https://sarabic.ae/20250228/ماكرون-يعلق-على-رفض-أوروبا-نشر-قوات-في-أوكراني-1098270101.html
ماكرون يعلق على رفض أوروبا نشر قوات في أوكراني
ماكرون يعلق على رفض أوروبا نشر قوات في أوكراني
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتبر رفض أوروبا الصريح في بداية الصراع أن تكون قادرة على نشر قوات في أوكرانيا خطأ. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T16:31+0000
2025-02-28T16:31+0000
2025-02-28T16:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_70f145ac7539a885b7781c7bdebf7ca9.jpg
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، تم بثه على قناة يوتيوب الخاصة بقصر الإليزيه: "أعتقد أن الخطأ الرئيسي الذي تم ارتكابه في البداية هو "عدم وجود قوات على الإطلاق على الأراضي الأوكرانية".وبحسب ماكرون، فإن أوروبا تلتزم دائمًا بمبدأ تجنب تصعيد الصراع، وهو ما يتعارض مع المشاركة في الأعمال العدائية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20250228/خبير-في-الشأن-الروسي-أوروبا-مستمرة-في-اتباع-سياسات-بايدن-والحل-في-أوكرانيا-سيكون-في-الميدان--1098269818.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/01/1092269737_72:0:1021:712_1920x0_80_0_0_fe8486b2d5f91a2238ec48a471cfc4b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
ماكرون يعلق على رفض أوروبا نشر قوات في أوكراني
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتبر رفض أوروبا الصريح في بداية الصراع أن تكون قادرة على نشر قوات في أوكرانيا خطأ.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، تم بثه على قناة يوتيوب الخاصة بقصر الإليزيه: "أعتقد أن الخطأ الرئيسي الذي تم ارتكابه في البداية هو "عدم وجود قوات على الإطلاق على الأراضي الأوكرانية".
وبحسب ماكرون، فإن أوروبا تلتزم دائمًا بمبدأ تجنب تصعيد الصراع، وهو ما يتعارض مع المشاركة في الأعمال العدائية.
ووفقا له، كان على أوروبا قبل عام أن تبدأ باتباع مبدأ "الغموض الاستراتيجي".
وأضاف: "علينا اليوم أن نفعل شيئين: التأكد من أنه في حالة ممارسة أي ضغط على أوكرانيا، سيكون الأوروبيون قادرين على تزويدها بما تحتاجه للدفاع، والأمر الثاني بتوفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا.".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.