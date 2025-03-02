https://sarabic.ae/20250302/الولايات-المتحدة-أوضحنا-لأوكرانيا-مرارا-أولوية-تحقيق-السلام-على-الضمانات-الأمنية-1098329374.html

الولايات المتحدة: أوضحنا لأوكرانيا مرارا أولوية تحقيق السلام على الضمانات الأمنية

الولايات المتحدة: أوضحنا لأوكرانيا مرارا أولوية تحقيق السلام على الضمانات الأمنية

سبوتنيك عربي

أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة أكدت مرارًا لأوكرانيا أن تحقيق السلام أهم من الضمانات الأمنية. 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T23:01+0000

2025-03-02T23:01+0000

2025-03-02T23:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وزير الخارجية الأمريكي

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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واشنطن سبوتنيك. وقال في مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز: "الضمانات الأمنية، التي أفضل تسميتها بردع القلة، تعتمد بالكامل على وجود السلام. الجميع يقول 'ضمانات أمنية لتأمين السلام' — لكن لا بد من تحقيق السلام أولًا. نحن حتى لا نعلم إن كان السلام ممكنًا، وقد أدرك الأوكرانيون ذلك. لقد تم شرح الأمر لهم مرارًا، وهذه هي استراتيجيتنا".وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في يناير/كانون الثاني الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف من تسوية الصراع في أوكرانيا يجب ألا يكون مجرد هدنة قصيرة تمنح فرصة لإعادة تجميع القوات والتسلح لاستئناف النزاع لاحقًا، بل تحقيق سلام طويل الأمد.وشدد بوتين على أن السلطات الروسية ستواصل الدفاع عن مصالح الشعب الروسي، وهذا هو جوهر العملية الخاصة.وأضاف أن السلام في أوكرانيا يجب أن يقوم على "احترام المصالح المشروعة لجميع الشعوب وجميع الأمم التي تعيش في هذه المنطقة".من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فلاديمير زيلينسكي كان مستعدًا لإبرام صفقة لحل النزاع في أوكرانيا، لكنه لم يحدد الشروط التي سيتم الاتفاق عليها.

https://sarabic.ae/20250302/فيدان-تباين-الآراء-الأوروبية-في-اجتماع-لندن-بشأن-الموقف-الأمريكي-من-أوكرانيا-1098328380.html

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وزير الخارجية الأمريكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا