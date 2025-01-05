https://sarabic.ae/20250105/كيف-يمكن-للعملات-الوطنية-لدول-بريكس-خلع-الدولار-من-عرشه-1096490438.html
كيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟
كيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟
سبوتنيك عربي
يرى منتقدو إلغاء الدولرة، أن الدولار الأمريكي سيظل العملة الاحتياطية الرئيسية عالميا، لعدم وجود بديل عملي حتى الآن. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T11:00+0000
2025-01-05T11:00+0000
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لكن الدكتور بول كريج روبرتس، المسؤول السابق في عهد الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، والخبير الاقتصادي الأمريكي، يعتقد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" (النسخة الإنجليزية) أن "إنهاء هيمنة الدولار لا يتطلب عملة واحدة منافسة، بل استخدام عدة عملات وطنية".ويقول روبرتس إن هيمنة الدولار تمنح أمريكا قدرة دائمة على تمويل ديونها، إذ تعتمد الدول الأخرى على تصدير السلع للحصول على الدولارات التي تُستثمر في سندات الخزانة الأمريكية.وأشار إلى أن هيمنة الدولار بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الدول الصناعية الأخرى مدمرة بفعل الحرب. ودعا روبرتس إلى استكشاف بدائل جديدة، خاصة مع استخدام أمريكا الدولار كسلاح اقتصادي، مشيدا بتوجه مجموعة “بريكس بلس” نحو زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة والاستثمار. كما نصح الخبير الاقتصادي الأمريكي، بول كريج روبرتس، مجموعة "بريكس" بتوسيع علاقاتها التجارية مع آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، معتبرا أن العالم جاهز لنظام اقتصادي جديد وغير مسلح.وأشار إلى أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد مرارا وتكرارا أن مجموعة "بريكس" لا تستهدف أي طرف ثالث، ولقد أشارت موسكو إلى أن الغرب قد ينضم إليها ولكن بشرط المساواة بين جميع الأعضاء والعدالة في القواعد المشتركة، إلا أن أمريكا وحلفاءها معادون لمجموعة "بريكس"، بسبب افتقارهم القدرة على السيطرة عليها"، وفقا للخبير الاقتصادي.ولفت روبرتس إلى أن "مجموعة "بريكس" هي نظام خارج السيطرة الاقتصادية والسياسية للغرب. إنها وسيلة للدول للهروب من الغرب وتلاعباته".
https://sarabic.ae/20241130/ترامب-يهدد-دول-بريكس-بشأن-خططها-لإنشاء-بديل-للدولار-1095357702.html
https://sarabic.ae/20241022/خبير-اقتصادي-دول-بريكس-ترغب-بالخروج-من-دائرة-الدولار-وبوتين-يواجه-الاستعمار-الغربي--1094032318.html
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مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم
مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم
كيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟
يرى منتقدو إلغاء الدولرة، أن الدولار الأمريكي سيظل العملة الاحتياطية الرئيسية عالميا، لعدم وجود بديل عملي حتى الآن.
لكن الدكتور بول كريج روبرتس، المسؤول السابق في عهد الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، والخبير الاقتصادي الأمريكي، يعتقد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك
" (النسخة الإنجليزية) أن "إنهاء هيمنة الدولار لا يتطلب عملة واحدة منافسة، بل استخدام عدة عملات وطنية".
ويقول روبرتس إن هيمنة الدولار تمنح أمريكا قدرة دائمة على تمويل ديونها، إذ تعتمد الدول الأخرى على تصدير السلع للحصول على الدولارات التي تُستثمر في سندات الخزانة الأمريكية.
ومع ذلك، يرى أن "الدول لم تعد بحاجة إلى عملة احتياطية واحدة، بل يمكنها التبادل التجاري بعملاتها الوطنية، مما يدفع الدول للحفاظ على قوة عملاتها".
وأشار إلى أن هيمنة الدولار بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الدول الصناعية الأخرى مدمرة بفعل الحرب.
30 نوفمبر 2024, 18:45 GMT
ودعا روبرتس إلى استكشاف بدائل جديدة، خاصة مع استخدام أمريكا الدولار كسلاح اقتصادي، مشيدا بتوجه مجموعة “بريكس بلس” نحو زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة والاستثمار.
كما نصح الخبير الاقتصادي الأمريكي، بول كريج روبرتس، مجموعة "بريكس" بتوسيع علاقاتها التجارية مع آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، معتبرا أن العالم جاهز لنظام اقتصادي جديد وغير مسلح.
22 أكتوبر 2024, 12:01 GMT
وأشار إلى أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد مرارا وتكرارا أن مجموعة "بريكس" لا تستهدف أي طرف ثالث، ولقد أشارت موسكو إلى أن الغرب قد ينضم إليها ولكن بشرط المساواة بين جميع الأعضاء والعدالة في القواعد المشتركة، إلا أن أمريكا وحلفاءها معادون لمجموعة "بريكس"، بسبب افتقارهم القدرة على السيطرة عليها"، وفقا للخبير الاقتصادي.
ولفت روبرتس إلى أن "مجموعة "بريكس" هي نظام خارج السيطرة الاقتصادية والسياسية للغرب. إنها وسيلة للدول للهروب من الغرب وتلاعباته".