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https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-المحادثات-الروسية-الأمريكية-قد-لا-تبدأ-قبل-استئناف-عمل-البعثات-الدبلوماسية-1098366595.html
الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية قد لا تبدأ قبل استئناف عمل البعثات الدبلوماسية
الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية قد لا تبدأ قبل استئناف عمل البعثات الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا من غير المرجح أن تبدأ إلا بعد استئناف... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T04:43+0000
2025-03-04T05:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول موعد استئناف المباحثات بين موسكو وواشنطن وإذا ما كانت ستعقد قبل استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها: "من غير المرجح".ويوم 27 فبراير/ شباط الماضي، انعقد اجتماع روسي أمريكي في إسطنبول لبحث عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين أثارا قضايا تتعلق بالممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة في سياق إعادة ستة ممتلكات عقارية "تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في الفترة 2016-2018" إلى الجانب الروسي.والخميس الماضي، اختُتمت في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول محادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة، استمرت لأكثر من 6 ساعات، وتناولت القضايا المتعلقة بعمل سفارتي البلدين، وبحث "العوامل المزعجة" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.واستضافت العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الجاري، محادثات روسية أمريكية، حيث مثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأميركي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وأشار أوشاكوف، في تصريح صحفي إلى أن القضية التي طرحت في المفاوضات، هي الاتفاق على كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في المستقبل باستئناف التعاون في مجال الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن تريد إنهاءً دائمًا للصراع الأوكراني، وليس تعليقًا مؤقتًا.وقال روبيو، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباحثات في الرياض: "يجب أن تكون هذه نهاية دائمة للحرب وليس وقفا مؤقتا كما رأينا في الماضي. إنهاء الصراع في أوكرانيا سيفتح الطريق أمام التعاون الاقتصادي والجيوسياسي بين روسيا والولايات المتحدة".ولفت روبيو إلى أن إنهاء الصراع في أوكرانيا "سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بشكل عادل وعدم السماح باستئنافه "خلال عامين أو ثلاثة أعوام".
https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-لا-اتفاقات-محددة-حتى-الآن-بشأن-زيارة-بوتين-إلى-تركيا-1098365676.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الكرملين, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, الكرملين, روسيا, أخبار أوكرانيا

الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية قد لا تبدأ قبل استئناف عمل البعثات الدبلوماسية

04:43 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 05:16 GMT 04.03.2025)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . wasim suliman
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا من غير المرجح أن تبدأ إلا بعد استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها الكاملة.
موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول موعد استئناف المباحثات بين موسكو وواشنطن وإذا ما كانت ستعقد قبل استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها: "من غير المرجح".
ويوم 27 فبراير/ شباط الماضي، انعقد اجتماع روسي أمريكي في إسطنبول لبحث عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين أثارا قضايا تتعلق بالممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة في سياق إعادة ستة ممتلكات عقارية "تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في الفترة 2016-2018" إلى الجانب الروسي.
والخميس الماضي، اختُتمت في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول محادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة، استمرت لأكثر من 6 ساعات، وتناولت القضايا المتعلقة بعمل سفارتي البلدين، وبحث "العوامل المزعجة" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
الكرملين: لا اتفاقات محددة حتى الآن بشأن زيارة بوتين إلى تركيا
00:57 GMT
واستضافت العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الجاري، محادثات روسية أمريكية، حيث مثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأميركي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وأشار أوشاكوف، في تصريح صحفي إلى أن القضية التي طرحت في المفاوضات، هي الاتفاق على كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، اتفق الطرفان في الرياض أيضاً، على استئناف الاتصالات بشأن عدد من القضايا الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية روسيا الاتحادية والولايات المتحدة كقوتين نوويتين.
وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في المستقبل باستئناف التعاون في مجال الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن تريد إنهاءً دائمًا للصراع الأوكراني، وليس تعليقًا مؤقتًا.
وقال روبيو، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباحثات في الرياض: "يجب أن تكون هذه نهاية دائمة للحرب وليس وقفا مؤقتا كما رأينا في الماضي. إنهاء الصراع في أوكرانيا سيفتح الطريق أمام التعاون الاقتصادي والجيوسياسي بين روسيا والولايات المتحدة".
ولفت روبيو إلى أن إنهاء الصراع في أوكرانيا "سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بشكل عادل وعدم السماح باستئنافه "خلال عامين أو ثلاثة أعوام".
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