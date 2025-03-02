https://sarabic.ae/20250302/ماكرون-وستارمر-يقترحان-وقفا-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-لمدة-شهر-في-الجو-والبحر-1098329525.html

ماكرون وستارمر يقترحان وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر "في الجو والبحر"

ماكرون وستارمر يقترحان وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر "في الجو والبحر"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن لديه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اقتراحًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر، يشمل الأجواء والبحار والبنية... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T23:16+0000

2025-03-02T23:16+0000

2025-03-02T23:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

إيمانويل ماكرون

أخبار أوكرانيا

بريطانيا

روسيا

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باريس – سبوتنيك. وفي مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، أوضح ماكرون أن هذا الاقتراح لا يشمل العمليات القتالية على الأرض، نظرًا لصعوبة التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار بسبب طول الجبهة.وقال: "نحن لا نعرف كيف نقيس ذلك. علينا أن ندرك أن طول الجبهة اليوم يعادل المسافة بين باريس وبودابست. وفي حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب جدًا التحقق من الالتزام به على الجبهة"."وتابع، "لن تكون هناك قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية في الأسابيع القادمة. السؤال هو كيف نستغل هذا الوقت لمحاولة تحقيق وقف إطلاق نار واقعي من خلال مفاوضات ستستغرق عدة أسابيع، وفقط بعد توقيع اتفاقية السلام، يمكن حينها نشر القوات". مؤكدًا أنه "لا يريد سلامًا دون ضمانات وبأي ثمن".كما أعرب ماكرون عن ثقته في استئناف الحوار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد التوتر الذي شاب زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض.وأشار ماكرون إلى أن الاستثمار الأولي في "صندوق الدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي"، الذي من المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأنه في قمة الاتحاد يوم الخميس، سيبلغ "200 مليار يورو" (207.5 مليار دولار).كما أبدى الرئيس الفرنسي رغبته في بدء مناقشة "البعد الأوروبي" لاستخدام الأسلحة النووية الفرنسية.وأوضح أنه من وجهة نظره، يمكن للجيش الفرنسي "نشر أسلحة نووية في الدول الشريكة بالتعاون مع جيوشها".يوم الأحد، عقدت قمة غير رسمية لقادة عدة دول أوروبية في لندن، لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي المشترك.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الهدف من تسوية النزاع في أوكرانيا يجب ألا يكون مجرد هدنة قصيرة تمنح فرصة لإعادة تجميع القوات والتسلح لاستئناف القتال لاحقًا، بل تحقيق سلام طويل الأمد.

https://sarabic.ae/20250228/ماكرون-يعلق-على-رفض-أوروبا-نشر-قوات-في-أوكراني-1098270101.html

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