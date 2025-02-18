https://sarabic.ae/20250218/انتهاء-أعمال-الجلسة-الأولى-من-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-الرياض-1097914256.html
انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T11:10+0000
2025-02-18T11:10+0000
2025-02-18T11:51+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "زملاؤنا من الرياض أفادوا بأن الجلسة الصباحية الأولى انتهت، وبدأ الطرفان غداء عمل".وأوضحت زاخاروفا أن "موسكو ترى نية جادة لدى الإدارة الأمريكية لمناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا، وتتابع عن كثب تصريحات واشنطن".وأشارت زاخاروفا إلى أن "موسكو تتابع عن كثب تصريحات واشنطن بشأن موضوع حل الأزمة، وستنظر في مقترحات محددة بهذا الشأن".وأضافت زاخاروفا: "دعونا ننتظر التقييمات التي يجب أن يقدمها الوفد الروسي في الرياض".ومن المقرر أن يعود الوفدان الروسي والأمريكي إلى طاولة المفاوضات في الرياض، بعد غداء عمل لعقد الجلسة الختامية".وبدأت المحادثات حوالي الساعة 10:30 بتوقيت موسكو. وبعد نحو ساعتين ونصف، أخذ الطرفان استراحة لمدة 15 دقيقة، وبعدها استمرت المحادثات حتى وقت الغداء.وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المحادثات.ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض
11:10 GMT 18.02.2025 (تم التحديث: 11:51 GMT 18.02.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "زملاؤنا من الرياض أفادوا بأن الجلسة الصباحية الأولى انتهت، وبدأ الطرفان غداء عمل".
وأوضحت زاخاروفا أن "موسكو ترى نية جادة لدى الإدارة الأمريكية لمناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا، وتتابع عن كثب تصريحات واشنطن".
وقالت زاخاروفا: "نرى تصميما جديا من الإدارة (الأمريكية) على مناقشة العديد من المشاكل، التي تراكمت في العلاقات الثنائية، وعلى الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "موسكو تتابع عن كثب تصريحات واشنطن بشأن موضوع حل الأزمة، وستنظر في مقترحات محددة بهذا الشأن".
وأضافت زاخاروفا: "دعونا ننتظر التقييمات التي يجب أن يقدمها الوفد الروسي في الرياض".
وأكدت أن "موسكو تثمّن جهود الصين ودول أخرى كانت تقترح أفكارا للتسوية السياسية في أوكرانيا، طوال هذا الوقت".
ومن المقرر أن يعود الوفدان الروسي والأمريكي إلى طاولة المفاوضات في الرياض، بعد غداء عمل لعقد الجلسة الختامية".
وبدأت المحادثات حوالي الساعة 10:30 بتوقيت موسكو. وبعد نحو ساعتين ونصف، أخذ الطرفان استراحة لمدة 15 دقيقة،
وبعدها استمرت المحادثات حتى وقت الغداء.
وفي وقت سابق من اليوم، بدأت في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، مباحثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، وذلك بعد وصول الوفد الروسي إلى القاعة، التي ستُعقد فيها المحادثات.
ويلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومسؤولين أمريكيين آخرين في العاصمة السعودية الرياض، بهدف إعادة إحياء العلاقات الثنائية وبحث إمكانية إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
ويمثل الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.
ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.