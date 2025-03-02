الولايات المتحدة: أوضحنا لأوكرانيا مرارا أولوية تحقيق السلام على الضمانات الأمنية

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مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
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29 د
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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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عرب بوينت بودكاست
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:00 GMT
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عالم سبوتنيك
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روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
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شؤون عسكرية
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250302/الولايات-المتحدة-أوضحنا-لأوكرانيا-مرارا-أولوية-تحقيق-السلام-على-الضمانات-الأمنية-1098329374.html
الولايات المتحدة: أوضحنا لأوكرانيا مرارا أولوية تحقيق السلام على الضمانات الأمنية
الولايات المتحدة: أوضحنا لأوكرانيا مرارا أولوية تحقيق السلام على الضمانات الأمنية
سبوتنيك عربي
أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة أكدت مرارًا لأوكرانيا أن تحقيق السلام أهم من الضمانات الأمنية. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T23:01+0000
2025-03-02T23:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية الأمريكي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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واشنطن سبوتنيك. وقال في مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز: "الضمانات الأمنية، التي أفضل تسميتها بردع القلة، تعتمد بالكامل على وجود السلام. الجميع يقول 'ضمانات أمنية لتأمين السلام' — لكن لا بد من تحقيق السلام أولًا. نحن حتى لا نعلم إن كان السلام ممكنًا، وقد أدرك الأوكرانيون ذلك. لقد تم شرح الأمر لهم مرارًا، وهذه هي استراتيجيتنا".وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف من تسوية الصراع في أوكرانيا يجب ألا يكون مجرد هدنة قصيرة تمنح فرصة لإعادة تجميع القوات والتسلح لاستئناف النزاع لاحقًا، بل تحقيق سلام طويل الأمد.وشدد بوتين على أن السلطات الروسية ستواصل الدفاع عن مصالح الشعب الروسي، وهذا هو جوهر العملية الخاصة.وأضاف أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فلاديمير زيلينسكي كان مستعدًا لإبرام صفقة لحل النزاع في أوكرانيا، لكنه لم يحدد الشروط التي سيتم الاتفاق عليها.
https://sarabic.ae/20250302/فيدان-تباين-الآراء-الأوروبية-في-اجتماع-لندن-بشأن-الموقف-الأمريكي-من-أوكرانيا-1098328380.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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وزير الخارجية الأمريكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة: أوضحنا لأوكرانيا مرارا أولوية تحقيق السلام على الضمانات الأمنية

23:01 GMT 02.03.2025
© AP Photo / Alex Brandonمجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بالإجماع تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة أكدت مرارًا لأوكرانيا أن تحقيق السلام أهم من الضمانات الأمنية.
واشنطن سبوتنيك. وقال في مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز: "الضمانات الأمنية، التي أفضل تسميتها بردع القلة، تعتمد بالكامل على وجود السلام. الجميع يقول 'ضمانات أمنية لتأمين السلام' — لكن لا بد من تحقيق السلام أولًا. نحن حتى لا نعلم إن كان السلام ممكنًا، وقد أدرك الأوكرانيون ذلك. لقد تم شرح الأمر لهم مرارًا، وهذه هي استراتيجيتنا".
وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف من تسوية الصراع في أوكرانيا يجب ألا يكون مجرد هدنة قصيرة تمنح فرصة لإعادة تجميع القوات والتسلح لاستئناف النزاع لاحقًا، بل تحقيق سلام طويل الأمد.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيدان: تباين الآراء الأوروبية في اجتماع لندن بشأن الموقف الأمريكي من أوكرانيا
20:27 GMT
وشدد بوتين على أن السلطات الروسية ستواصل الدفاع عن مصالح الشعب الروسي، وهذا هو جوهر العملية الخاصة.
وأضاف أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فلاديمير زيلينسكي كان مستعدًا لإبرام صفقة لحل النزاع في أوكرانيا، لكنه لم يحدد الشروط التي سيتم الاتفاق عليها.
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