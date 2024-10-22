https://sarabic.ae/20241022/خبير-اقتصادي-دول-بريكس-ترغب-بالخروج-من-دائرة-الدولار-وبوتين-يواجه-الاستعمار-الغربي--1094032318.html

خبير اقتصادي: دول "بريكس" ترغب بالخروج من دائرة الدولار وبوتين يواجه الاستعمار الغربي

خبير اقتصادي: دول "بريكس" ترغب بالخروج من دائرة الدولار وبوتين يواجه الاستعمار الغربي

سبوتنيك عربي

رأى الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد الدولي، بأنّ التحول إلى آلية جديدة للدفع بين الدول ليس إجراءً سهلاً، لكنه سيكون تدريجياً وسيتطلب وقتًا، حيث تسير الدول... 22.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-22T12:01+0000

2024-10-22T12:01+0000

2024-10-22T12:01+0000

اقتصاد

قمة بريكس 2024

مجموعة بريكس

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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وأشار العمدة في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الصين وروسيا بدأتا بالفعل عملية التخفيف من الاعتماد على الدولار الأمريكي، نظرًا لأهمية الدولار في المعاملات الدولية، مما يمنح الولايات المتحدة قوة إضافية".ووصف العمدة "الدولار بأنه ليس مجرد وسيلة للتبادل التجاري، بل وسيلة هيمنة أمريكية". وتحدث عن الاستثمارات المتبادلة بين دول البريكس، مشيرًا إلى أنها "ستعزز حضور المجموعة". وذكر "تجربة مدفوعات ناجحة بعيدة عن الدولار بين البرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى تجربة التعامل بالعملات المحلية بين الإمارات والهند وروسيا والصين، خاصة في قطاع الطاقة".واعتبر أنّ "مجموعة بريكس أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق، وأن زيادة الاستثمارات المتبادلة ستعزز قوتها وتزيد من قاعدتها الصناعية، مما سيوفر توازنًا في الاقتصاد الدولي".كما أضاف أنّ "التعامل بين دول بريكس يتميز بالعديد من الميزات، بما في ذلك نظام تسوية مدفوعات متطور، وخطوط إنترنت، ونقل الطاقة، والاستفادة من الممرات الاقتصادية الصينية ومبادرات الحزام والطريق. وخلص العمدة إلى أن دول البريكس بحاجة إلى المزيد من الاستثمار في القطاع الخاص والبنية التحتية"، مشيدًا "بالتقدم التكنولوجي لكل من روسيا والصين، والذي يعد ضروريًا لدعم نمو المجموعة".

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