https://sarabic.ae/20250228/ماكرون-يعلق-على-رفض-أوروبا-نشر-قوات-في-أوكراني-1098270101.html

ماكرون يعلق على رفض أوروبا نشر قوات في أوكراني

ماكرون يعلق على رفض أوروبا نشر قوات في أوكراني

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتبر رفض أوروبا الصريح في بداية الصراع أن تكون قادرة على نشر قوات في أوكرانيا خطأ. 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T16:31+0000

2025-02-28T16:31+0000

2025-02-28T16:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، تم بثه على قناة يوتيوب الخاصة بقصر الإليزيه: "أعتقد أن الخطأ الرئيسي الذي تم ارتكابه في البداية هو "عدم وجود قوات على الإطلاق على الأراضي الأوكرانية".وبحسب ماكرون، فإن أوروبا تلتزم دائمًا بمبدأ تجنب تصعيد الصراع، وهو ما يتعارض مع المشاركة في الأعمال العدائية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

https://sarabic.ae/20250228/خبير-في-الشأن-الروسي-أوروبا-مستمرة-في-اتباع-سياسات-بايدن-والحل-في-أوكرانيا-سيكون-في-الميدان--1098269818.html

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