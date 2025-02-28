خبير في الشأن الروسي: أوروبا مستمرة في اتباع سياسات بايدن والحل في أوكرانيا سيكون في الميدان

https://sarabic.ae/20250228/خبير-في-الشأن-الروسي-أوروبا-مستمرة-في-اتباع-سياسات-بايدن-والحل-في-أوكرانيا-سيكون-في-الميدان--1098269818.html
خبير في الشأن الروسي: أوروبا مستمرة في اتباع سياسات بايدن والحل في أوكرانيا سيكون في الميدان
خبير في الشأن الروسي: أوروبا مستمرة في اتباع سياسات بايدن والحل في أوكرانيا سيكون في الميدان
سبوتنيك عربي
أكّد الدكتور محمود الأفندي، أستاذ في الأكاديمية الروسية، أنّ "الاتحاد الأوروبي والنخب السياسية فيه لا تزال تابعة للولايات المتحدة، وتستمر في نهج إدارة... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T15:51+0000
2025-02-28T15:51+0000
2025-02-28T15:51+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف تعليقًا على إحباط محاولة الهجوم الإرهابي باغتيال مطران سيمفيروبول والقرم، تيخون شيفكونوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": أنّ "الرئيبس الروسي فلاديمير بوتين شدد على ضرورة مكافحة التجسس كجزء من جهود مكافحة الإرهاب، نظرًا لأن الاستخبارات البريطانية والغربية تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، حيث كانت وراء تأسيس تنظيمات مثل القاعدة، وتحاول اليوم تطبيق الأسلوب نفسه مع أوكرانيا".وأوضح الأفندي أنّ :التصعيد الأمني من قِبَل المخابرات البريطانية والغربية والأوكرانية بدأ منذ فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية، حيث تسعى هذه الجهات إلى زرع العقبات أمام التقارب الروسي-الأميركي عبر عمليات إرهابية تهدف إلى إفشال مسار التفاوض بين البلدين". واعتبر أنّ "الهدف الأساسي اليوم لأوروبا هو تصعيد المواجهة لاستدراج روسيا إلى رد فعل قد يعرقل المفاوضات الأميركية-الروسية".وأشار الأفندي، إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي بايدن السابقة قطعت جميع العلاقات مع روسيا، لكن هذه العلاقات بدأت تعود تدريجيًا، وهو ما يفسر غياب التصريحات العلنية بشأن اللقاء الأخير في إسطنبول".وتابع ضيف "سبوتنيك" بأنّ "روسيا، منذ وصول ترامب إلى السلطة، تحلت بـ"الصبر الاستراتيجي"، وهو ما يجب أن يستمر لتجنب تصعيد كبير قد تلجأ إليه أوروبا، خاصة وأن القارة العجوز باتت في "الزاوية".. لكنه أشار إلى أنّ "الدول الغربية لا تملك الأدوات اللازمة لتصعيد الصراع بشكل مؤثر على سير المفاوضات، كما أن اللقاء الذي جرى في الرياض شهد مشاركة شخصيات اقتصادية روسية قدمت إغراءات اقتصادية للولايات المتحدة، مما يعكس أن المفاوضات الحالية ذات طابع اقتصادي أكثر من كونها سياسية، حيث "عندما يتحدث الاقتصاد، تصمت السياسة".الأفندي شدد "بالتأكيد على أن الحل في أوكرانيا سيكون عبر الميدان"، مشيرًا إلى "ضرورة وجود عمل مشترك بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بقطاع المعادن الأوكرانية، في ظل استمرار اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة بين الجانبين".
https://sarabic.ae/20250228/مصدر-دولة-أوروبية-ستشارك-في-احتفالات-عيد-النصر-في-9-أيارمايو-في-موسكو-1098267984.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير في الشأن الروسي: أوروبا مستمرة في اتباع سياسات بايدن والحل في أوكرانيا سيكون في الميدان
حصري
أكّد الدكتور محمود الأفندي، أستاذ في الأكاديمية الروسية، أنّ "الاتحاد الأوروبي والنخب السياسية فيه لا تزال تابعة للولايات المتحدة، وتستمر في نهج إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، مما يدفعها إلى اتباع سياسات عدائية، خصوصًا عبر أجهزة الاستخبارات الغربية، وعلى رأسها البريطانية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأزمة الأوكرانية".
وأضاف تعليقًا على إحباط محاولة الهجوم الإرهابي باغتيال مطران سيمفيروبول والقرم، تيخون شيفكونوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": أنّ "الرئيبس الروسي فلاديمير بوتين شدد على ضرورة مكافحة التجسس كجزء من جهود مكافحة الإرهاب، نظرًا لأن الاستخبارات البريطانية والغربية تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، حيث كانت وراء تأسيس تنظيمات مثل القاعدة، وتحاول اليوم تطبيق الأسلوب نفسه مع أوكرانيا".
وأوضح الأفندي أنّ :التصعيد الأمني من قِبَل المخابرات البريطانية والغربية والأوكرانية بدأ منذ فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية، حيث تسعى هذه الجهات إلى زرع العقبات أمام التقارب الروسي-الأميركي عبر عمليات إرهابية تهدف إلى إفشال مسار التفاوض بين البلدين". واعتبر أنّ "الهدف الأساسي اليوم لأوروبا هو تصعيد المواجهة لاستدراج روسيا إلى رد فعل قد يعرقل المفاوضات الأميركية-الروسية".
كشف الأفندي أن ّ "الرئيس الأميركي أعلن قبل ثلاثة أيام عن مفاجأة لم تحظَ بتغطية إعلامية كافية، حيث أكد أنه كان ينسق مع بوتين منذ عامين لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، وهو ما يعكس تطابق وجهات نظر الرجلين في هذا الملف".
وأشار الأفندي، إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي بايدن السابقة قطعت جميع العلاقات مع روسيا، لكن هذه العلاقات بدأت تعود تدريجيًا، وهو ما يفسر غياب التصريحات العلنية بشأن اللقاء الأخير في إسطنبول".
وتابع ضيف "سبوتنيك" بأنّ "روسيا، منذ وصول ترامب إلى السلطة، تحلت بـ"الصبر الاستراتيجي"، وهو ما يجب أن يستمر لتجنب تصعيد كبير قد تلجأ إليه أوروبا، خاصة وأن القارة العجوز باتت في "الزاوية".. لكنه أشار إلى أنّ "الدول الغربية لا تملك الأدوات اللازمة لتصعيد الصراع بشكل مؤثر على سير المفاوضات، كما أن اللقاء الذي جرى في الرياض شهد مشاركة شخصيات اقتصادية روسية قدمت إغراءات اقتصادية للولايات المتحدة، مما يعكس أن المفاوضات الحالية ذات طابع اقتصادي أكثر من كونها سياسية، حيث "عندما يتحدث الاقتصاد، تصمت السياسة".
كما كشف الخبير في الشأن الروسي عن "استمرار اللقاءات غير العلنية بين موسكو وواشنطن عبر المكالمات الهاتفية"، موضحًا أنّ "العلاقات بين ترامب وبوتين لم تنقطع حتى بعد خروج ترامب من السلطة". وأكد أنّ "روسيا ترحب باهتمام كل دولة بمصالحها القومية"، مشيرًا إلى أنّ "المشكلة تكمن في تعدد اللاعبين في الأزمة الأوكرانية، مما يجعل من الصعب إخراجهم بالقوة، والحل الوحيد هو قطع المساعدات العسكرية المباشرة، ما سيؤدي إلى فرض أعباء ثقيلة على أوروبا".
الأفندي شدد "بالتأكيد على أن الحل في أوكرانيا سيكون عبر الميدان"، مشيرًا إلى "ضرورة وجود عمل مشترك بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بقطاع المعادن الأوكرانية، في ظل استمرار اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة بين الجانبين".