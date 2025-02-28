https://sarabic.ae/20250228/خبير-في-الشأن-الروسي-أوروبا-مستمرة-في-اتباع-سياسات-بايدن-والحل-في-أوكرانيا-سيكون-في-الميدان--1098269818.html

خبير في الشأن الروسي: أوروبا مستمرة في اتباع سياسات بايدن والحل في أوكرانيا سيكون في الميدان

خبير في الشأن الروسي: أوروبا مستمرة في اتباع سياسات بايدن والحل في أوكرانيا سيكون في الميدان

سبوتنيك عربي

أكّد الدكتور محمود الأفندي، أستاذ في الأكاديمية الروسية، أنّ "الاتحاد الأوروبي والنخب السياسية فيه لا تزال تابعة للولايات المتحدة، وتستمر في نهج إدارة... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T15:51+0000

2025-02-28T15:51+0000

2025-02-28T15:51+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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وأضاف تعليقًا على إحباط محاولة الهجوم الإرهابي باغتيال مطران سيمفيروبول والقرم، تيخون شيفكونوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": أنّ "الرئيبس الروسي فلاديمير بوتين شدد على ضرورة مكافحة التجسس كجزء من جهود مكافحة الإرهاب، نظرًا لأن الاستخبارات البريطانية والغربية تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، حيث كانت وراء تأسيس تنظيمات مثل القاعدة، وتحاول اليوم تطبيق الأسلوب نفسه مع أوكرانيا".وأوضح الأفندي أنّ :التصعيد الأمني من قِبَل المخابرات البريطانية والغربية والأوكرانية بدأ منذ فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية، حيث تسعى هذه الجهات إلى زرع العقبات أمام التقارب الروسي-الأميركي عبر عمليات إرهابية تهدف إلى إفشال مسار التفاوض بين البلدين". واعتبر أنّ "الهدف الأساسي اليوم لأوروبا هو تصعيد المواجهة لاستدراج روسيا إلى رد فعل قد يعرقل المفاوضات الأميركية-الروسية".وأشار الأفندي، إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي بايدن السابقة قطعت جميع العلاقات مع روسيا، لكن هذه العلاقات بدأت تعود تدريجيًا، وهو ما يفسر غياب التصريحات العلنية بشأن اللقاء الأخير في إسطنبول".وتابع ضيف "سبوتنيك" بأنّ "روسيا، منذ وصول ترامب إلى السلطة، تحلت بـ"الصبر الاستراتيجي"، وهو ما يجب أن يستمر لتجنب تصعيد كبير قد تلجأ إليه أوروبا، خاصة وأن القارة العجوز باتت في "الزاوية".. لكنه أشار إلى أنّ "الدول الغربية لا تملك الأدوات اللازمة لتصعيد الصراع بشكل مؤثر على سير المفاوضات، كما أن اللقاء الذي جرى في الرياض شهد مشاركة شخصيات اقتصادية روسية قدمت إغراءات اقتصادية للولايات المتحدة، مما يعكس أن المفاوضات الحالية ذات طابع اقتصادي أكثر من كونها سياسية، حيث "عندما يتحدث الاقتصاد، تصمت السياسة".الأفندي شدد "بالتأكيد على أن الحل في أوكرانيا سيكون عبر الميدان"، مشيرًا إلى "ضرورة وجود عمل مشترك بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بقطاع المعادن الأوكرانية، في ظل استمرار اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة بين الجانبين".

https://sarabic.ae/20250228/مصدر-دولة-أوروبية-ستشارك-في-احتفالات-عيد-النصر-في-9-أيارمايو-في-موسكو-1098267984.html

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