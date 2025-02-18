https://sarabic.ae/20250218/مشاهد-من-مكان-انعقاد-المفاوضات-الروسية-الأمريكية-في-السعودية-فيديو-1097898748.html
انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض... فيديو
انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T07:30+0000
2025-02-18T07:30+0000
2025-02-18T07:51+0000
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وتُعقد المفاوضات الروسية - الأمريكية في أحد قصور الملكية السعودية بمنطقة الدرعية في مجمع البساتين، شمال غرب العاصمة السعودية الرياض.ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، لدى وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن "المهمة الرئيسية للوفدين الروسي والأمريكي في الرياض، هي بدء تطبيع حقيقي للعلاقات بين موسكو وواشنطن".وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.تصويت... هل تعتقد أن مفاوضات الرياض ستشكل نقطة حاسمة في طي صفحة النزاع الأوكراني؟لافروف وأوشاكوف يصلان إلى السعودية
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السعودية, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض... فيديو
07:30 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 18.02.2025)
بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، المفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المفاوضات.
وتُعقد المفاوضات الروسية - الأمريكية في أحد قصور الملكية السعودية بمنطقة الدرعية في مجمع البساتين، شمال غرب العاصمة السعودية الرياض.
ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، لدى وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن "المهمة الرئيسية للوفدين الروسي والأمريكي في الرياض، هي بدء تطبيع حقيقي للعلاقات بين موسكو وواشنطن
".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية) دميتري بيسكوف، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيتوجهان إلى العاصمة السعودية الرياض
، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.