https://sarabic.ae/20250302/فيدان-تباين-الآراء-الأوروبية-في-اجتماع-لندن-بشأن-الموقف-الأمريكي-من-أوكرانيا-1098328380.html

فيدان: تباين الآراء الأوروبية في اجتماع لندن بشأن الموقف الأمريكي من أوكرانيا

فيدان: تباين الآراء الأوروبية في اجتماع لندن بشأن الموقف الأمريكي من أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، أن المشاركين في قمة قادة الاتحاد الأوروبي بلندن بشأن أوكرانيا، ناقشوا الموقف الأمريكي من أوكرانيا، وآراءهم... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T20:27+0000

2025-03-02T20:27+0000

2025-03-02T20:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال فيدان في تصريحات لوكالة "الأناضول" الحكومية عقب الاجتماع: "هناك آراء مختلفة بين القادة الأوروبيين فيما يتعلق بالموقف الذي اتخذته الولايات المتحدة (بشأن أوكرانيا) في الأسابيع الأخيرة، والذي أصبح أكثر وضوحًا".وأشار فيدان إلى أنه ربما يتم عقد اجتماعات مماثلة أخرى كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، موضحًا أن تركيا يمكنها الإسهام في اتفاقية السلام المحتملة بشأن أوكرانيا، وإعادة بناء هيكل الأمن الأوروبي.كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر مسؤولي الأمن القومي بمراجعة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا مؤقتًا أو بشكل تام، عقب مشادّة حادة بالبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، بين ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس إنه "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية.ولاحقا، أفادت الأنباء، بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.وعُقدت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250302/وزير-التجارة-الأمريكي-مطالبة-زيلينسكي-بضمانات-أمنية-من-الولايات-المتحدة-عبثية-1098327366.html

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