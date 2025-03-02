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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250302/ماكرون-وستارمر-يقترحان-وقفا-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-لمدة-شهر-في-الجو-والبحر-1098329525.html
ماكرون وستارمر يقترحان وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر "في الجو والبحر"
ماكرون وستارمر يقترحان وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر "في الجو والبحر"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن لديه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اقتراحًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر، يشمل الأجواء والبحار والبنية... 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T23:16+0000
2025-03-02T23:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيمانويل ماكرون
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
روسيا
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باريس – سبوتنيك. وفي مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، أوضح ماكرون أن هذا الاقتراح لا يشمل العمليات القتالية على الأرض، نظرًا لصعوبة التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار بسبب طول الجبهة.وقال: "نحن لا نعرف كيف نقيس ذلك. علينا أن ندرك أن طول الجبهة اليوم يعادل المسافة بين باريس وبودابست. وفي حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب جدًا التحقق من الالتزام به على الجبهة"."وتابع، "لن تكون هناك قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية في الأسابيع القادمة. السؤال هو كيف نستغل هذا الوقت لمحاولة تحقيق وقف إطلاق نار واقعي من خلال مفاوضات ستستغرق عدة أسابيع، وفقط بعد توقيع اتفاقية السلام، يمكن حينها نشر القوات". مؤكدًا أنه "لا يريد سلامًا دون ضمانات وبأي ثمن".كما أعرب ماكرون عن ثقته في استئناف الحوار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد التوتر الذي شاب زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض.وأشار ماكرون إلى أن الاستثمار الأولي في "صندوق الدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي"، الذي من المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأنه في قمة الاتحاد يوم الخميس، سيبلغ "200 مليار يورو" (207.5 مليار دولار).كما أبدى الرئيس الفرنسي رغبته في بدء مناقشة "البعد الأوروبي" لاستخدام الأسلحة النووية الفرنسية.وأوضح أنه من وجهة نظره، يمكن للجيش الفرنسي "نشر أسلحة نووية في الدول الشريكة بالتعاون مع جيوشها".يوم الأحد، عقدت قمة غير رسمية لقادة عدة دول أوروبية في لندن، لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي المشترك.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الهدف من تسوية النزاع في أوكرانيا يجب ألا يكون مجرد هدنة قصيرة تمنح فرصة لإعادة تجميع القوات والتسلح لاستئناف القتال لاحقًا، بل تحقيق سلام طويل الأمد.
https://sarabic.ae/20250228/ماكرون-يعلق-على-رفض-أوروبا-نشر-قوات-في-أوكراني-1098270101.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, روسيا
إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا, بريطانيا, روسيا

ماكرون وستارمر يقترحان وقفا لإطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر "في الجو والبحر"

23:16 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Manon Cruz
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن لديه ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اقتراحًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة شهر، يشمل الأجواء والبحار والبنية التحتية للطاقة.
باريس – سبوتنيك. وفي مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، أوضح ماكرون أن هذا الاقتراح لا يشمل العمليات القتالية على الأرض، نظرًا لصعوبة التحقق من الالتزام بوقف إطلاق النار بسبب طول الجبهة.
وقال: "نحن لا نعرف كيف نقيس ذلك. علينا أن ندرك أن طول الجبهة اليوم يعادل المسافة بين باريس وبودابست. وفي حال وقف إطلاق النار، سيكون من الصعب جدًا التحقق من الالتزام به على الجبهة".

وأضاف الرئيس الفرنسي، أنه لا يتوقع وجود قوات غربية في أوكرانيا "في الأسابيع المقبلة".

"وتابع، "لن تكون هناك قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية في الأسابيع القادمة. السؤال هو كيف نستغل هذا الوقت لمحاولة تحقيق وقف إطلاق نار واقعي من خلال مفاوضات ستستغرق عدة أسابيع، وفقط بعد توقيع اتفاقية السلام، يمكن حينها نشر القوات". مؤكدًا أنه "لا يريد سلامًا دون ضمانات وبأي ثمن".
كما أعرب ماكرون عن ثقته في استئناف الحوار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد التوتر الذي شاب زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون يعلق على رفض أوروبا نشر قوات في أوكراني
28 فبراير, 16:31 GMT
وأشار ماكرون إلى أن الاستثمار الأولي في "صندوق الدفاع المشترك للاتحاد الأوروبي"، الذي من المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأنه في قمة الاتحاد يوم الخميس، سيبلغ "200 مليار يورو" (207.5 مليار دولار).
كما أبدى الرئيس الفرنسي رغبته في بدء مناقشة "البعد الأوروبي" لاستخدام الأسلحة النووية الفرنسية.
وقال ماكرون، "أولئك الذين يرغبون في تعميق الحوار معنا يمكنهم، عند الضرورة، المشاركة في تدريبات الردع. هذه التبادلات ستساهم في تطوير ثقافة استراتيجية حقيقية بين الأوروبيين".
وأوضح أنه من وجهة نظره، يمكن للجيش الفرنسي "نشر أسلحة نووية في الدول الشريكة بالتعاون مع جيوشها".
يوم الأحد، عقدت قمة غير رسمية لقادة عدة دول أوروبية في لندن، لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي المشترك.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الهدف من تسوية النزاع في أوكرانيا يجب ألا يكون مجرد هدنة قصيرة تمنح فرصة لإعادة تجميع القوات والتسلح لاستئناف القتال لاحقًا، بل تحقيق سلام طويل الأمد.
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