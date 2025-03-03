https://sarabic.ae/20250303/أنقرة-تتوقع-تكثيف-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-والتوصل-إلى-نتائج-محددة-1098330321.html
أنقرة تتوقع تكثيف المفاوضات الروسية الأمريكية والتوصل إلى نتائج محددة
أنقرة تتوقع تكثيف المفاوضات الروسية الأمريكية والتوصل إلى نتائج محددة
سبوتنيك عربي
كشف مصدر دبلوماسي تركي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، أن أنقرة تتوقع أن تصبح المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، مكثفة وتحقق... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T03:57+0000
2025-03-03T03:57+0000
2025-03-03T03:57+0000
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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك" في معرض تعليقه على المفاوضات التي انطلقت الأسبوع الماضي في إسطنبول بين وفد روسي وأمريكي: "بطبيعة الحال، نتوقع أن تكون (المفاوضات) مكثفة".وأوضح المصدر "في معرض تعليقه على المفاوضات التي انطلقت الأسبوع الماضي في إسطنبول بين وفد روسي وأمريكي: "كل شيء ممكن".وعند سؤال المصدر عن توضيحات حول توفر مواعيد محددة للاجتماع المستقبلي، أشار إلى أنه "من المبكر الحديث عن هذا".والأسبوع الماضي، أجرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو زيارة رسمية إلى تركيا، عقدت خلالها مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان نعمان كورتولموش ومسؤولين آخرين.وقبلها، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال ؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أنقرة: "نحن نتوقع وقفا فوريا لإطلاق النار، الأزمة تحتاج إلى حل مستدام"، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا والهدف النهائي لأنقرة هو تحقيق السلام الدائم.وأوضح أن تركيا تولي أهمية للمبادرة الأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية، مضيفًا أن أنقرة تؤكد أهمية تطوير العلاقات مع روسيا على خلفية الوضع الدولي الراهن.ومن جهته ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "درسنا بالتفصيل عددًا من القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك العمليات التي تجري حاليًا بشأن الوضع في أوكرانيا. نحن لا نغير موقفنا، ونلاحظ أن العديد من الدول أصبحت أكثر واقعية في مواقفها بشأن التسوية الأوكرانية، تلك الدول التي تدرك أنه دون اتفاق مستدام طويل الأجل من شأنه القضاء على الأسباب الجذرية لهذا الوضع، سيكون من المستحيل الاتفاق على أي شيء".وأشار لافروف إلى استعداد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتفاوض مع أوكرانيا ومع أوروبا ومع من يرغب في التوصل لحل للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن روسيا ستواصل عمليتها الخاصة بأوكرانيا ما لم تسفر المفاوضات عن نتائج.واستطرد لافروف، قائلًا: "احترام الحقائق على الأرض أمر إلزامي بطبيعة الحال... وعدم انضمام أوكرانيا بشكل قاطع إلى حلف شمال الأطلسي أمر إلزامي أيضاً. لا بد من التوصل إلى اتفاق ملموس وواضح بشأن هذا الأمر".فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، الجمعة، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.
https://sarabic.ae/20250302/ماكرون-وستارمر-يقترحان-وقفا-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-لمدة-شهر-في-الجو-والبحر-1098329525.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, محادثات السلام
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, محادثات السلام
أنقرة تتوقع تكثيف المفاوضات الروسية الأمريكية والتوصل إلى نتائج محددة
حصري
كشف مصدر دبلوماسي تركي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، أن أنقرة تتوقع أن تصبح المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، مكثفة وتحقق نتائج ملموسة.
أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك" في معرض تعليقه على المفاوضات التي انطلقت الأسبوع الماضي في إسطنبول بين وفد روسي وأمريكي: "بطبيعة الحال، نتوقع أن تكون (المفاوضات) مكثفة".
وأعرب المصدر عن أمله في أن "تؤدي إلى نتائج ملموسة سيكون لها تأثير إيجابي على الأمن العالمي".
وأوضح المصدر "في معرض تعليقه على المفاوضات التي انطلقت الأسبوع الماضي في إسطنبول بين وفد روسي وأمريكي: "كل شيء ممكن".
وعند سؤال المصدر عن توضيحات حول توفر مواعيد محددة للاجتماع المستقبلي
، أشار إلى أنه "من المبكر الحديث عن هذا".
والأسبوع الماضي، أجرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو زيارة رسمية إلى تركيا، عقدت خلالها مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان نعمان كورتولموش ومسؤولين آخرين.
وقبلها، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال ؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أنقرة: "نحن نتوقع وقفا فوريا لإطلاق النار، الأزمة تحتاج إلى حل مستدام"، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا والهدف النهائي لأنقرة هو تحقيق السلام الدائم.
وأوضح أن تركيا تولي أهمية للمبادرة الأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية، مضيفًا أن أنقرة تؤكد أهمية تطوير العلاقات مع روسيا على خلفية الوضع الدولي الراهن.
ومن جهته ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "درسنا بالتفصيل عددًا من القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك العمليات التي تجري حاليًا بشأن الوضع في أوكرانيا. نحن لا نغير موقفنا، ونلاحظ أن العديد من الدول أصبحت أكثر واقعية في مواقفها بشأن التسوية الأوكرانية، تلك الدول التي تدرك أنه دون اتفاق مستدام طويل الأجل من شأنه القضاء على الأسباب الجذرية لهذا الوضع، سيكون من المستحيل الاتفاق على أي شيء".
وأشار لافروف إلى استعداد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتفاوض مع أوكرانيا ومع أوروبا ومع من يرغب في التوصل لحل للأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن روسيا ستواصل عمليتها الخاصة بأوكرانيا ما لم تسفر المفاوضات عن نتائج.
واستطرد لافروف، قائلًا: "احترام الحقائق على الأرض أمر إلزامي بطبيعة الحال... وعدم انضمام أوكرانيا بشكل قاطع إلى حلف شمال الأطلسي أمر إلزامي أيضاً. لا بد من التوصل إلى اتفاق ملموس وواضح بشأن هذا الأمر".
وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 فبراير/ شباط الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية.
فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، الجمعة، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، أمس الجمعة، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.
واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.