الاثنين) 6 يناير، الدخول الرسمي لجمهورية إندونيسيا إلى مجموعة "بريكس" كعضو كامل العضوية".
يذكر أنه تمت الموافقة على ترشيح إندونيسيا بإجماع قادة المجموعة في قمة جوهانسبرغ، في أغسطس/ آب 2023، لكن الانضمام سبقه إجراء انتخابات رئاسية في ذلك البلد وتشكيل حكومة جديدة.
مجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين مجموعة دول تم إنشاؤها في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وتولت روسيا رئاسة المنظمة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
ومنذ بداية عام 2024، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى مجموعة "بريكس".