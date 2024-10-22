https://sarabic.ae/20241022/خبير-اقتصادي-دول-بريكس-ترغب-بالخروج-من-دائرة-الدولار-وبوتين-يواجه-الاستعمار-الغربي--1094032318.html
خبير اقتصادي: دول "بريكس" ترغب بالخروج من دائرة الدولار وبوتين يواجه الاستعمار الغربي
خبير اقتصادي: دول "بريكس" ترغب بالخروج من دائرة الدولار وبوتين يواجه الاستعمار الغربي
سبوتنيك عربي
رأى الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد الدولي، بأنّ التحول إلى آلية جديدة للدفع بين الدول ليس إجراءً سهلاً، لكنه سيكون تدريجياً وسيتطلب وقتًا، حيث تسير الدول... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-22T12:01+0000
2024-10-22T12:01+0000
2024-10-22T12:01+0000
اقتصاد
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأشار العمدة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الصين وروسيا بدأتا بالفعل عملية التخفيف من الاعتماد على الدولار الأمريكي، نظرًا لأهمية الدولار في المعاملات الدولية، مما يمنح الولايات المتحدة قوة إضافية".ووصف العمدة "الدولار بأنه ليس مجرد وسيلة للتبادل التجاري، بل وسيلة هيمنة أمريكية". وتحدث عن الاستثمارات المتبادلة بين دول البريكس، مشيرًا إلى أنها "ستعزز حضور المجموعة". وذكر "تجربة مدفوعات ناجحة بعيدة عن الدولار بين البرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى تجربة التعامل بالعملات المحلية بين الإمارات والهند وروسيا والصين، خاصة في قطاع الطاقة".واعتبر أنّ "مجموعة بريكس أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق، وأن زيادة الاستثمارات المتبادلة ستعزز قوتها وتزيد من قاعدتها الصناعية، مما سيوفر توازنًا في الاقتصاد الدولي".كما أضاف أنّ "التعامل بين دول بريكس يتميز بالعديد من الميزات، بما في ذلك نظام تسوية مدفوعات متطور، وخطوط إنترنت، ونقل الطاقة، والاستفادة من الممرات الاقتصادية الصينية ومبادرات الحزام والطريق. وخلص العمدة إلى أن دول البريكس بحاجة إلى المزيد من الاستثمار في القطاع الخاص والبنية التحتية"، مشيدًا "بالتقدم التكنولوجي لكل من روسيا والصين، والذي يعد ضروريًا لدعم نمو المجموعة".
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اقتصاد, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
اقتصاد, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير اقتصادي: دول "بريكس" ترغب بالخروج من دائرة الدولار وبوتين يواجه الاستعمار الغربي
حصري
رأى الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد الدولي، بأنّ التحول إلى آلية جديدة للدفع بين الدول ليس إجراءً سهلاً، لكنه سيكون تدريجياً وسيتطلب وقتًا، حيث تسير الدول في هذا الاتجاه.
وأشار العمدة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الصين وروسيا بدأتا بالفعل عملية التخفيف من الاعتماد
على الدولار الأمريكي، نظرًا لأهمية الدولار في المعاملات الدولية، مما يمنح الولايات المتحدة قوة إضافية".
وأكد العمدة أنّ "جميع دول بريكس تحلم وترغب في الخروج من دائرة الدولار "الموجعة" في التعامل"، مضيفاً أنّ "الدولار قد أفسد اقتصادات الدول النامية، وأنّ الولايات المتحدة استخدمت الدولار كسلاح للضغط على الدول"، واعتبر أنّ "الانتقال نحو آلية البريكس هو أمر إيجابي".
ووصف العمدة "الدولار بأنه ليس مجرد وسيلة للتبادل التجاري
، بل وسيلة هيمنة أمريكية". وتحدث عن الاستثمارات المتبادلة بين دول البريكس، مشيرًا إلى أنها "ستعزز حضور المجموعة". وذكر "تجربة مدفوعات ناجحة بعيدة عن الدولار بين البرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى تجربة التعامل بالعملات المحلية بين الإمارات والهند وروسيا والصين، خاصة في قطاع الطاقة".
وأوضح العمدة أنّ "دول بريكس تتمتع بقوة اقتصادية، خاصة من الصين وروسيا، حيث يمتلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رؤية قوية تقف في وجه الغرب الذي يسعى لاستخدام الاقتصاد كأداة استعمارية".
واعتبر أنّ "مجموعة بريكس أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق، وأن زيادة الاستثمارات المتبادلة ستعزز قوتها وتزيد من قاعدتها الصناعية، مما سيوفر توازنًا في الاقتصاد الدولي".
وفيما يتعلق بفنزويلا، أشار العمدة إلى أنّ "العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد تجعل انضمامها إلى البريكس حدثًا عظيمًا يعود بالفائدة على الشعب الفنزويلي وأسواق النفط العالمية"، مؤكّدًا أنّ "دخول دول مثل فنزويلا وإيران، وهي دول بترولية كبرى، يمكن أن يجعلها لاعبين متميزين في السوق العالمية، خاصةً إذا حصلت على استثمارات كافية وعادلة".
كما أضاف أنّ "التعامل بين دول بريكس يتميز بالعديد من الميزات، بما في ذلك نظام تسوية مدفوعات متطور، وخطوط إنترنت، ونقل الطاقة، والاستفادة من الممرات الاقتصادية الصينية ومبادرات الحزام والطريق.
وخلص العمدة إلى أن دول البريكس بحاجة إلى المزيد من الاستثمار في القطاع الخاص والبنية التحتية"، مشيدًا "بالتقدم التكنولوجي لكل من روسيا والصين، والذي يعد ضروريًا لدعم نمو المجموعة".