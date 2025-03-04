https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-المحادثات-الروسية-الأمريكية-قد-لا-تبدأ-قبل-استئناف-عمل-البعثات-الدبلوماسية-1098366595.html

الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية قد لا تبدأ قبل استئناف عمل البعثات الدبلوماسية

الكرملين: المحادثات الروسية الأمريكية قد لا تبدأ قبل استئناف عمل البعثات الدبلوماسية

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا من غير المرجح أن تبدأ إلا بعد استئناف... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T04:43+0000

2025-03-04T04:43+0000

2025-03-04T05:16+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg

موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول موعد استئناف المباحثات بين موسكو وواشنطن وإذا ما كانت ستعقد قبل استئناف البعثات الدبلوماسية للبلدين عملياتها: "من غير المرجح".ويوم 27 فبراير/ شباط الماضي، انعقد اجتماع روسي أمريكي في إسطنبول لبحث عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين أثارا قضايا تتعلق بالممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة في سياق إعادة ستة ممتلكات عقارية "تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني في الفترة 2016-2018" إلى الجانب الروسي.والخميس الماضي، اختُتمت في مقر إقامة القنصل العام الأمريكي في إسطنبول محادثات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة، استمرت لأكثر من 6 ساعات، وتناولت القضايا المتعلقة بعمل سفارتي البلدين، وبحث "العوامل المزعجة" في العلاقات الثنائية والمشاكل في عمل السفارتين في موسكو وواشنطن.واستضافت العاصمة السعودية الرياض، في 18 فبراير/ شباط الجاري، محادثات روسية أمريكية، حيث مثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأميركي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وأشار أوشاكوف، في تصريح صحفي إلى أن القضية التي طرحت في المفاوضات، هي الاتفاق على كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.وأعرب الطرفان عن نيتهما النظر في المستقبل باستئناف التعاون في مجال الفضاء والطاقة ومجالات أخرى.من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن تريد إنهاءً دائمًا للصراع الأوكراني، وليس تعليقًا مؤقتًا.وقال روبيو، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباحثات في الرياض: "يجب أن تكون هذه نهاية دائمة للحرب وليس وقفا مؤقتا كما رأينا في الماضي. إنهاء الصراع في أوكرانيا سيفتح الطريق أمام التعاون الاقتصادي والجيوسياسي بين روسيا والولايات المتحدة".ولفت روبيو إلى أن إنهاء الصراع في أوكرانيا "سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بشكل عادل وعدم السماح باستئنافه "خلال عامين أو ثلاثة أعوام".

https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-لا-اتفاقات-محددة-حتى-الآن-بشأن-زيارة-بوتين-إلى-تركيا-1098365676.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, الكرملين, روسيا, أخبار أوكرانيا