https://sarabic.ae/20250105/كيف-يمكن-للعملات-الوطنية-لدول-بريكس-خلع-الدولار-من-عرشه-1096490438.html

كيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟

كيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟

سبوتنيك عربي

يرى منتقدو إلغاء الدولرة، أن الدولار الأمريكي سيظل العملة الاحتياطية الرئيسية عالميا، لعدم وجود بديل عملي حتى الآن. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

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لكن الدكتور بول كريج روبرتس، المسؤول السابق في عهد الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، والخبير الاقتصادي الأمريكي، يعتقد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" (النسخة الإنجليزية) أن "إنهاء هيمنة الدولار لا يتطلب عملة واحدة منافسة، بل استخدام عدة عملات وطنية".ويقول روبرتس إن هيمنة الدولار تمنح أمريكا قدرة دائمة على تمويل ديونها، إذ تعتمد الدول الأخرى على تصدير السلع للحصول على الدولارات التي تُستثمر في سندات الخزانة الأمريكية.وأشار إلى أن هيمنة الدولار بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الدول الصناعية الأخرى مدمرة بفعل الحرب. ودعا روبرتس إلى استكشاف بدائل جديدة، خاصة مع استخدام أمريكا الدولار كسلاح اقتصادي، مشيدا بتوجه مجموعة “بريكس بلس” نحو زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة والاستثمار. كما نصح الخبير الاقتصادي الأمريكي، بول كريج روبرتس، مجموعة "بريكس" بتوسيع علاقاتها التجارية مع آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، معتبرا أن العالم جاهز لنظام اقتصادي جديد وغير مسلح.وأشار إلى أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد مرارا وتكرارا أن مجموعة "بريكس" لا تستهدف أي طرف ثالث، ولقد أشارت موسكو إلى أن الغرب قد ينضم إليها ولكن بشرط المساواة بين جميع الأعضاء والعدالة في القواعد المشتركة، إلا أن أمريكا وحلفاءها معادون لمجموعة "بريكس"، بسبب افتقارهم القدرة على السيطرة عليها"، وفقا للخبير الاقتصادي.ولفت روبرتس إلى أن "مجموعة "بريكس" هي نظام خارج السيطرة الاقتصادية والسياسية للغرب. إنها وسيلة للدول للهروب من الغرب وتلاعباته".

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