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هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
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29 د
مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
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ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
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لقاء سبوتنيك
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خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250228/ماكرون-يعلق-على-رفض-أوروبا-نشر-قوات-في-أوكراني-1098270101.html
ماكرون يعلق على رفض أوروبا نشر قوات في أوكراني
ماكرون يعلق على رفض أوروبا نشر قوات في أوكراني
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتبر رفض أوروبا الصريح في بداية الصراع أن تكون قادرة على نشر قوات في أوكرانيا خطأ. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T16:31+0000
2025-02-28T16:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، تم بثه على قناة يوتيوب الخاصة بقصر الإليزيه: "أعتقد أن الخطأ الرئيسي الذي تم ارتكابه في البداية هو "عدم وجود قوات على الإطلاق على الأراضي الأوكرانية".وبحسب ماكرون، فإن أوروبا تلتزم دائمًا بمبدأ تجنب تصعيد الصراع، وهو ما يتعارض مع المشاركة في الأعمال العدائية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sarabic.ae/20250228/خبير-في-الشأن-الروسي-أوروبا-مستمرة-في-اتباع-سياسات-بايدن-والحل-في-أوكرانيا-سيكون-في-الميدان--1098269818.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ماكرون يعلق على رفض أوروبا نشر قوات في أوكراني

16:31 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Manon Cruzالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Manon Cruz
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتبر رفض أوروبا الصريح في بداية الصراع أن تكون قادرة على نشر قوات في أوكرانيا خطأ.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، تم بثه على قناة يوتيوب الخاصة بقصر الإليزيه: "أعتقد أن الخطأ الرئيسي الذي تم ارتكابه في البداية هو "عدم وجود قوات على الإطلاق على الأراضي الأوكرانية".
وبحسب ماكرون، فإن أوروبا تلتزم دائمًا بمبدأ تجنب تصعيد الصراع، وهو ما يتعارض مع المشاركة في الأعمال العدائية.
ووفقا له، كان على أوروبا قبل عام أن تبدأ باتباع مبدأ "الغموض الاستراتيجي".
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
خبير في الشأن الروسي: أوروبا مستمرة في اتباع سياسات بايدن والحل في أوكرانيا سيكون في الميدان
15:51 GMT
وأضاف: "علينا اليوم أن نفعل شيئين: التأكد من أنه في حالة ممارسة أي ضغط على أوكرانيا، سيكون الأوروبيون قادرين على تزويدها بما تحتاجه للدفاع، والأمر الثاني بتوفير ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا.".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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