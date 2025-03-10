https://sarabic.ae/20250310/ضربة-روسية-تقضي-على-أكثر-من-30-عسكرياً-أوكرانيا-بينهم-أجانب-بضواحي-نيكولاييف-1098542479.html
ضربة روسية تقضي على أكثر من 30 عسكرياً أوكرانيا بينهم أجانب بضواحي نيكولاييف
ضربة روسية تقضي على أكثر من 30 عسكرياً أوكرانيا بينهم أجانب بضواحي نيكولاييف
سبوتنيك عربي
أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا، في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين ، أن الضربة التي تم تنفيذها مساء أمس الأحد، ضد منشأة عسكرية في... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T04:32+0000
2025-03-10T04:32+0000
2025-03-10T04:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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دونيتسك- سبوتنيك. وقال ليبيديف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": " "وفقا للمعلومات المتوفرة، أصيب 13 عسكريا، وقتل أكثر من ثلاثين ".وبحسب منسق مجموعات العمل السري يقع بجوار المنشأة التي تم استهدافها مطار مدني يتلقى طيارو القوات المسلحة الأوكرانية فيه تدريبات.يذكر ان المنشأة العسكرية التي تم استهدافها تقع في الضاحية الشمالية لمدينة نيكولاييف بالقرب من قرية بالوفنوي وتم استهدافها بخمس ضربات .القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250310/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-9-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-5-مناطق-في-روسيا-ليلا-1098542347.html
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رصد عسكري, روسيا
ضربة روسية تقضي على أكثر من 30 عسكرياً أوكرانيا بينهم أجانب بضواحي نيكولاييف
أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا، في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين ، أن الضربة التي تم تنفيذها مساء أمس الأحد، ضد منشأة عسكرية في ضاحية نيكولاييف، قضت على العشرات من المسلحين الأوكرانيين، بينهم أجانب.
دونيتسك- سبوتنيك. وقال ليبيديف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": " "وفقا للمعلومات المتوفرة، أصيب 13 عسكريا، وقتل أكثر من ثلاثين ".
وأضاف أن نصفهم على الأقل من الأجانب.
وبحسب منسق مجموعات العمل السري يقع بجوار المنشأة التي تم استهدافها مطار مدني يتلقى طيارو القوات المسلحة الأوكرانية فيه تدريبات.
وأشار إلى أنه "من المعروف أيضًا أنه في بالوفنوي نفسها ومدينة كونستانتينوفكا المجاورة يتم إنتاج الطائرات بدون طيار ومعدات الإصلاح".
يذكر ان المنشأة العسكرية التي تم استهدافها تقع في الضاحية الشمالية لمدينة نيكولاييف بالقرب من قرية بالوفنوي وتم استهدافها بخمس ضربات .