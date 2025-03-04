https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-لا-اتفاقات-محددة-حتى-الآن-بشأن-زيارة-بوتين-إلى-تركيا-1098365676.html

الكرملين: لا اتفاقات محددة حتى الآن بشأن زيارة بوتين إلى تركيا

الكرملين: لا اتفاقات محددة حتى الآن بشأن زيارة بوتين إلى تركيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد اتفاقات محددة حتى الآن بشأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، رغم وجود... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

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2025-03-04T00:58+0000

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موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف لـ"سبوتنيك" رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك استعدادات جارية لزيارة بوتين إلى تركيا، "بينما لا توجد اتفاقات محددة حتى الآن، فإن حوارنا مستمر بشكل مكثف على جميع المستويات".وأمس، قال مصدر دبلوماسي تركي لـ"سبوتنيك" أعلنا على أعلى مستوى أننا ننتظر الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين". وعندما سئل المصدر عن موعد زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا، قال إنه "لا توجد مواعيد محددة".إلى ذلك، في 24 فبراير/شباط، قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بزيارة إلى العاصمة التركية؛ حيث أجرى محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان.كما عُقد في إسطنبول، يوم الخميس الماضي، لقاء روسي أمريكي مخصص لبحث "عوامل إزعاج" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.وأعرب لافروف، في إعلانه عن الاتصال المقبل، عن أمله في أن توضح نتائج الاجتماع إلى أي مدى سيكون الجانبان "قادرين على التحرك بسرعة وفعالية" في حل القضايا الإشكالية.أيضا، قامت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو بزيارة إلى تركيا في 26-27 فبراير/ شباط المنصرم.

https://sarabic.ae/20250303/أنقرة-تتوقع-تكثيف-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-والتوصل-إلى-نتائج-محددة-1098330321.html

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الكرملين, روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, أخبار تركيا اليوم