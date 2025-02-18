https://sarabic.ae/20250218/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-مع-الوفد-الأمريكي-في-الرياض--1097920614.html

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض

لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض

سبوتنيك عربي

يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا، عقب انتهاء المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T13:45+0000

2025-02-18T13:45+0000

2025-02-18T14:00+0000

روسيا

سيرغي لافروف

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0e/1096780466_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_00bb6784d450dcceb5108af17dc16a3b.jpg

وقال لافروف للصحفيين عقب المحادثات: "نود أن نعرب عن امتناننا لقيادة المملكة العربية السعودية لإتاحة الفرصة لعقد لقاء بين ممثلين روس وأمريكيين".وقال لافروف: "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة القيام بكل شيء لتوحيد الجهود في المجالات الجيوسياسية والشؤون الاقتصادية".وأكد لافروف أن أن المحادثات مع الجانب الأميركي في الرياض كانت مفيدة، وأنه تكون لدي انطباع بأن الجانب الأمريكي بدأ بتفهم الموقف الروسي بشكل أفضل.وأشار لافروف إلى أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضمان سرعة تعيين سفيريهما في موسكو وواشنطن.وأكد لافروف أن روسيا و أمريكا اتفقتا على صياغة عملية التسوية الأوكرانية قريبا وتم تعيين المفاوضين.وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على ضرورة إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة، وأن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ستكون منتظمة.وتابع لافروف: "أوضحنا للجانب الأمريكي أن ظهور قوات الناتو في أوكرانيا أمر غير مقبول".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

لافروف يشارك في مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية مع وفد أمريكي في الرياض سبوتنيك عربي لافروف يشارك في مفاوضات حول الأزمة الأوكرانية مع وفد أمريكي في الرياض 2025-02-18T13:45+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سيرغي لافروف, видео