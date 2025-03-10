https://sarabic.ae/20250310/ضربة-روسية-تقضي-على-أكثر-من-30-عسكرياً-أوكرانيا-بينهم-أجانب-بضواحي-نيكولاييف-1098542479.html

ضربة روسية تقضي على أكثر من 30 عسكرياً أوكرانيا بينهم أجانب بضواحي نيكولاييف

ضربة روسية تقضي على أكثر من 30 عسكرياً أوكرانيا بينهم أجانب بضواحي نيكولاييف

سبوتنيك عربي

أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا، في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الاثنين ، أن الضربة التي تم تنفيذها مساء أمس الأحد، ضد منشأة عسكرية في... 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T04:32+0000

2025-03-10T04:32+0000

2025-03-10T04:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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دونيتسك- سبوتنيك. وقال ليبيديف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": " "وفقا للمعلومات المتوفرة، أصيب 13 عسكريا، وقتل أكثر من ثلاثين ".وبحسب منسق مجموعات العمل السري يقع بجوار المنشأة التي تم استهدافها مطار مدني يتلقى طيارو القوات المسلحة الأوكرانية فيه تدريبات.يذكر ان المنشأة العسكرية التي تم استهدافها تقع في الضاحية الشمالية لمدينة نيكولاييف بالقرب من قرية بالوفنوي وتم استهدافها بخمس ضربات .القوات الروسية تحرر بلدات مالايا لوكنيا وتشيركاسكوي بوريتشنوي وكوسيتسا في مقاطعة كورسك

https://sarabic.ae/20250310/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-9-طائرات-أوكرانية-مسيرة-فوق-5-مناطق-في-روسيا-ليلا-1098542347.html

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رصد عسكري, روسيا