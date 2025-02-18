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مصدر: تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع على مستوى القادة بشأن أوكرانيا
مصدر: تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع على مستوى القادة بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تابعت المحادثات الروسية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لدعم المحادثات... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T15:51+0000
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وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول الأنباء عن إرسال أنقرة إشارات للغرب للتوسط بشأن أوكرانيا: "نقل الإشارات للغرب بشأن الوساطة يتم باستمرار عبر القنوات الدبلوماسية، ونتحدث عن الأمر خلال الاتصالات مع شركائنا الغربيين. نحن مستعدون لأي نوع من الوساطة بما في ذلك استضافة اجتماع على مستوى القادة".وأشار إلى أن أنقرة تابعت المحادثات بين موسكو وواشنطن في الرياض، مضيفًا أنه مثلما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فإن الحوار مهم لتعزيز وضمان الأمن الدولي.وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المحادثات.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
https://sarabic.ae/20250218/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-مع-الوفد-الأمريكي-في-الرياض--1097920614.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مصدر: تركيا مستعدة لاستضافة اجتماع على مستوى القادة بشأن أوكرانيا

15:51 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 15:55 GMT 18.02.2025)
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newmanعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newman
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أكد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة تابعت المحادثات الروسية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض، مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لدعم المحادثات بشأن أوكرانيا.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول الأنباء عن إرسال أنقرة إشارات للغرب للتوسط بشأن أوكرانيا: "نقل الإشارات للغرب بشأن الوساطة يتم باستمرار عبر القنوات الدبلوماسية، ونتحدث عن الأمر خلال الاتصالات مع شركائنا الغربيين. نحن مستعدون لأي نوع من الوساطة بما في ذلك استضافة اجتماع على مستوى القادة".

وأوضح أن تركيا مستعدة لاستضافة لقاء يضم "جميع القادة"، الذين يناقشون التسوية الأوكرانية، ولا يزال الأمر في مرحلة الاقتراح.

وأشار إلى أن أنقرة تابعت المحادثات بين موسكو وواشنطن في الرياض، مضيفًا أنه مثلما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فإن الحوار مهم لتعزيز وضمان الأمن الدولي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات الثنائية بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
لافروف: موسكو وواشنطن اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي المتبادل المنفعة
13:45 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المحادثات.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بنظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟
لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
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