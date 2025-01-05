كيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟

عربي
مصدر مسؤول ينفي استعدادات مصر للتدخل العسكري في اليمن
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل فشلت إسرائيل في تدمير القدرات العسكرية للفصائل الفلسطينية؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: السلطات السورية الجديدة مهتمة باستمرار الوجود الروسي، مباحثات فرنسية ألمانية في دمشق ودعوات لعملية انتقالية شاملة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
09:16 GMT
29 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250105/كيف-يمكن-للعملات-الوطنية-لدول-بريكس-خلع-الدولار-من-عرشه-1096490438.html
كيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟
كيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟
سبوتنيك عربي
يرى منتقدو إلغاء الدولرة، أن الدولار الأمريكي سيظل العملة الاحتياطية الرئيسية عالميا، لعدم وجود بديل عملي حتى الآن. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T11:00+0000
2025-01-05T11:00+0000
مجموعة بريكس
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
سعر الدولار اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095495668_0:77:2001:1202_1920x0_80_0_0_4d1d9b2f6d63a41780a85e9eee23cdb0.jpg
لكن الدكتور بول كريج روبرتس، المسؤول السابق في عهد الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، والخبير الاقتصادي الأمريكي، يعتقد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" (النسخة الإنجليزية) أن "إنهاء هيمنة الدولار لا يتطلب عملة واحدة منافسة، بل استخدام عدة عملات وطنية".ويقول روبرتس إن هيمنة الدولار تمنح أمريكا قدرة دائمة على تمويل ديونها، إذ تعتمد الدول الأخرى على تصدير السلع للحصول على الدولارات التي تُستثمر في سندات الخزانة الأمريكية.وأشار إلى أن هيمنة الدولار بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الدول الصناعية الأخرى مدمرة بفعل الحرب. ودعا روبرتس إلى استكشاف بدائل جديدة، خاصة مع استخدام أمريكا الدولار كسلاح اقتصادي، مشيدا بتوجه مجموعة “بريكس بلس” نحو زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة والاستثمار. كما نصح الخبير الاقتصادي الأمريكي، بول كريج روبرتس، مجموعة "بريكس" بتوسيع علاقاتها التجارية مع آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، معتبرا أن العالم جاهز لنظام اقتصادي جديد وغير مسلح.وأشار إلى أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد مرارا وتكرارا أن مجموعة "بريكس" لا تستهدف أي طرف ثالث، ولقد أشارت موسكو إلى أن الغرب قد ينضم إليها ولكن بشرط المساواة بين جميع الأعضاء والعدالة في القواعد المشتركة، إلا أن أمريكا وحلفاءها معادون لمجموعة "بريكس"، بسبب افتقارهم القدرة على السيطرة عليها"، وفقا للخبير الاقتصادي.ولفت روبرتس إلى أن "مجموعة "بريكس" هي نظام خارج السيطرة الاقتصادية والسياسية للغرب. إنها وسيلة للدول للهروب من الغرب وتلاعباته".
https://sarabic.ae/20241130/ترامب-يهدد-دول-بريكس-بشأن-خططها-لإنشاء-بديل-للدولار-1095357702.html
https://sarabic.ae/20241022/خبير-اقتصادي-دول-بريكس-ترغب-بالخروج-من-دائرة-الدولار-وبوتين-يواجه-الاستعمار-الغربي--1094032318.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095495668_147:0:1852:1279_1920x0_80_0_0_d20bec9590b0ecee52b22457d311bc41.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم
مجموعة بريكس, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, سعر الدولار اليوم

كيف يمكن للعملات الوطنية لدول "بريكس" خلع الدولار من عرشه؟

11:00 GMT 05.01.2025
© AP Photo / Elise Amendolaالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
الدولار الأمريكي
© AP Photo / Elise Amendola
تابعنا عبر
يرى منتقدو إلغاء الدولرة، أن الدولار الأمريكي سيظل العملة الاحتياطية الرئيسية عالميا، لعدم وجود بديل عملي حتى الآن.
لكن الدكتور بول كريج روبرتس، المسؤول السابق في عهد الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، والخبير الاقتصادي الأمريكي، يعتقد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" (النسخة الإنجليزية) أن "إنهاء هيمنة الدولار لا يتطلب عملة واحدة منافسة، بل استخدام عدة عملات وطنية".
ويقول روبرتس إن هيمنة الدولار تمنح أمريكا قدرة دائمة على تمويل ديونها، إذ تعتمد الدول الأخرى على تصدير السلع للحصول على الدولارات التي تُستثمر في سندات الخزانة الأمريكية.
ومع ذلك، يرى أن "الدول لم تعد بحاجة إلى عملة احتياطية واحدة، بل يمكنها التبادل التجاري بعملاتها الوطنية، مما يدفع الدول للحفاظ على قوة عملاتها".
وأشار إلى أن هيمنة الدولار بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كانت الدول الصناعية الأخرى مدمرة بفعل الحرب.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
ترامب يهدد دول "بريكس" بشأن خططها لإنشاء بديل للدولار
30 نوفمبر 2024, 18:45 GMT
ودعا روبرتس إلى استكشاف بدائل جديدة، خاصة مع استخدام أمريكا الدولار كسلاح اقتصادي، مشيدا بتوجه مجموعة “بريكس بلس” نحو زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة والاستثمار.
كما نصح الخبير الاقتصادي الأمريكي، بول كريج روبرتس، مجموعة "بريكس" بتوسيع علاقاتها التجارية مع آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، معتبرا أن العالم جاهز لنظام اقتصادي جديد وغير مسلح.
الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
خبير اقتصادي: دول "بريكس" ترغب بالخروج من دائرة الدولار وبوتين يواجه الاستعمار الغربي
22 أكتوبر 2024, 12:01 GMT
وأشار إلى أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد مرارا وتكرارا أن مجموعة "بريكس" لا تستهدف أي طرف ثالث، ولقد أشارت موسكو إلى أن الغرب قد ينضم إليها ولكن بشرط المساواة بين جميع الأعضاء والعدالة في القواعد المشتركة، إلا أن أمريكا وحلفاءها معادون لمجموعة "بريكس"، بسبب افتقارهم القدرة على السيطرة عليها"، وفقا للخبير الاقتصادي.
ولفت روبرتس إلى أن "مجموعة "بريكس" هي نظام خارج السيطرة الاقتصادية والسياسية للغرب. إنها وسيلة للدول للهروب من الغرب وتلاعباته".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала