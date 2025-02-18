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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض
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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T13:45+0000
2025-02-18T14:00+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين روس وأمريكيين".وقال لافروف: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة القيام بكل شيء لتوحيد الجهود في المجالات الجيوسياسية والشؤون الاقتصادية".وأكد لافروف أن أن المحادثات مع الجانب الأميركي في الرياض كانت مفيدة، وأنه تكون لدي انطباع بأن الجانب الأمريكي بدأ بتفهم الموقف الروسي بشكل أفضل.وأشار لافروف إلى أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضمان سرعة تعيين سفيريهما في موسكو وواشنطن.وأكد لافروف أن روسيا و أمريكا اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا وتم تعيين المفاوضين.وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة، وأن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة.وتابع لافروف: "أوضحنا للجانب الأمريكي أن ظهور قوات الناتو في أوكرانيا أمر غير مقبول".
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لافروف يشارك في مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية مع وفد أمريكي في الرياض
سبوتنيك عربي
لافروف يشارك في مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية مع وفد أمريكي في الرياض
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روسيا, سيرغي لافروف, видео
روسيا, سيرغي لافروف, видео

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض

13:45 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 14:00 GMT 18.02.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض.
وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين روس وأمريكيين".
وقال لافروف: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة القيام بكل شيء لتوحيد الجهود في المجالات الجيوسياسية والشؤون الاقتصادية".
وأكد لافروف أن أن المحادثات مع الجانب الأميركي في الرياض كانت مفيدة، وأنه تكون لدي انطباع بأن الجانب الأمريكي بدأ بتفهم الموقف الروسي بشكل أفضل.

أعتقد أن المحادثات كانت مفيدة جدًا، لم نستمع فقط بل سمعنا بعضنا البعض، لدي سبب للاعتقاد بأن الجانب الأمريكي بدأ يفهم موقفنا بشكل أفضل.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وأشار لافروف إلى أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضمان سرعة تعيين سفيريهما في موسكو وواشنطن.
وأكد لافروف أن روسيا و أمريكا اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا وتم تعيين المفاوضين.
وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة، وأن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة.
وتابع لافروف: "أوضحنا للجانب الأمريكي أن ظهور قوات الناتو في أوكرانيا أمر غير مقبول".
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