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خبير في الشأن الروسي: أوروبا مستمرة في اتباع سياسات بايدن والحل في أوكرانيا سيكون في الميدان
خبير في الشأن الروسي: أوروبا مستمرة في اتباع سياسات بايدن والحل في أوكرانيا سيكون في الميدان
سبوتنيك عربي
أكّد الدكتور محمود الأفندي، أستاذ في الأكاديمية الروسية، أنّ "الاتحاد الأوروبي والنخب السياسية فيه لا تزال تابعة للولايات المتحدة، وتستمر في نهج إدارة... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T15:51+0000
2025-02-28T15:51+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف تعليقًا على إحباط محاولة الهجوم الإرهابي باغتيال مطران سيمفيروبول والقرم، تيخون شيفكونوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": أنّ "الرئيبس الروسي فلاديمير بوتين شدد على ضرورة مكافحة التجسس كجزء من جهود مكافحة الإرهاب، نظرًا لأن الاستخبارات البريطانية والغربية تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، حيث كانت وراء تأسيس تنظيمات مثل القاعدة، وتحاول اليوم تطبيق الأسلوب نفسه مع أوكرانيا".وأوضح الأفندي أنّ :التصعيد الأمني من قِبَل المخابرات البريطانية والغربية والأوكرانية بدأ منذ فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية، حيث تسعى هذه الجهات إلى زرع العقبات أمام التقارب الروسي-الأميركي عبر عمليات إرهابية تهدف إلى إفشال مسار التفاوض بين البلدين". واعتبر أنّ "الهدف الأساسي اليوم لأوروبا هو تصعيد المواجهة لاستدراج روسيا إلى رد فعل قد يعرقل المفاوضات الأميركية-الروسية".وأشار الأفندي، إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي بايدن السابقة قطعت جميع العلاقات مع روسيا، لكن هذه العلاقات بدأت تعود تدريجيًا، وهو ما يفسر غياب التصريحات العلنية بشأن اللقاء الأخير في إسطنبول".وتابع ضيف "سبوتنيك" بأنّ "روسيا، منذ وصول ترامب إلى السلطة، تحلت بـ"الصبر الاستراتيجي"، وهو ما يجب أن يستمر لتجنب تصعيد كبير قد تلجأ إليه أوروبا، خاصة وأن القارة العجوز باتت في "الزاوية".. لكنه أشار إلى أنّ "الدول الغربية لا تملك الأدوات اللازمة لتصعيد الصراع بشكل مؤثر على سير المفاوضات، كما أن اللقاء الذي جرى في الرياض شهد مشاركة شخصيات اقتصادية روسية قدمت إغراءات اقتصادية للولايات المتحدة، مما يعكس أن المفاوضات الحالية ذات طابع اقتصادي أكثر من كونها سياسية، حيث "عندما يتحدث الاقتصاد، تصمت السياسة".الأفندي شدد "بالتأكيد على أن الحل في أوكرانيا سيكون عبر الميدان"، مشيرًا إلى "ضرورة وجود عمل مشترك بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بقطاع المعادن الأوكرانية، في ظل استمرار اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة بين الجانبين".
https://sarabic.ae/20250228/مصدر-دولة-أوروبية-ستشارك-في-احتفالات-عيد-النصر-في-9-أيارمايو-في-موسكو-1098267984.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير في الشأن الروسي: أوروبا مستمرة في اتباع سياسات بايدن والحل في أوكرانيا سيكون في الميدان

15:51 GMT 28.02.2025
© AFP 2023 / John Thysعلم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة
علم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AFP 2023 / John Thys
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حصري
أكّد الدكتور محمود الأفندي، أستاذ في الأكاديمية الروسية، أنّ "الاتحاد الأوروبي والنخب السياسية فيه لا تزال تابعة للولايات المتحدة، وتستمر في نهج إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، مما يدفعها إلى اتباع سياسات عدائية، خصوصًا عبر أجهزة الاستخبارات الغربية، وعلى رأسها البريطانية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأزمة الأوكرانية".
وأضاف تعليقًا على إحباط محاولة الهجوم الإرهابي باغتيال مطران سيمفيروبول والقرم، تيخون شيفكونوف، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": أنّ "الرئيبس الروسي فلاديمير بوتين شدد على ضرورة مكافحة التجسس كجزء من جهود مكافحة الإرهاب، نظرًا لأن الاستخبارات البريطانية والغربية تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، حيث كانت وراء تأسيس تنظيمات مثل القاعدة، وتحاول اليوم تطبيق الأسلوب نفسه مع أوكرانيا".
وأوضح الأفندي أنّ :التصعيد الأمني من قِبَل المخابرات البريطانية والغربية والأوكرانية بدأ منذ فوز الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية، حيث تسعى هذه الجهات إلى زرع العقبات أمام التقارب الروسي-الأميركي عبر عمليات إرهابية تهدف إلى إفشال مسار التفاوض بين البلدين". واعتبر أنّ "الهدف الأساسي اليوم لأوروبا هو تصعيد المواجهة لاستدراج روسيا إلى رد فعل قد يعرقل المفاوضات الأميركية-الروسية".

كشف الأفندي أن ّ "الرئيس الأميركي أعلن قبل ثلاثة أيام عن مفاجأة لم تحظَ بتغطية إعلامية كافية، حيث أكد أنه كان ينسق مع بوتين منذ عامين لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، وهو ما يعكس تطابق وجهات نظر الرجلين في هذا الملف".

وأشار الأفندي، إلى أنّ "إدارة الرئيس الأميركي بايدن السابقة قطعت جميع العلاقات مع روسيا، لكن هذه العلاقات بدأت تعود تدريجيًا، وهو ما يفسر غياب التصريحات العلنية بشأن اللقاء الأخير في إسطنبول".
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مصدر: دولة أوروبية ستشارك في احتفالات عيد النصر في 9 أيار/مايو في موسكو
14:47 GMT
وتابع ضيف "سبوتنيك" بأنّ "روسيا، منذ وصول ترامب إلى السلطة، تحلت بـ"الصبر الاستراتيجي"، وهو ما يجب أن يستمر لتجنب تصعيد كبير قد تلجأ إليه أوروبا، خاصة وأن القارة العجوز باتت في "الزاوية".. لكنه أشار إلى أنّ "الدول الغربية لا تملك الأدوات اللازمة لتصعيد الصراع بشكل مؤثر على سير المفاوضات، كما أن اللقاء الذي جرى في الرياض شهد مشاركة شخصيات اقتصادية روسية قدمت إغراءات اقتصادية للولايات المتحدة، مما يعكس أن المفاوضات الحالية ذات طابع اقتصادي أكثر من كونها سياسية، حيث "عندما يتحدث الاقتصاد، تصمت السياسة".
كما كشف الخبير في الشأن الروسي عن "استمرار اللقاءات غير العلنية بين موسكو وواشنطن عبر المكالمات الهاتفية"، موضحًا أنّ "العلاقات بين ترامب وبوتين لم تنقطع حتى بعد خروج ترامب من السلطة". وأكد أنّ "روسيا ترحب باهتمام كل دولة بمصالحها القومية"، مشيرًا إلى أنّ "المشكلة تكمن في تعدد اللاعبين في الأزمة الأوكرانية، مما يجعل من الصعب إخراجهم بالقوة، والحل الوحيد هو قطع المساعدات العسكرية المباشرة، ما سيؤدي إلى فرض أعباء ثقيلة على أوروبا".
الأفندي شدد "بالتأكيد على أن الحل في أوكرانيا سيكون عبر الميدان"، مشيرًا إلى "ضرورة وجود عمل مشترك بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بقطاع المعادن الأوكرانية، في ظل استمرار اللقاءات الدبلوماسية غير المعلنة بين الجانبين".
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